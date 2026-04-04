Senki sem hitte el, amit a magyar játékos csinált – most megtanulják Magyarország nevét (VIDEÓ)

Megvan, ki képviseli hazánkat: 17 év után lesz újra magyar játékos a világbajnokságon
Ő nyerte a nyolcas döntőt Budapesten.
Nagy siker ez hazánknak. Kovács Patrik első magyarként nyert dartsmeccset külföldön.
Kovács Patrik lett az első magyar dartsjátékos, aki külföldön mérkőzést nyert a PDC European Tour-on, miután a versenysorozat müncheni eseményének szombati napján legyőzte Joe Cullent – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A tavaly decemberben a PDC világbajnokságán is szerepelt magyar játékos 6–3-ra győzte le a világranglistán 32. angol riválist.
A PDC X-oldala szerint Kovácsnak nyolcadik próbálkozásra sikerült meccset nyernie a European Tour-on. A magyar dartsos vasárnap a szintén angol Ross Smith-szel csap össze Münchenben.
A Nemzeti Sport beszámolója szerint a szombati összecsapást Joe Cullen kezdte jobban, hiszen az első leget simán hozta, majd hátsó pályáról megduplázta az előnyét (Kovács már ekkor is majdnem nagyot mentett, 144-ről két tripla 20 után a dupla 12-t rontotta el). Kovács Patrikot ez nem törte össze, gyorsan szépített és egyenlített az angol ellen.
Cullen ezt követően további két kezdését is elbukta, köztük az utolsó leget, ami így a 29 éves Kovács továbbjutását jelentette, aki négy 180-at dobva több mint 85-ös átlaggal zárt.
Az NSO megjegyezte: Kovács még januárban, az Érsekújváron rendezett kelet-európai selejtező negyedik versenyén szerezte meg az indulási jogot, amikor a fináléban szoros küzdelemben legyőzte Dominik Moraviczkot.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: PDC Hungarian Fan Club/Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
