Paks Puskás Akadémia Bognár György NB I

Ennyire dühösnek is ritkán látni – Bognár György kiborult a játékvezetőre

2026. április 19. 18:34

Emberhátrányban is nyert a Paks. Bognár György a győzelem ellenére nagyon mérges volt.

2026. április 19. 18:34
A Paksi FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I 30. fordulójában. A győzelem ellenére a hazaiak vezetőedzője, Bognár György kiborult a játékvezetőre, többek között azért, mert a 62. perctől kezdve emberhátrányban kellett játszaniuk.

Bognárnak nem tetszettek az ítéletek
Bognárnak nem tetszettek az ítéletek (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A nyilatkozatát azzal kezdte, hogy szerinte nem volt jogos Szabó János kiállítása.

Nem lehet egy mezőnyütközéssel belenyúlni a mérkőzésbe, szerintem ez teljesen inkorrekt volt. Nagy Zsolt hat ilyet csinált a meccsen, és lapot sem kapott, Gollát ki kellett volna állítani: tizenegyest hoz össze, nem kap semmit, szabadrúgást csinál, kap egy sárgát. Ha valaki durva a meccsen, az nincs kiállítva…

Na mindegy, hagyjuk, nagy hátrányba kerültünk a második félidőre ezzel a kiállítással. Jó meccs lehetett volna, de elvették ezt a lehetőséget nem csak tőlünk, hanem a nézőktől is” – idézte az m4sport.hu a szavait.

Egy gól döntött

A Magyar Távirati Iroda tudósítása szerint mindkét csapat támadó szellemben kezdett, így lendületes akciókat és jó iramú mérkőzést láthatott a publikum. Az első negyedórában – bár a vendégeknél a válogatott Lukácsnak is volt ziccere – a legnagyobb lehetőséget a Paks puskázta el, ugyanis Hahn büntetőjét Szappanos kivédte. A tempó később sem esett vissza, a kifejezetten élvezetes meccsen csak idő kérdése volt, mikor születik gól, ehhez ugyan a felcsúti csapat is közel járt Duarte keresztlécre lőtt szabadrúgásánál, a vezetést viszont a hazaiak szerezték meg Böde találatával. A szünet előtt Nagy Zsolt egyenlíthetett volna, de fejese elkerülte a jobb alsó sarkot.

Térfélcserét követően fölénybe került a hazai együttes, amely akár növelhette volna is az előnyét, azonban Hahn közelről nem találta el a kaput fejjel. A játékrész derekához közeledve a videobíró segítségével piros lapot kapott Szabó János, ez pedig alapjaiban változtatta meg a mérkőzés menetét, innentől a Puskás Akadémia birtokolta többet a labdát, a Paks pedig emberhátrányban igyekezett tördelni a játékot. A vendégek fölénye szinte végig meddőnek bizonyult, egyetlen komoly helyzetük volt az egyenlítéshez, azt Magyar fölé bombázta, azaz a Paks otthon tartotta a három pontot.

Bognárék a dobogóért küzdenek

A Paks a legutóbbi hat bajnokijából csak egyet veszített el, így továbbra is versenyben van a dobogóért. A negyedik helyen álló Zalaegerszegi TE egy, míg a Debreceni VSC kettő ponttal van előtte, viszont a paksiak a következő fordulóban a bajnoki címért küzdő Ferencvárosi TC vendégei lesznek.

Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zakar zoltán béla
2026. április 19. 20:40
Bognárnak igaza van! A bírót kellett volna kiállítani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Undorító volt:Számtalan Puskás szabálytalanságot elnézett!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!