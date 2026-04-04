Európa Magyarország darts Joe Cullen videó Kovács Patrik

Senki sem hitte el, amit a magyar játékos csinált – most megtanulják Magyarország nevét (VIDEÓ)

2026. április 04. 19:44

Nagy siker ez hazánknak. Kovács Patrik első magyarként nyert dartsmeccset külföldön.

Kovács Patrik lett az első magyar dartsjátékos, aki külföldön mérkőzést nyert a PDC European Tour-on, miután a versenysorozat müncheni eseményének szombati napján legyőzte Joe Cullent – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A tavaly decemberben a PDC világbajnokságán is szerepelt magyar játékos 6–3-ra győzte le a világranglistán 32. angol riválist.

Kovács Patrik képviseli a tornán a magyar színeket (Fotó: PDC Hungarian Fan Club/Facebook)

A PDC X-oldala szerint Kovácsnak nyolcadik próbálkozásra sikerült meccset nyernie a European Tour-on. A magyar dartsos vasárnap a szintén angol Ross Smith-szel csap össze Münchenben.

Magyar továbbjutás – Kovács Patrik győzelme


A Nemzeti Sport beszámolója szerint a szombati összecsapást Joe Cullen kezdte jobban, hiszen az első leget simán hozta, majd hátsó pályáról megduplázta az előnyét (Kovács már ekkor is majdnem nagyot mentett, 144-ről két tripla 20 után a dupla 12-t rontotta el). Kovács Patrikot ez nem törte össze, gyorsan szépített és egyenlített az angol ellen.

Cullen ezt követően további két kezdését is elbukta, köztük az utolsó leget, ami így a 29 éves Kovács továbbjutását jelentette, aki négy 180-at dobva több mint 85-ös átlaggal zárt.

Az NSO megjegyezte: Kovács még januárban, az Érsekújváron rendezett kelet-európai selejtező negyedik versenyén szerezte meg az indulási jogot, amikor a fináléban szoros küzdelemben legyőzte Dominik Moraviczkot.

Nyitókép: PDC Hungarian Fan Club/Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. április 04. 21:04
Kocsmasport.
tajtajacsak-2
2026. április 04. 19:50
Állati! Lesz korsódobálásból is VB? Hányó-verseny?
