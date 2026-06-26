Visszatér Magyarországra a CEU

Visszatér Magyarországra a Közép-európai Egyetem, Rév István történész, a Soros György által alapított intézmény tanszékének professzora a Klubrádiónak azt mondta, hogy a CEU-ból egy kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni.

Mint a 24.hu szemléjéből kiderül, Rév arról is beszélt, hogy a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti intézményegységét kutatóhelyként ismerjék el, ami azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A kérelmet csak 2026. április 28-án bírálták el kedvezően.