Traumaként éli meg a transznemű játékos, hogy kizárták a női versenyekről

A profi darts határozó testületének (DRA) április eleji döntése értelmében kizárta a transznemű versenyzőket a női tornákról, amely a legutóbbi két PDC-világbajnokságon is induló Noa-Lynn van Leuvent is érinti – írja a Sun.

A DRA közleménye megjegyezte, a döntés csak a női versenyeket érinti, így a PDC-világbajnokságon, a PDC Touron és az openeken továbbra is indulhatnak transzneműek.