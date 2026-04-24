Csak külföldi befektetőkkel tárgyalnak – Cser-Palkovics szerint ekkor veheti át a Videotont az új tulajdonos

Nagyon sokakat érdekel a Videoton sorsa, különösen azért, mert a tavaszi szereplés kifejezetten jó a bajnokságban. Szerencsére aktív az érdeklődés a csapat iránt és jelenleg elmondható, hogy három olyan lehetséges befektető van, akivel többszöri egyeztetésen vagyunk túl, és egy pedig újonnan jelentkezett, velük május legelején fogunk találkozni. Ezt még megvárjuk, és a találkozó után fogja kiírni a város a pályázatot. Ez várhatóan egy egykörös pályázat lesz, és minden reményünk megvan arra, hogy nyáron eredményesen fogjuk tudni zárni, és a Vidi már az új tulajdonossal fogja kezdeni a következő bajnoki idényt.

Szakmai és pénzügyi befektetők jelentkeztek és bízom benne, hogy meg tudják adni azokat a garanciákat a városnak, amivel biztosítják a nagy csapat fejlődését, az utánpótlás működését, a stadion fenntartásának kérdését, és egyáltalán azt, amit a sport és azon belül a Vidi a városnak és az agglomerációnak jelent” – idézte az fmc.hu Cser-Palkovicsot, aki hozzátette: a klub jogi és pénzügyi értelemben is stabil lábakon áll.

A városvezető korábbi nyilatkozatai alapján az sem elképzelhetetlen, hogy még egy idény erejéig a város marad a tulajdonos, az új befektető első lépcsőben „csak” a támogatási összeget biztosítja a csapat számára, majd a következő idénytől lép be tulajdonosként is az egyesület életébe.

Menetel a Videoton

A Videoton FC Fehérvár remek tavaszi szezont produkálva már hatodik az NB II-ben. A csapat az elmúlt tíz bajnokiján veretlen maradt, három döntetlen mellett hetet is megnyert.