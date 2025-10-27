Ft
10. 27.
hétfő
Katarina Barley Magyarország Ursula von der Leyen Várhelyi Olivér Európai Parlament EU

Összehangolt támadást indítottak Magyarország ellen – ez már Von der Leyen szerint is átlépett egy határt

2025. október 27. 10:55

Az Európai Parlament képviselőinek egy csoportja Katarina Barley alelnökkel felmentené Várhelyi Olivér egészségügyi biztost, ám az Európai Bizottság elnöke szerint nincs bizonyíték a szabályszegésre.

2025. október 27. 10:55
null

A Der Spiegel információi szerint 35 európai parlamenti képviselő – köztük Katarina Barley, az EP alelnöke – levélben szólította fel Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy mentse fel Várhelyi Olivért, az EU egészségügyi biztosát, mert szerintük Várhelyi brüsszeli nagykövetként közel állt a 2015–2017 közötti „állítólagos magyar kémhálózathoz”.

Von der Leyen egyelőre kitart Várhelyi mellett, mivel nincs bizonyíték szabályszegésre, és aggályosnak tartja, ki lehetne Magyarország következő jelöltje

– jegyzi meg a beszámoló.

A levél aláírói szerint Orbán Viktor rendszere „veszélyt jelent az unióra”, és úgy vélik, a biztos függetlensége nem garantálható „ilyen háttérrel”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Britta Pedersen

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 25 komment

Felvidéki MAGYAR
2025. október 27. 13:06
Undorító férgek!
bagoly-29
•••
2025. október 27. 13:00 Szerkesztve
Nos Lombrosnak nem kellene tudnia, hogy ki s mit művel ez a fehérnép s az arcóról - ha látná - kiválóan jellemezhetné! Nagy, vékony száj, apró, mélyen ülő gonosz szemek, széles, erőteljes áll, stb. Nem volt nehéz kiválasztania s kvóta nőként harcba küldenie a főnökeinek!
bubi55
2025. október 27. 12:56
Amilyen sötétek egyesek és nagypofájúak az ellen nem kell kém hálózat! Titeket kel felfüggeszteni az EU alapszabályai és eszméje elárulásáért, földbe tiprásáért, kettős mérce használatáért!!! ( a K.A.-at)
Hangillat
2025. október 27. 12:45
Az elembertelehedett ember, aki elembertelenítést végez, a globál internáci pénzárják által létrehozott professzionális végzettségű tudományokból áltudományt létrehozók. Az elembertelenedett és azt műveltető is ember, csak patológiai eset. Az EU pompás hely social engineering stb. számára. Joghalál, hazudozás közepette orwelli állapotok dominálnak. Madách + kívántatik, hogy a percepcionális, szinte mitológiai perverzió megszűnjön.
