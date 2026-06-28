A legfontosabb talán azt megérteni, hogy a politikában nem minden vereség egyforma. Van vereség, amely fáj, megrendít, akár évekre kiszorít valakit a hatalomból, de nem zárja le végleg a történetét. És van vereség, amely után nem lehet visszatérni. Az előbbit nevezhetjük politikai vereségnek. Az utóbbit történelmi vereségnek.

A politikai vereség egyszerűbben érthető. Valaki elveszít egy választást, egy kormányt, egy párton belüli küzdelmet, egy fontos politikai csatát. Ilyenkor a hatalom elvész, de nem feltétlenül vész el az ügy, a tábor, a hitelesség vagy a jövő lehetősége. Aki politikailag bukik, még visszatérhet. Új helyzetben, új mondatokkal, új szövetségekkel, néha még ugyanazzal a karakterrel is. A politikai bukás tehát nem feltétlenül végleges ítélet. Inkább erős figyelmeztetés: valami nem működött, valamit rosszul mértek fel, valami elfáradt.

A történelmi vereség mélyebb. Ott nemcsak az történik, hogy valaki elveszíti a hatalmat. Hanem az is, hogy elveszíti azt a képességét, hogy később tisztességgel azt mondhassa: nekünk volt igazunk. A történelmi vereség visszamenőleg is átírja a korábbi döntések jelentését. Ami addig bátorságnak tűnt, arról kiderülhet, hogy makacsság volt. Ami addig stratégia volt, arról kiderülhet, hogy vakság. Ami addig rendteremtésnek látszott, arról kiderülhet, hogy félelemre épített uralom volt.