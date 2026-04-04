Senki sem hitte el, amit a magyar játékos csinált – most megtanulják Magyarország nevét (VIDEÓ)

Magyar továbbjutás – Kovács Patrik győzelme



A Nemzeti Sport beszámolója szerint a szombati összecsapást Joe Cullen kezdte jobban, hiszen az első leget simán hozta, majd hátsó pályáról megduplázta az előnyét (Kovács már ekkor is majdnem nagyot mentett, 144-ről két tripla 20 után a dupla 12-t rontotta el). Kovács Patrikot ez nem törte össze, gyorsan szépített és egyenlített az angol ellen.

Cullen ezt követően további két kezdését is elbukta, köztük az utolsó leget, ami így a 29 éves Kovács továbbjutását jelentette, aki négy 180-at dobva több mint 85-ös átlaggal zárt.

Az NSO megjegyezte: Kovács még januárban, az Érsekújváron rendezett kelet-európai selejtező negyedik versenyén szerezte meg az indulási jogot, amikor a fináléban szoros küzdelemben legyőzte Dominik Moraviczkot.