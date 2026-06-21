„Minden idők legnagyobbja” – Alexander Soros is felköszöntötte édesapját

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Az Open Society Foundations elnöke sem feledkezett meg az apák napjáról.
Alexander Soros is felköszöntötte édesapját, Soros Györgyöt apák napja alkalmából. Az ifjabb Soros, az Open Society Foundations elnöke az X-en közzétett köszöntésében azt írta, hogy Soros György a GOAT, vagyis a „Greatest Of All Time”, tehát minden idők legnagyobbja.
Alexander Soros Soros György második házasságából származó fia, aki 2023-ban vette át az irányítást a család nyílt társadalommal kapcsolatos filantróp tevékenységei felett.
Soros György 1930-ban született Budapesten, és a holokausztot túlélve építette fel karrierjét, évtizedek óta az egyik legvitatottabb közszereplő a nemzetközi politikában. Támogatói szerint a demokrácia és a nyitott társadalmak elkötelezett védelmezője, kritikusai szerint viszont politikai beavatkozásaival destabilizálja az országokat, és saját érdekeit helyezi előtérbe.
Nyitókép forrása: Alexander Soros / X
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