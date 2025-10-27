Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország béke Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Szijjártó Péter Európai Unió Gideon Szaár

Teljesen leégette magát Von der Leyen: már a kezdet kezdetén kimarad a játékból Brüsszel

2025. október 27. 12:00

„Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák” – mutatott rá Szijjártó Péter.

2025. október 27. 12:00
null

Hétfőn Magyarországra érkezett Gideon Szaár, Izrael külügyminisztere. A miniszter látogatása kapcsán így fogalmazott Szijjártó Péter: „Közel-Kelet: akárcsak Ukrajnában, Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák.

Nem csoda, hogy egyik konfliktus esetében sem osztanak lapot Brüsszelnek.

Jó hír viszont az, hogy immáron nincs magyar túsz a Hamász fogságában” – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

Mint kiderült, Gideon Szaár és Szijjártó Péter elsősorban kiberbiztonság, a kommunikáció és az űrkutatás, az orvostudomány, a mezőgazdaság, a technológia és az energia témakörében fog tárgyalni. Ez ez eddigi legnagyobb Magyarországra küldött izraeli gazdasági-üzleti delegáció, amely újabb mérföldkövet jelent a két ország közötti kiváló kapcsolatok megerősítésében és előmozdításában.

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. október 27. 13:09
A buta szőkek, ja es metsola!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 27. 12:56
Háborúpárti lippsi csőcselék!
Válasz erre
1
0
mr-nem-semmi
2025. október 27. 12:48
Brüsszel, "a nők városa". A helyzetet jól megálmodta Fellini anno.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
•••
2025. október 27. 12:19 Szerkesztve
Pont annyira alkalmas EB elnöknek, mint ahogy volt német hadugyminiszternek!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!