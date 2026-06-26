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magyarországra közép - európai egyetem soros györgy rév istván

Visszatér Magyarországra a CEU

2026. június 26. 17:52

Kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni.

2026. június 26. 17:52
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Visszatér Magyarországra a Közép-európai Egyetem, Rév István történész, a Soros György által alapított intézmény tanszékének professzora a Klubrádiónak azt mondta, hogy a CEU-ból egy kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni.

Mint a 24.hu szemléjéből kiderül, Rév arról is beszélt, hogy a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti intézményegységét kutatóhelyként ismerjék el, ami azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A kérelmet csak 2026. április 28-án bírálták el kedvezően.

Az Oktatási Hivatal engedélyezte azt is, hogy harmadik országból jövő kutatókat hívjanak meg, akik vízummal hosszabb időt tölthetnek Magyarországon. A CEU budapesti kivonulása óta Bécsben működött. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

Összesen 41 komment

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Almassy
2026. június 26. 19:14
Ezek olyanok mint a tarack.
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gaillard
2026. június 26. 19:12
Liberál globál bolsevik képző, azaz a társadalom lefölözőinek csicska képzője. Egész biztos, hogy az ideológia, a pénz számolás/begyűjtés és a társadalmi hülyítés lesz a fő tematika az oktatásban, valós, érdemi társadalmi hasznot nyújtó dolgokat ilyen helyeken nem igazán tanítanak.
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wadcutter
2026. június 26. 19:11
akkor indítják az okleveles dragqueen képzést
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nyafika
2026. június 26. 19:09
Azért jön vissza a CEU, hogy az agyhalott szektás bunkóknak alsótagozatos osztályt indítson. Panelprolik se írni, se olvasni, számolni nem tudnak. Csak emojikkal kommunikálnak a facén...
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