Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szabálymódosítás noa - lynn van leuv darts transznemű

Traumaként éli meg a transznemű játékos, hogy kizárták a női versenyekről

2026. május 06. 13:59

A profi darts határozó testületének döntése szerint Noa-Lynn van Leuven kizárásra került a női versenyekről.

2026. május 06. 13:59
null

A profi darts határozó testületének (DRA) április eleji döntése értelmében kizárta a transznemű versenyzőket a női tornákról, amely a legutóbbi két PDC-világbajnokságon is induló Noa-Lynn van Leuvent is érinti – írja a Sun.

A DRA közleménye megjegyezte, a döntés csak a női versenyeket érinti, így a PDC-világbajnokságon, a PDC Touron és az openeken továbbra is indulhatnak transzneműek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A testület döntését dr. Emma Hilton biológus tanulmányára alapozta, amely kimondja, hogy a férfi játékosok – így a transzneműek is – előnyben vannak a női dartsosokhoz képest.

Az érintett Noa-Lynn van Leuven fájdalmasnak nevezte a döntést mondván, az gyerekkori traumákat ébreszt benne, mivel állítása szerint már az óvodában és középiskolában is kiközösítettek őt.

A holland transznemű sportoló nem értett egyet dr. Hilton érvelésével sem, mondván a dartsban az egyetlen nemből származó előnyt a testmagasság és a kar hossza jelentheti, ugyanakkor kiemelte, a múlt, vagy akár a jelen bajnokai (Phil Taylor, Luke Littler) sem magasabbak 180 cm-nél.

Van Leuven jelezte, hogy bár nehezen dolgozza fel a döntést, nem hagyja ott a sportágat, és reméli, hogy hamarosan PDC Tour-kártyát szerez.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Instagram / Noa-Lynn van Leuven

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burdisgarage
2026. május 06. 14:36
A szó jó értelmében remélem beledöglik, de előtte még sok fajtiját megfertőzi aids-el.
Válasz erre
0
0
nebulo15
2026. május 06. 14:36
Azért még egy próbálkozást megérne elöl mindent leszabatni, a prosztatát elköltöztetni a gyomra és a mája közé. Akkor mondhatná, hogy ő igazi nő, nem kell neki prosztata-masszázs a happynishez....
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. május 06. 14:36
A szó jó értelmében remélem, hogy beledöglik, de előtte még jó sok fajtiját megfertőzi aids-el.
Válasz erre
0
0
Haifisch
2026. május 06. 14:21
Fúj, de rusnya ez a valami.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!