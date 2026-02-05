Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
arad megye Erdély ritkaföldfémek Kanada ritkaföldfém Arad Románia

Szenzáció: Erdélyben találták meg a kincset, amire az egész világ foga fáj

2026. február 05. 21:44

Egy kanadai cég ritkaföldfémeket, uránt és aranyat is talált. Grönland után felkészül Arad megye?

2026. február 05. 21:44
null

Kanadai kutatók ritka és iparilag kiemelten fontos ásványkincsek jelenlétét igazolták az Erdélyi-szigethegységben – derül ki a Leading Edge Materials februári közleményéből. A feltárás Bihar megye Arad megyével határos térségében történt, egy mintegy 25 négyzetkilométeres területen, ahol az elmúlt években célzott geológiai kutatásokat végeztek – írja a Maszol.

Az előzetes vizsgálatok

  • urán-,
  • kobalt-,
  • nikkel-,
  • arany-,
  • ólom-,
  • cink- és
  • rézlelőhelyeket azonosítottak.

A térség nem ismeretlen a bányászat számára:

korábbi bányajáratok találhatók itt, amelyeket a kommunista időszakban részben uránkitermelésre használtak.

A projektet a Leading Edge Materials vezeti, amely az európai ipar számára kritikus nyersanyagok feltárására és fejlesztésére specializálódott. A vállalat helyi partnerekkel dolgozik együtt, hivatalos feltárási engedély birtokában, és részvényeivel a torontói és a stockholmi tőzsdén is jelen van.

A feltárt urán különösen Románia számára bírhat stratégiai jelentőséggel, tekintettel az atomenergia szerepére az ország energiamixében és a tervezett kapacitásbővítésekre. Európai szinten a kobalt és a nikkel kulcsfontosságú a zöld energetikai átállásban,

különösen az elektromos járművek akkumulátorai és az energiatároló rendszerek miatt.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: a nyersanyagok jelenlétének kimutatása még nem jelent automatikus kitermelést. További részletes kutatásokra, környezeti hatásvizsgálatokra és hatósági engedélyekre lesz szükség. A cég közlése szerint az eddigi mintavételek „rendkívül biztatóak”, a mineralizáció pedig több irányban is nyitottnak tűnik.

Ritkaföldfém-dilemma – a Nyugat Achilles-sarka

A ritkaföldfémek többek között az akkumulátorok, számítógépek és az elektromos járművek gyártásának nélkülözhetetlen elemeit képezik. A Nyugat viszont bajban van, mivel ezt a piacot Kína uralja. Van kiút ebből a csapdából?

***

Fotó: Mathiew LEISER / AFP
 

 

