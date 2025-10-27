Teljesen leégette magát Von der Leyen: már a kezdet kezdetén kimarad a játékból Brüsszel

Hétfőn Magyarországra érkezett Gideon Szaár, Izrael külügyminisztere. A miniszter látogatása kapcsán így fogalmazott Szijjártó Péter: „Közel-Kelet: akárcsak Ukrajnában, Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák.

Nem csoda, hogy egyik konfliktus esetében sem osztanak lapot Brüsszelnek.

Jó hír viszont az, hogy immáron nincs magyar túsz a Hamász fogságában” – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

Mint kiderült, Gideon Szaár és Szijjártó Péter elsősorban kiberbiztonság, a kommunikáció és az űrkutatás, az orvostudomány, a mezőgazdaság, a technológia és az energia témakörében fog tárgyalni. Ez ez eddigi legnagyobb Magyarországra küldött izraeli gazdasági-üzleti delegáció, amely újabb mérföldkövet jelent a két ország közötti kiváló kapcsolatok megerősítésében és előmozdításában.