Brüsszel háborút hirdet: Putyintól vett példát ördögi tervéhez Von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy készül az új „ReSource EU” terv, amely a Kínától való függőség csökkentését célozza – különösen a kritikus ritkaföldfémek terén.

Ursula von der Leyen szerint a világrend átalakulóban van, és Európának fel kell készülnie arra, hogy a gazdaság is fegyverré válhat.

Az Európai Unió újabb nagy gazdasági fordulatra készül. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Berlin Global Dialogue konferencián bejelentette, hogy az EU már dolgozik egy átfogó stratégián, amellyel megszüntetné Kína dominanciáját a ritkaföldfémek piacán.

A politikus szerint az EU kritikus kitettsége „fenntarthatatlan kockázatot” jelent, mivel e nyersanyagok 90 százaléka jelenleg Kínából érkezik.

Von der Leyen úgy fogalmazott: „A világgazdaság működésében újabb nagy változással nézünk szembe. A világrendet ma már nem az együttműködés, hanem az erő határozza meg – gazdasági, technológiai és katonai értelemben egyaránt.”