ReSource EU terv Von der Leyen Kína ritkaföldfém EU

Brüsszel háborút hirdet: Putyintól vett példát ördögi tervéhez Von der Leyen

2025. október 28. 08:26

Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, Európa új gazdasági korszakra készül. A cél: megszabadulni Kína szorításától, mielőtt a ritkaföldfémek új fegyverré válnak a világpolitikai játszmában.

null

Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy készül az új „ReSource EU” terv, amely a Kínától való függőség csökkentését célozza – különösen a kritikus ritkaföldfémek terén. 

Ursula von der Leyen szerint a világrend átalakulóban van, és Európának fel kell készülnie arra, hogy a gazdaság is fegyverré válhat.

Az Európai Unió újabb nagy gazdasági fordulatra készül. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Berlin Global Dialogue konferencián bejelentette, hogy az EU már dolgozik egy átfogó stratégián, amellyel megszüntetné Kína dominanciáját a ritkaföldfémek piacán. 

A politikus szerint az EU kritikus kitettsége „fenntarthatatlan kockázatot” jelent, mivel e nyersanyagok 90 százaléka jelenleg Kínából érkezik.

Von der Leyen úgy fogalmazott: „A világgazdaság működésében újabb nagy változással nézünk szembe. A világrendet ma már nem az együttműködés, hanem az erő határozza meg – gazdasági, technológiai és katonai értelemben egyaránt.”

Az elnök szerint az elmúlt években egyre több ország használta fel a kereskedelmet politikai fegyverként, és az EU-nak most kell levonnia a tanulságokat.

Példaként az orosz energiát említette: Vlagyimir Putyin – állítja – az energiahordozókat Európa ellen fordította, ezért is volt szükség a RePower EU programra, amely az orosz energiafüggőség felszámolását célozza.

A ritkaföldfémek a jövő technológiáinak kulcsa

A ritkaföldfémek nélkül nincs modern technológia: nélkülözhetetlenek az okostelefonok, elektromos autók, akkumulátorok, napelemek, és a legfejlettebb katonai rendszerek gyártásában is. 

Az EU azonban szinte teljes mértékben Kínára támaszkodik ezen a téren – ami súlyos stratégiai kiszolgáltatottságot jelent.

Peking idén exportkorlátozásokat vezetett be több ilyen nyersanyagra, elsősorban az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború miatt, de az intézkedés az Európai Uniót is közvetlenül érinti. 

Von der Leyen figyelmeztetett: ha Kína politikai okokból tovább szigorítaná az exportot, az „az európai ipar teljes láncolatát béníthatná meg, az autógyártástól a hadiiparig.”

ReSource EU: Európa új válasza

Az Európai Bizottság már dolgozik a ReSource EU névre keresztelt javaslatcsomagon, amelynek célja a beszerzési láncok diverzifikálása és a Kínától való függőség csökkentése. 

A terv szerint az EU nemcsak új beszállítókat keresne – például Ukrajnát, Ausztráliát, Kanadát, Kazahsztánt, Üzbegisztánt, Chilét és Grönlandot, hanem a körforgásos gazdaságot is ösztönözné: a régi elektronikai eszközökből kinyerhető ritkaföldfémek újrahasznosítását.

Von der Leyen szerint az energiaellátás terén Európa már megfizette a tanulópénzt, és nem engedheti meg magának, hogy ugyanezt a hibát elkövesse a nyersanyagokkal kapcsolatban: „Az orosz energiafüggőség fájdalmas leckéje után nem ismételhetjük meg a hibát Kínával.”

Sok a kérdés, kevés a válasz

A részletek egyelőre homályosak. 

Az Európai Bizottság elnöke nem árulta el, mikor mutatják be hivatalosan a ReSource EU-tervet, és milyen határidőket tűznek ki a megvalósításra. 

A csúcstalálkozón Emmanuel Macron francia elnök is a keményebb fellépés mellett érvelt, de a tagállamok között egyelőre nincs egységes álláspont.

A brüsszeli diplomáciai források szerint a ReSource EU a 2022-es RePower EU mintáját követné, és várhatóan a következő hónapokban kezdődnek a tárgyalások az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között.

A cél világos: Európa gazdasági önállóságának visszaszerzése egy egyre konfrontatívabb világgazdaságban.

Nyitókép: Sergei Gapon/AFP

