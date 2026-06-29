Főszerepben a magyar fotográfia

„Lehet, hogy erre születtem, ez a dolgom: összekötni a múltat a jelennel, a kis falut a nagyvárossal” – mondta Mohos Zsófia 2024-ben lapunk e rovatában adott interjújában. Akkor a Highlights of Hungary közönségdíját elnyerő Görbeország fotókönyv kapcsán beszélgettünk vele a mennyország felé menetelő bárányokról, a Szűzanyát vállukon hordozó máriás lányokról és Nógrád megannyi, a feledés küszöbén álló csodájáról.

Mónus Márton: Szent háború (részlet a sorozatból)

Fotó: Műcsarnok

A szintén a vidéki Magyarország lassan elsüllyedő mindennapjait dokumentáló, Lélekjelenlét című sorozatával 2024-ben Hemző Károly-díjra jelölt fiatal fotográfus idén nem csupán a finalisták közé került be, ő lett a nyertes is. A zsűri tagjai – köztük Hemző Károly özvegye, Lajos Mari – azért döntöttek mellette, mert „Mohos Zsófia egyre elmélyültebb és mívesebb vizuális nyelven beszéli el a témáját. Érdeklődésének fókuszában a hagyományok továbbélése, a hagyományokat még éltető idős palóc és sváb emberek sorsa áll”.