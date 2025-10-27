Összehangolt támadást indítottak Magyarország ellen – ez már Von der Leyen szerint is átlépett egy határt

Várhelyi Olivér átment a tű fokán: megszavazta az Európai Parlament az új Európai Bizottságot
December 1-jével lépnek hivatalba.
Az Európai Parlament képviselőinek egy csoportja Katarina Barley alelnökkel felmentené Várhelyi Olivér egészségügyi biztost, ám az Európai Bizottság elnöke szerint nincs bizonyíték a szabályszegésre.
A Der Spiegel információi szerint 35 európai parlamenti képviselő – köztük Katarina Barley, az EP alelnöke – levélben szólította fel Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy mentse fel Várhelyi Olivért, az EU egészségügyi biztosát, mert szerintük Várhelyi brüsszeli nagykövetként közel állt a 2015–2017 közötti „állítólagos magyar kémhálózathoz”.
Von der Leyen egyelőre kitart Várhelyi mellett, mivel nincs bizonyíték szabályszegésre, és aggályosnak tartja, ki lehetne Magyarország következő jelöltje
– jegyzi meg a beszámoló.
A levél aláírói szerint Orbán Viktor rendszere „veszélyt jelent az unióra”, és úgy vélik, a biztos függetlensége nem garantálható „ilyen háttérrel”.
Nyitókép: AFP/Britta Pedersen
