„Ettől a gyerekem sem terült volna el…” – döntött az MLSZ az ellenfelét megfejelő NB I-es játékosról

„Már a tizenhatoson belül összeakadtam a vendégek légiósával, aki a visszafutás közben is folyamatosan magyarázott és jött felém… – idézte a Nemzeti Sport a meccs után Szabó Jánost. –

Tény, a homlokom hozzáért az arcához, de nem fejeltem le, korábban sem tettem ilyet senkivel szemben, és ezután sem fogok. Hozzá kell tennem, a felcsúti futballistára korábban is jellemző volt ez a viselkedés, nem először csinálta ezt, de csak akkor fordult meg a fejemben, hogy kiállíthatnak, amikor a VAR kihívta a játékvezetőt. Elsősorban magamat hibáztatom, ugyanakkor egy ilyen »fejelő mozdulattól« a gyerekem sem terült volna el…”

A tolnaiak vezetőedzője, Bognár György szerint szintén nem ért kiállítást az eset. „Látni kell, a vendégek futballistája, Quentin Maceiras semmi mást nem tud, csak nagyot dobni és állandóan feszültséget csinálni” – mondta a tréner a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

A dobogóért küzdő Paks ebben a bajnokságban idegenben a Ferencvárossal és a Diósgyőrrel, otthon pedig a DVSC-vel játszik még.

