Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Nottingham Forest Robbie Keane Fradi Ferencváros FTC

„Matekzseninek kell lenni, hogy öt magyart pályára tudjak küldeni” – Robbie Keane a Nottingham–FTC után

2026. január 30. 06:26

A Celtic vagy a Ludogorec lesz az Angliában négygólos vereséget szenvedő Fradi következő ellenfele a labdarúgó Európa-liga rájátszásában. A Nottingham Forest mestere a meccs előtt azt kérte a játékosaitól, hogy mutassák meg az erejüket – megtették.

2026. január 30. 06:26
null
Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a veretlenségét az angol Nottingham Forest otthonában elveszítő, végül a 12. helyen záró Ferencvárosnak februárban játszania kell a 16 közé kerülésért az Európa-ligában. A magyar bajnoknak a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec lesz az ellenfele, a sorsolást pénteken tartják. A 4–0-s vereség után Robbie Keane, az FTC vezetőedzője értékelt előbb.

Ezt is ajánljuk a témában

Nottingham Forest–FTC: az angolok 550 millió euróval voltak jobbak

„Ez a meccs a múlté, már el is felejtettem. Kikaptunk, a két kapufát pedig én nem tudom pozitívumként értékelni, de a 12. helyet igen. Hét fordulón át voltunk veretlenek, hihetetlen, amit véghez vittünk, ezért minden dicséretet megérdemelnek a fiúk. Tudom, hogy most mindenki a Celticről kérdez, hiszen az egykori klubomról van szó, de nem érdekel, kit kapunk a sorsoláson, úgyis nehéz párharc vár ránk. Nekem már a következő feladaton, a Paks elleni bajnokin jár az agyam. Az sem lesz könnyű” – válaszolta újságírói kérdésre a Fradi ír trénere.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Keane hozzátette: 

a legnagyobb különbség a két csapat között a piaci érték volt, a hazaiak 550 millió euróval voltak jobbak.

„Ha pedig az eredményt nézzük, szinte mindegyik Forest-találatot valamilyen hiba előzte meg: az első öngól volt, a második egy eladott labdából született, a negyedik pedig tizenegyesből. Ezekkel nyilván elégedetlen vagyok, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy egy Premier League-csapattal játszottunk. Ha Zachariassen fejese bemegy az elején, akkor is borzasztóan nehéz lett volna, nem ezen múlt, reálisan kell látni a dolgokat. Abban ugyanakkor egyetértek, hogy az első 15 percben rendben volt a játékunk, nyugodtak voltunk, utána viszont hibát hibára halmoztunk. A jó játékosok ezeket egyből kihasználják, megbüntetik, márpedig az ellenfélnél volt belőlük bőven” – folyatta.

Arra a felvetésre, miszerint az FTC-t nem igen lehetett látni eddig ennyire mélyen visszahúzódva védekezni, azt válaszolta, hogy a PL 

  • intenzitása, 
  • gyorsasága, 
  • minősége 

egészen más, ezért is a világ legjobb bajnoksága. „A szünetben mondtam is nekik, hogy talán most jöttek rá, ezt az angol együttest eddig csak a tévében nézték. Nem győzöm hangsúlyozni, a különbség hatalmas volt, a Nottingham futballistái erősebbek, gyorsabbak voltak, mint mi, nem a taktikán múlt” – magyarázta a korábbi kiváló csatár, aki arról is beszélt, hogy ugyan élvezi az ilyen típusú meccseket, azt leszámítva, hogy utál veszteni. „Három éve vagyok vezetőedző, szeretek nagy csapatok ellen játszani, mert így lehet fejlődni, és ez a játékosokra is igaz.”

A magyarszabály is előjött a sajtótájékoztatón. 

Óriási kihívás. Matekzseninek kell lenni, nem edzőnek, hogy öt magyart a pályára tudjak küldeni vasárnap. Sakkoznom kell: kit hagyjak a pályán, kit hozzak le

– fogalmazott Robbie Keane.

Nottingham Forest, FTC, Európa-liga
A Nottingham Forest esélyt sem hagyott a Ferencvárosnak

Elhangzott az is a lefújást követően, hogy amíg a ferencvárosi kispadon többségében fiatalok ültek, addig a Nottingham Forest egy hatvanöt-, egy harminc- és egy húszmillió eurós labdarúgót cserélt be. Tóth Alexet sem sikerült még pótolni, pedig ő volt az, aki ezen a szinten, akár egy Premier League-es rivális ellen is megállta a helyét – mutatott rá a zöld-fehérek 45 éves szakvezetője. 

Sean Dyche, a Nottingham Forest mestere maximálisan elégedett volt az eredménnyel és csapata játékával is. Úgy vélte, tíz perc után már dominálták a mérkőzést. Fontosnak nevezte és önbizalomnövelőnek tartotta, hogy ilyen magabiztosan sikerült nyerniük. „Kemény sorozat volt, de elégedett vagyok a reakcióval a Braga elleni vesztes meccs után. Azt kértem a játékosoktól, hogy mutassák meg az erejüket – ezt meg is tették.” Hozzáfűzte: sokszor szidják a futballistáit, de ezúttal nagyszerűek voltak. „Egy olyan klubban, mint a miénk, harc kell legyen a helyekért” – mondta el végezetül.

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. január 30. 07:52
Szép eredmény, biztos továbbjutás, nem kell kifogásokat keresni.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 30. 06:34
Már úgy msgyarázkodik skót létére mintha magyarnak született volna.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!