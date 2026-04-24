Csak külföldi befektetőkkel tárgyalnak – Cser-Palkovics szerint ekkor veheti át a Videotont az új tulajdonos

Példa nélküli állapot Magyarországon: mindenkit meglepett az MLSZ
Erre aligha lehetett számítani.
Hamarosan meglehet az új tulajdonosa a székesfehérvári labdarúgócsapatnak. A Videotonért több külföldi befektető is versenyben van.
Ahogyan arról beszámoltunk, minden kérelmet az első körben elfogadott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elsőfokú licencadó bizottsága, így a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft.-jét is. A Videoton kapcsán nem csak a licenc adott témát a sportkedvelőknek, hanem a leendő tulajdonosra, befektetőre vonatkozó újabb információ is – írja az fmc.hu.
Ezt is ajánljuk a témában
Péntek reggel ülésezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, amely alapvetően nem foglalkozott volna a témával, ám Juhász László képviselő kérdésére Cser-Palkovics András polgármester végül fontos információkat osztott meg. Leginkább azt, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat a májusi közgyűlésén szeretne dönteni az új, egyfordulós pályázat kiírásáról, hogy legkésőbb a nyár elejére meg is legyen a klubot működtető gazdasági társaság új tulajdonosa, befektetője, aki szinte biztosan külföldi lesz, ugyanis a négy jelenlegi kandidáló között nincs magyar – olvasható az fmc.hu cikkében.
Nagyon sokakat érdekel a Videoton sorsa, különösen azért, mert a tavaszi szereplés kifejezetten jó a bajnokságban. Szerencsére aktív az érdeklődés a csapat iránt és jelenleg elmondható, hogy három olyan lehetséges befektető van, akivel többszöri egyeztetésen vagyunk túl, és egy pedig újonnan jelentkezett, velük május legelején fogunk találkozni. Ezt még megvárjuk, és a találkozó után fogja kiírni a város a pályázatot. Ez várhatóan egy egykörös pályázat lesz, és minden reményünk megvan arra, hogy nyáron eredményesen fogjuk tudni zárni, és a Vidi már az új tulajdonossal fogja kezdeni a következő bajnoki idényt.
Szakmai és pénzügyi befektetők jelentkeztek és bízom benne, hogy meg tudják adni azokat a garanciákat a városnak, amivel biztosítják a nagy csapat fejlődését, az utánpótlás működését, a stadion fenntartásának kérdését, és egyáltalán azt, amit a sport és azon belül a Vidi a városnak és az agglomerációnak jelent” – idézte az fmc.hu Cser-Palkovicsot, aki hozzátette: a klub jogi és pénzügyi értelemben is stabil lábakon áll.
A városvezető korábbi nyilatkozatai alapján az sem elképzelhetetlen, hogy még egy idény erejéig a város marad a tulajdonos, az új befektető első lépcsőben „csak” a támogatási összeget biztosítja a csapat számára, majd a következő idénytől lép be tulajdonosként is az egyesület életébe.
A Videoton FC Fehérvár remek tavaszi szezont produkálva már hatodik az NB II-ben. A csapat az elmúlt tíz bajnokiján veretlen maradt, három döntetlen mellett hetet is megnyert.
Ezt is ajánljuk a témában
Bár mindenki Rubovszky Ritára számított, mégsem ő lett a befutó.