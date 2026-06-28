Történelmi vereség főleg két-három okból következhet be. Az első, amikor valaki le akarja téríteni az országát egy történelmileg mélyen meghatározott útról, de nem tud hozzá elég társadalmi beleegyezést teremteni. Nem az a baj, hogy változtatni akar. A nagy politikai teljesítmények mindig változtatni akarnak. A baj akkor kezdődik, ha a változás elszakad attól, amit az emberek saját életük, hitük, hagyományaik vagy méltóságuk részének éreznek. Ilyenkor a lehetőségből kényszer lesz, a nyugalomból fokozódó nyugtalanság, az erőből erőszak, és végül mindezek következményeként széles körű társadalmi elutasítás.
A második ok az, amikor valaki nem veszi észre, hogy megváltozott a történelmi helyzet. Új társadalom, új nyilvánosság, új nemzedék, új félelmek, új vágyak jelennek meg, ő pedig még mindig a régi mondatokkal beszél. Azt hiszi, hogy ami tegnap működött, holnap is működni fog. Pedig a politika egyik legfontosabb kérdése mindig az időérzék. Nem elég tudni, mit akarunk. Azt is tudni kell, milyen korban akarjuk.
A harmadik ok az aránytévesztés. Van, aki jól látja, hogy változtatni kell, de rosszul méri fel, mennyit bír el a társadalom, a saját tábora, az állam vagy a nemzetközi környezet. Nem vak, csak rosszul számol. Túl gyorsan lép, vagy túl későn. Túl sokat akar egyszerre, vagy túl keveset enged időben. A politikában nemcsak az irány számít, hanem a mérték, az ütem és a teherbírás is.