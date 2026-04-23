„Ettől a gyerekem sem terült volna el…” – döntött az MLSZ az ellenfelét megfejelő NB I-es játékosról

Kiderült, miért nem volt kéz vagy les Bánáti Kevin sorsdöntő gólja.
A Paks csapatkapitánya, Szabó János ebben az idényben már nem léphet pályára. Az MLSZ négymeccses eltiltással sújtotta a Puskás Akadémia játékosát megfejelő védőt.
Már nem léphet pályára a május közepéig tartó idényben Szabó János, az NB I-ben szereplő Paksi FC hátvédje – erről döntött a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.
A zöld-fehérek 36 éves játékosát vasárnap, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés 62. percében állította ki Karakó Ferenc játékvezető, mert megfejelte Quentin Maceirast, az ellenfél légiósát. A hétközi fegyelmi tárgyalást követően
Szabót négy soron következő bajnokiról tiltották el, vagyis a hátralévő három forduló mellett a július végén kezdődő következő szezon nyitányát is kénytelen lesz kihagyni.
„Már a tizenhatoson belül összeakadtam a vendégek légiósával, aki a visszafutás közben is folyamatosan magyarázott és jött felém… – idézte a Nemzeti Sport a meccs után Szabó Jánost. –
Tény, a homlokom hozzáért az arcához, de nem fejeltem le, korábban sem tettem ilyet senkivel szemben, és ezután sem fogok. Hozzá kell tennem, a felcsúti futballistára korábban is jellemző volt ez a viselkedés, nem először csinálta ezt, de csak akkor fordult meg a fejemben, hogy kiállíthatnak, amikor a VAR kihívta a játékvezetőt. Elsősorban magamat hibáztatom, ugyanakkor egy ilyen »fejelő mozdulattól« a gyerekem sem terült volna el…”
A tolnaiak vezetőedzője, Bognár György szerint szintén nem ért kiállítást az eset. „Látni kell, a vendégek futballistája, Quentin Maceiras semmi mást nem tud, csak nagyot dobni és állandóan feszültséget csinálni” – mondta a tréner a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.
A dobogóért küzdő Paks ebben a bajnokságban idegenben a Ferencvárossal és a Diósgyőrrel, otthon pedig a DVSC-vel játszik még.
A Paks–Puskás Akadémia mérkőzés összefoglalója