Máris változik a magyarszabály, könnyítést kaphatnak a hazai fiatalok is

„Matekzseninek kell lenni, hogy öt magyart pályára tudjak küldeni” – Robbie Keane a Nottingham–FTC után
És sakkoznia is kell.
Enged a nyomásnak az MLSZ? Már a következő idénytől kezdve gyökeres változások lehetnek a magyarszabályként elhíresült, nagy vitákat kiváltó öszntönzőrendszerben.
A Csakfoci információi szerint már a következő idényben finomhangolásokat eszközölhet az MLSZ a drasztikus magyar- és fiatalszabályon. Mint ismert, a szövetség idén vezette be az 5+1-es ösztönzőrendszert, vagyis hogy az NB I-es csapatoknak minden bajnokin legalább öt hazai játékost kell végig a pályán tartaniuk, s ebből legalább egynek 2005. január 1-je után született magyar állampolgárnak kell lennie. Az ezt kipipáló kluboknak 175 millió forint üti a markát, míg a kiemelt akadémiák esetében az intézkedés gyakorlatilag „kötelezően ajánlott”, hiszen amennyiben nem teljesítik a feltételeket, úgy bukják a kiemelt állami státuszt és az azzal járó milliárdos nagyságrendű támogatást.
Ezt is ajánljuk a témában
A jelen formájában meglehetősen merev és rugalmatlan (továbbá a klubok szerint előkészítetlen) szabályrendszer ellen számos csapat és vezető emelte fel a hangját, és úgy tűnik, az MLSZ is hajlik a párbeszédre és a vitás pontok észszerűsítésére.
Ezt is ajánljuk a témában
Dilettáns szabályok, hozzá nem értő alkotók, itthoni társadalmi és genetikai problémák.
A portál szerint az élvonalban a legnagyobb váltást az hozhatja, hogy a tervek szerint
megszűnik a „minden meccsen, az elsőtől az utolsó percig” típusú kényszer,
vagyis hogy a kluboknak minden egyes találkozón 90 percen át pályán kell tartaniuk az előírt korú fiatalt. Ehelyett a hangsúly a szezon egészére helyeződik át:
a cél a 33x90 perc (azaz összesen 2970 perc) elérése,
tehát nem minden egyes mérkőzésen kell megfelelni a szabálynak, hanem az egész idény során kell összegyűjteni a meghatározott játékperceket. A cél nagyjából egy teljes szezonnyi játékidő biztosítása egy fiatal labdarúgó számára: ha egy rangadón a mester úgy érzi, a fiatal még nem bírja a nyomást, vagy taktikai okokból le kell cserélni a szünetben, megteheti anélkül, hogy elúszna a támogatás – feltéve, ha egy másik meccsen „visszahozzák” a kiesett perceket. Ám hogy elejét vegyék a számokkal való trükközésnek, a terv szerint egy meccsen maximum két vagy három támogatott korú játékos percei számolhatóak majd el a kvótába.
Emellett a kiemelt akadémiákra vonatkozó vállalások esetében is módosítások és könnyítések várhatók, de ez szintén kidolgozás alatt van – mint írják, március végén lesz még egy szakmai egyeztetés, és az április 12. utáni (azaz a parlamenti választásokat követő) ülésen születhet majd végső döntés.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
A Direkt36 cikkében emlegetett két, Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok: rendszeresen bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és ukránoknak dolgoztak.