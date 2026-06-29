Főszerepben a magyar fotográfia

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A Műcsarnokban néhány hónapig a magyar fényképészeté a főszerep: a III. Fotóművészeti nemzeti szalon mellett megnyílt a Hemző Károlyt és mai örököseit időhídként összekötő tárlat is.
„Lehet, hogy erre születtem, ez a dolgom: összekötni a múltat a jelennel, a kis falut a nagyvárossal” – mondta Mohos Zsófia 2024-ben lapunk e rovatában adott interjújában. Akkor a Highlights of Hungary közönségdíját elnyerő Görbeország fotókönyv kapcsán beszélgettünk vele a mennyország felé menetelő bárányokról, a Szűzanyát vállukon hordozó máriás lányokról és Nógrád megannyi, a feledés küszöbén álló csodájáról.
A szintén a vidéki Magyarország lassan elsüllyedő mindennapjait dokumentáló, Lélekjelenlét című sorozatával 2024-ben Hemző Károly-díjra jelölt fiatal fotográfus idén nem csupán a finalisták közé került be, ő lett a nyertes is. A zsűri tagjai – köztük Hemző Károly özvegye, Lajos Mari – azért döntöttek mellette, mert „Mohos Zsófia egyre elmélyültebb és mívesebb vizuális nyelven beszéli el a témáját. Érdeklődésének fókuszában a hagyományok továbbélése, a hagyományokat még éltető idős palóc és sváb emberek sorsa áll”.
Munkáiból a kitüntetés szokásos jutalmaként jövőre önálló kiállítás nyílik a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, addig is a Műcsarnok legújabb időszaki tárlatán láthatunk belőle néhányat. Az Újabb találkozásaink. 1976–2026 – Hemző és a Hemző-díjasok válogatás célja kettős: egyszerre reflektál az ötven éve, 1976-ban megnyílt műcsarnokbeli, kifejezetten merész, Találkozásaim című Hemző-kiállításra, és mutatja be az új magyar fotósgenerációk az ő úttörő látásmódjából is kinövő mai irányait. Az első teremben látható hemzői „mesterdarabok” – sportfotók, városi zsánerek, a lovak világa, saját kezűleg nagyított vintage képek – és a következő két helyiségben bemutatott, a Hemző-díj-finalisták, illetve -nyertesek munkáiból összeállított, meglepően soktémájú válogatás így egyfajta időhidat képez múlt, jelen, sőt jövő között. Vagy ahogy a kurátor, Szarka Klára megfogalmazta, ezek a fiatal alkotók „a hemzői igényességet és szakmai alázatot továbbörökítve, de a saját markáns vizuális nyelvükön szólalnak meg”. Sajnos kettejük esetében ez a mondat már csak múlt időben érvényes: a rendezők külön installációs térrel tisztelegnek két korábbi díjazott, a 2022 decemberében elhunyt Móricz-Sabján Simon és a 2025 decemberében meghalt Csudai Sándor munkássága előtt.
Az Újabb találkozásaink mellett érdemes átsétálni egy ajtóval arrébb, ahol az Utak és útkereszteződések – III. Fotóművészeti nemzeti szalon várja a látogatókat. Bán András és Kincses Károly A magyar fotóművészet háromszáz alkotója című kiadványban szereplő, zömében ma is aktív fényképész munkáiból válogatva járja körül a fotóművészet fogalmát, nem megkerülve a jelenkori digitális és MI-forradalom technológiai és filozófiai hatásait sem.
Újabb találkozásaink. 1976–2026 – Hemző és a Hemző-díjasok. Megtekinthető a Műcsarnokban szeptember 20-áig.
Utak és útkereszteződések – III. fotóművészeti nemzeti szalon 2026. Megtekinthető a Műcsarnokban szeptember 27-éig.
Nyitókép: Mohai Balázs: Határvonal (részlet a sorozatból)
Fotó: Műcsarnok