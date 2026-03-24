szabálymódosítás MLSZ NB I

Máris változik a magyarszabály, könnyítést kaphatnak a hazai fiatalok is

2026. március 24. 17:45

Enged a nyomásnak az MLSZ? Már a következő idénytől kezdve gyökeres változások lehetnek a magyarszabályként elhíresült, nagy vitákat kiváltó öszntönzőrendszerben.

null

A Csakfoci információi szerint már a következő idényben finomhangolásokat eszközölhet az MLSZ a drasztikus magyar- és fiatalszabályon. Mint ismert, a szövetség idén vezette be az 5+1-es ösztönzőrendszert, vagyis hogy az NB I-es csapatoknak minden bajnokin legalább öt hazai játékost kell végig a pályán tartaniuk, s ebből legalább egynek 2005. január 1-je után született magyar állampolgárnak kell lennie. Az ezt kipipáló kluboknak 175 millió forint üti a markát, míg a kiemelt akadémiák esetében az intézkedés gyakorlatilag „kötelezően ajánlott”, hiszen amennyiben nem teljesítik a feltételeket, úgy bukják a kiemelt állami státuszt és az azzal járó milliárdos nagyságrendű támogatást.

KEANE, Robbie magyarszabály
A Fradi és Robbie Keane vezetőedző az MLSZ magyarszabályának egyik leghangosabb kritikusa (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ezt is ajánljuk a témában

A szezon egésze során kellene összegyűjteni a „magyarperceket”

A jelen formájában meglehetősen merev és rugalmatlan (továbbá a klubok szerint előkészítetlen) szabályrendszer ellen számos csapat és vezető emelte fel a hangját, és úgy tűnik, az MLSZ is hajlik a párbeszédre és a vitás pontok észszerűsítésére. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A portál szerint az élvonalban a legnagyobb váltást az hozhatja, hogy a tervek szerint 

megszűnik a „minden meccsen, az elsőtől az utolsó percig” típusú kényszer,

vagyis hogy a kluboknak minden egyes találkozón 90 percen át pályán kell tartaniuk az előírt korú fiatalt. Ehelyett a hangsúly a szezon egészére helyeződik át: 

a cél a 33x90 perc (azaz összesen 2970 perc) elérése, 

tehát nem minden egyes mérkőzésen kell megfelelni a szabálynak, hanem az egész idény során kell összegyűjteni a meghatározott játékperceket. A cél nagyjából egy teljes szezonnyi játékidő biztosítása egy fiatal labdarúgó számára: ha egy rangadón a mester úgy érzi, a fiatal még nem bírja a nyomást, vagy taktikai okokból le kell cserélni a szünetben, megteheti anélkül, hogy elúszna a támogatás – feltéve, ha egy másik meccsen „visszahozzák” a kiesett perceket. Ám hogy elejét vegyék a számokkal való trükközésnek, a terv szerint egy meccsen maximum két vagy három támogatott korú játékos percei számolhatóak majd el a kvótába.

Emellett a kiemelt akadémiákra vonatkozó vállalások esetében is módosítások és könnyítések várhatók, de ez szintén kidolgozás alatt van – mint írják, március végén lesz még egy szakmai egyeztetés, és az április 12. utáni (azaz a parlamenti választásokat követő) ülésen születhet majd végső döntés.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dundi-fan3
2026. március 24. 18:03
Én is teljes mértékben felháborítónak érzem, hogy a fodballba ölt közpénz tíz- és százmilliárdokért cserébe elvárás legyen, hogy legalább nb1-es szintű játékosokat neveljenek ki… Persze ahol egy Szöllösi György a sportújság főszerkesztője, meg fodball nagykövet lehet, ott bármi elképzelhető. Ezért kapaszkodnak annyira az elvtársak a hatalomhoz, mert piaci alapon mehetnénk a polihisztor szabólacival “szaros mosdót” takarítani a máv szerelvényekre.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!