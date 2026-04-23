Szabó János Bognár György Paksi FC eltiltás MLSZ

„Ettől a gyerekem sem terült volna el…” – döntött az MLSZ az ellenfelét megfejelő NB I-es játékosról

2026. április 23. 14:19

A Paks csapatkapitánya, Szabó János ebben az idényben már nem léphet pályára. Az MLSZ négymeccses eltiltással sújtotta a Puskás Akadémia játékosát megfejelő védőt.

Már nem léphet pályára a május közepéig tartó idényben Szabó János, az NB I-ben szereplő Paksi FC hátvédje – erről döntött a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

A zöld-fehérek 36 éves játékosát vasárnap, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés 62. percében állította ki Karakó Ferenc játékvezető, mert megfejelte Quentin Maceirast, az ellenfél légiósát. A hétközi fegyelmi tárgyalást követően 

Szabót négy soron következő bajnokiról tiltották el, vagyis a hátralévő három forduló mellett a július végén kezdődő következő szezon nyitányát is kénytelen lesz kihagyni.

 

„Már a tizenhatoson belül összeakadtam a vendégek légiósával, aki a visszafutás közben is folyamatosan magyarázott és jött felém… – idézte a Nemzeti Sport a meccs után Szabó Jánost. – 

Tény, a homlokom hozzáért az arcához, de nem fejeltem le, korábban sem tettem ilyet senkivel szemben, és ezután sem fogok. Hozzá kell tennem, a felcsúti futballistára korábban is jellemző volt ez a viselkedés, nem először csinálta ezt, de csak akkor fordult meg a fejemben, hogy kiállíthatnak, amikor a VAR kihívta a játékvezetőt. Elsősorban magamat hibáztatom, ugyanakkor egy ilyen »fejelő mozdulattól« a gyerekem sem terült volna el…”

A tolnaiak vezetőedzője, Bognár György szerint szintén nem ért kiállítást az eset. „Látni kell, a vendégek futballistája, Quentin Maceiras semmi mást nem tud, csak nagyot dobni és állandóan feszültséget csinálni” – mondta a tréner a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

A dobogóért küzdő Paks ebben a bajnokságban idegenben a Ferencvárossal és a Diósgyőrrel, otthon pedig a DVSC-vel játszik még.

Nyitókép: Facebook / Paksi FC

A Paks–Puskás Akadémia mérkőzés összefoglalója

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kétes
2026. április 23. 16:29
Maceiras egy szemét focisra! Csak mérgezi a levegőt!
zakar zoltán béla
2026. április 23. 16:26
A bíró Fradióta, mióta?
bagoly-29
2026. április 23. 15:06
Karakó és a VAR csapata képtelen egy mérkőzést normálisan levezetni! De hát Csányi fura ízlésének az ilyen játékvezetők felelnek meg!
chief Bromden
2026. április 23. 14:23
Okos, az egója legyőzte. Pedig a fejét használta. :D
