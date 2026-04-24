04. 24.
péntek
labdarúgás Magyarország NB II női labdarúgás MLSZ NB I

Példa nélküli állapot Magyarországon: mindenkit meglepett az MLSZ

2026. április 24. 17:51

Erre aligha lehetett számítani. Minden kérelmet elfogadott az MLSZ elsőfokú licencadó bizottsága.

Minden kérelmet az első körben elfogadott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elsőfokú licencadó bizottsága – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

Döntött az MLSZ
Döntött az MLSZ (Fotó: szovetseg.mlsz.hu)

Az MLSZ honlapjának pénteki beszámolója szerint az elsőfokú licencadó bizottság második ülésére nem kerül sor, mivel az első ülésen a klublicenc-alapeljárás során benyújtott mind a 42 kérelmet elbírálták és jóváhagyták. Ezzel a 2026–2027-es bajnoki évre vonatkozó licenceljárás lezárult.

Az MLSZ minden kérelmet elfogadott

A Csakfoci cikkében úgy fogalmazott:

Így az az elmúlt években ritka, sőt, szinte példa nélküli állapot állt elő, hogy az Elsőfokú Licencadó Bizottság második, 2026. május 14-ére tervezett ülésére nem kerül sor,

mivel az első ülésen az klublicenc-alapeljárás során benyújtott mind a 42 licenckérelem elbírálásra, és annak eredményeként jóváhagyásra került.”

Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I-es) klublicencet kapott

  • Diósgyőr Futball Club Kft.
  • DVSC Futball Szervező Zrt. (Debrecen)
  • ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. (Győr)
  • FTC Labdarúgó Zrt.
  • Honvéd Futball Club Kft.
  • MTK Budapest Labdarúgó Zrt.
  • Paksi Futball Club Kft.
  • Puskás Futball Club Kft.
  • Újpest 1885 Futball Kft.
  • Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. (Kisvárda)
  • ZTE Football Club Zrt. (Zalaegerszeg)

Nemzeti első osztályú (NB I-es) klublicencet kapott

  • KBSC Labdarúgó Kft. (Kazincbarcika)
  • Kecskeméti TE 1911 Kft.
  • Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
  • Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft.
  • Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft.
  • Vasas Futball Club Kft.

Nemzeti másodosztályú (NB II-es) klublicencet kapott

  • Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt.
  • Budafoki MTE Labdarúgó Kft.
  • BVSC Labdarúgó Nonprofit Kft.
  • Cigándi Futball Club Kft.
  • DEAC Futball Nonprofit Közhasznú Kft. (Debrecen)
  • ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Kft.
  • FC Ajka Kft.
  • FC Csákvár Kft.
  • FC Nagykanizsa Sportszervező Kft.
  • Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
  • Gold-Sport Szolgáltató Kft. (Kozármisleny)
  • Gyirmót FC Kft.
  • Kaposvári Labdarúgó Kft.
  • Karcagi Sport Club Kft.
  • Monor 1901 Labdarúgó Kft.
  • PMFC-Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit Kft. (Pécs)
  • Soroksár Sport Club Kft.
  • ST. Lőrinc Kft. (Szentlőrinc)
  • Tiszakécskei Labdarúgó Club Sportszervező és Szolgáltató Kft.
  • TSC Labdarúgó Kft. (Tatabánya)
  • TVE 1887 Labdarúgó Kft. (III. Kerületi TVE)

Nemzetközi (UEFA) női klublicencet kapott

  • ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.
  • FTC Labdarúgó Zrt.
  • MTK Budapest Labdarúgó Zrt.
  • Puskás Futball Klub Kft.

Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

