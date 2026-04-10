Cser-Palkovics András fontos üzenetet küldött Orbán Viktor székesfehérvári fóruma előtt
2026. április 10. 12:33
Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán fordult a város lakóihoz.
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán fordult a város lakóihoz a Fidesz pénteki rendezvénye előtt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet és a nyugodt együttélés fontosságát. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy „Székesfehérvár közössége tisztelettel fogad mindenkit, aki tisztelettel érkezik”, kiemelve, hogy a politikai események a demokratikus működés természetes részei.
A polgármester arra kérte a városban élőket, különösen a különböző pártok szimpatizánsait, hogy legyenek türelemmel, és tartsák tiszteletben egymás véleményét. Mint fogalmazott, a pénteki esemény várhatóan jelentős forgalmat és sok érdeklődőt vonz a belvárosba, ezért különösen fontos a nyugodt, fegyelmezett viselkedés.
Cser-Palkovics András szerint egy város közösségének ereje a kampány legintenzívebb időszakaiban mutatkozik meg igazán. Arra kér mindenkit, hogy őrizzék meg Fehérvár nyugalmát, és biztosítsák, hogy mindenki szabadon elmondhassa véleményét indulatok nélkül. A rendezvény – amelyet a Mandineren élőben követhet – 18 órakor kezdődik az Országalmánál, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
