„Matekzseninek kell lenni, hogy öt magyart pályára tudjak küldeni” – Robbie Keane a Nottingham–FTC után

Kiderült, mekkora különbség van egy angol és magyar csapat között – nagy
A Celtic vagy a Ludogorec lesz az Angliában négygólos vereséget szenvedő Fradi következő ellenfele a labdarúgó Európa-liga rájátszásában. A Nottingham Forest mestere a meccs előtt azt kérte a játékosaitól, hogy mutassák meg az erejüket – megtették.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a veretlenségét az angol Nottingham Forest otthonában elveszítő, végül a 12. helyen záró Ferencvárosnak februárban játszania kell a 16 közé kerülésért az Európa-ligában. A magyar bajnoknak a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec lesz az ellenfele, a sorsolást pénteken tartják. A 4–0-s vereség után Robbie Keane, az FTC vezetőedzője értékelt előbb.
Több mint 550 millió eurót kellett volna eltüntetni – nem sikerült.
„Ez a meccs a múlté, már el is felejtettem. Kikaptunk, a két kapufát pedig én nem tudom pozitívumként értékelni, de a 12. helyet igen. Hét fordulón át voltunk veretlenek, hihetetlen, amit véghez vittünk, ezért minden dicséretet megérdemelnek a fiúk. Tudom, hogy most mindenki a Celticről kérdez, hiszen az egykori klubomról van szó, de nem érdekel, kit kapunk a sorsoláson, úgyis nehéz párharc vár ránk. Nekem már a következő feladaton, a Paks elleni bajnokin jár az agyam. Az sem lesz könnyű” – válaszolta újságírói kérdésre a Fradi ír trénere.
Keane hozzátette:
a legnagyobb különbség a két csapat között a piaci érték volt, a hazaiak 550 millió euróval „voltak jobbak”.
„Ha pedig az eredményt nézzük, szinte mindegyik Forest-találatot valamilyen hiba előzte meg: az első öngól volt, a második egy eladott labdából született, a negyedik pedig tizenegyesből. Ezekkel nyilván elégedetlen vagyok, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy egy Premier League-csapattal játszottunk. Ha Zachariassen fejese bemegy az elején, akkor is borzasztóan nehéz lett volna, nem ezen múlt, reálisan kell látni a dolgokat. Abban ugyanakkor egyetértek, hogy az első 15 percben rendben volt a játékunk, nyugodtak voltunk, utána viszont hibát hibára halmoztunk. A jó játékosok ezeket egyből kihasználják, megbüntetik, márpedig az ellenfélnél volt belőlük bőven” – folyatta.
Arra a felvetésre, miszerint az FTC-t nem igen lehetett látni eddig ennyire mélyen visszahúzódva védekezni, azt válaszolta, hogy a PL
egészen más, ezért is a világ legjobb bajnoksága. „A szünetben mondtam is nekik, hogy talán most jöttek rá, ezt az angol együttest eddig csak a tévében nézték. Nem győzöm hangsúlyozni, a különbség hatalmas volt, a Nottingham futballistái erősebbek, gyorsabbak voltak, mint mi, nem a taktikán múlt” – magyarázta a korábbi kiváló csatár, aki arról is beszélt, hogy ugyan élvezi az ilyen típusú meccseket, azt leszámítva, hogy utál veszteni. „Három éve vagyok vezetőedző, szeretek nagy csapatok ellen játszani, mert így lehet fejlődni, és ez a játékosokra is igaz.”
A magyarszabály is előjött a sajtótájékoztatón.
Óriási kihívás. Matekzseninek kell lenni, nem edzőnek, hogy öt magyart a pályára tudjak küldeni vasárnap. Sakkoznom kell: kit hagyjak a pályán, kit hozzak le
– fogalmazott Robbie Keane.
Elhangzott az is a lefújást követően, hogy amíg a ferencvárosi kispadon többségében fiatalok ültek, addig a Nottingham Forest egy hatvanöt-, egy harminc- és egy húszmillió eurós labdarúgót cserélt be. Tóth Alexet sem sikerült még pótolni, pedig ő volt az, aki ezen a szinten, akár egy Premier League-es rivális ellen is megállta a helyét – mutatott rá a zöld-fehérek 45 éves szakvezetője.
Sean Dyche, a Nottingham Forest mestere maximálisan elégedett volt az eredménnyel és csapata játékával is. Úgy vélte, tíz perc után már dominálták a mérkőzést. Fontosnak nevezte és önbizalomnövelőnek tartotta, hogy ilyen magabiztosan sikerült nyerniük. „Kemény sorozat volt, de elégedett vagyok a reakcióval a Braga elleni vesztes meccs után. Azt kértem a játékosoktól, hogy mutassák meg az erejüket – ezt meg is tették.” Hozzáfűzte: sokszor szidják a futballistáit, de ezúttal nagyszerűek voltak. „Egy olyan klubban, mint a miénk, harc kell legyen a helyekért” – mondta el végezetül.
Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd