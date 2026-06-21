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x alexander soros soros györgy open society foundations goat

„Minden idők legnagyobbja” – Alexander Soros is felköszöntötte édesapját

2026. június 21. 21:45

Az Open Society Foundations elnöke sem feledkezett meg az apák napjáról.

2026. június 21. 21:45
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Alexander Soros is felköszöntötte édesapját, Soros Györgyöt apák napja alkalmából. Az ifjabb Soros, az Open Society Foundations elnöke az X-en közzétett köszöntésében azt írta, hogy Soros György a GOAT, vagyis a „Greatest Of All Time”, tehát minden idők legnagyobbja.  

Alexander Soros Soros György második házasságából származó fia, aki 2023-ban vette át az irányítást a család nyílt társadalommal kapcsolatos filantróp tevékenységei felett.

Soros György 1930-ban született Budapesten, és a holokausztot túlélve építette fel karrierjét, évtizedek óta az egyik legvitatottabb közszereplő a nemzetközi politikában. Támogatói szerint a demokrácia és a nyitott társadalmak elkötelezett védelmezője, kritikusai szerint viszont politikai beavatkozásaival destabilizálja az országokat, és saját érdekeit helyezi előtérbe.

Nyitókép forrása: Alexander Soros / X

***

 

 

Összesen 21 komment

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Sorrend:
Hunnia
2026. június 21. 23:05
Isten hogy engedheti, hogy ez az átkozott múmia még mindig él - akinek nagy eséllyel csak az aszott bőre és koponyája van, belül már csak moslék vagy semmi nincs. De mintha a hazai patkány fajtája is hasonlóan tenne, mint ez a zsidónak hazudott náci tett valamikor. Ez a soros mocsok a saját fajtáit árulta el. és segített kirabolni a fajtársait. A majomparádé most nem éppen ugyanezt teszi?
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2
0
nuevas-reglas
2026. június 21. 22:55
Jobb szinben van Gyuri bacsi, mint Orban
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0
1
figyelő4322
•••
2026. június 21. 22:46 Szerkesztve
Ugyanakkor holokauszt túlélőnek nevezni a Dollár Papát eléggé félrevezető. Hiszen nácó csapathoz csatlakozott, és együtt raboltak el zsidó vagyonokat a háború vége felé. Ez ám aluxus 'túléles'... Lehet, hogy ma már szeretné letagadni? De nem tudja, mivel ő maga dicsekedett el vele egy interjú 'hevében' a '90-es években. A riporter meg is kérdezte, hogy EZT megbánta-e. Papánk büszkén valami ilyesmit válaszolt: 'egyáltalán nem bántam meg, büszke vagyok rá, mert akkor ELŐSZÖR éreztem ISTENNEK magamat'! 😲😱
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0
0
kapcsolatosan
2026. június 21. 22:41
A képek alapján nem sok van már hátra a nácikkal összejátszó zsidókat kizsigerelő zsidónak.
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