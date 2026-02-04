Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség lövöldözés Szlovákia

Lövöldözés volt egy szlovákiai iskolában

2026. február 04. 14:23

Az incidens a vágújhelyi Szent József Egyesített Iskolában történt.

2026. február 04. 14:23
null

Airsoft fegyverrel lövöldözött egy tanuló egy vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) iskolában szerdán, az incidensben két másik iskolás könnyebb – helyszíni ellátást igénylő – sérülést szenvedett – jelentette hatósági közlésekre hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. 

Az incidensre a vágújhelyi Szent József Egyesített Iskolában került sor, ahol médiajelentések szerint egy hatodikos általános iskolás tanuló egy műanyag lövedékeket kilövő airsoft pisztollyal lőtt rá osztálytársaira, akik közül ketten sérültek meg. Mindkettőjük sérüléseit a helyszínen ellátták, további ellátást egyikük sem igényel – közölték a hatóságok.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A helyszínre kivonult a rendőrség, amelynek közlése szerint egyelőre vizsgálják az eset pontos körülményeit, valamint azt, hogy a történtek hátterében állt-e szándékosság.

A történteket veszélyes felelőtlenségnek minősítette Tomás Drucker szlovák oktatásügyi miniszter, aki kijelentette: elfogadhatatlan, hogy a gyerekek bármiféle fegyvert vigyenek az iskolába.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: AFP stringer / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elmedoki
2026. február 04. 20:00
Asztaqrva, novicsok hatodikos lett?
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 04. 15:39
Nem volt lovoldozes Kamu
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2026. február 04. 15:07
Oszta lövöldöző nem szlovák volt véletlenül? Akire rálőtt, az meg magyar?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!