Szenzáció: Erdélyben találták meg a kincset, amire az egész világ foga fáj

A térség nem ismeretlen a bányászat számára:

korábbi bányajáratok találhatók itt, amelyeket a kommunista időszakban részben uránkitermelésre használtak.

A projektet a Leading Edge Materials vezeti, amely az európai ipar számára kritikus nyersanyagok feltárására és fejlesztésére specializálódott. A vállalat helyi partnerekkel dolgozik együtt, hivatalos feltárási engedély birtokában, és részvényeivel a torontói és a stockholmi tőzsdén is jelen van.

A feltárt urán különösen Románia számára bírhat stratégiai jelentőséggel, tekintettel az atomenergia szerepére az ország energiamixében és a tervezett kapacitásbővítésekre. Európai szinten a kobalt és a nikkel kulcsfontosságú a zöld energetikai átállásban,