Traumaként éli meg a transznemű játékos, hogy kizárták a női versenyekről

„Nekem végem” – 29 évesen véget érhet a transznemű sportoló pályafutása
Többé nem vehet részt a nők számára kiírt versenyeken.
A profi darts határozó testületének döntése szerint Noa-Lynn van Leuven kizárásra került a női versenyekről.
A profi darts határozó testületének (DRA) április eleji döntése értelmében kizárta a transznemű versenyzőket a női tornákról, amely a legutóbbi két PDC-világbajnokságon is induló Noa-Lynn van Leuvent is érinti – írja a Sun.
A DRA közleménye megjegyezte, a döntés csak a női versenyeket érinti, így a PDC-világbajnokságon, a PDC Touron és az openeken továbbra is indulhatnak transzneműek.
A testület döntését dr. Emma Hilton biológus tanulmányára alapozta, amely kimondja, hogy a férfi játékosok – így a transzneműek is – előnyben vannak a női dartsosokhoz képest.
Az érintett Noa-Lynn van Leuven fájdalmasnak nevezte a döntést mondván, az gyerekkori traumákat ébreszt benne, mivel állítása szerint már az óvodában és középiskolában is kiközösítettek őt.
A holland transznemű sportoló nem értett egyet dr. Hilton érvelésével sem, mondván a dartsban az egyetlen nemből származó előnyt a testmagasság és a kar hossza jelentheti, ugyanakkor kiemelte, a múlt, vagy akár a jelen bajnokai (Phil Taylor, Luke Littler) sem magasabbak 180 cm-nél.
Van Leuven jelezte, hogy bár nehezen dolgozza fel a döntést, nem hagyja ott a sportágat, és reméli, hogy hamarosan PDC Tour-kártyát szerez.
Ezt is ajánljuk a témában
Többé nem vehet részt a nők számára kiírt versenyeken.
Nyitókép: Instagram / Noa-Lynn van Leuven
***