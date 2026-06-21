„Minden idők legnagyobbja” – Alexander Soros is felköszöntötte édesapját

Alexander Soros is felköszöntötte édesapját, Soros Györgyöt apák napja alkalmából. Az ifjabb Soros, az Open Society Foundations elnöke az X-en közzétett köszöntésében azt írta, hogy Soros György a GOAT, vagyis a „Greatest Of All Time”, tehát minden idők legnagyobbja.

Happy Father’s Day to the GOAT! 🐐 pic.twitter.com/EJmkILnykx — Alex Soros (@AlexanderSoros) June 21, 2026

Alexander Soros Soros György második házasságából származó fia, aki 2023-ban vette át az irányítást a család nyílt társadalommal kapcsolatos filantróp tevékenységei felett.