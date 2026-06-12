Nem vicc: kiborultak a helyiek a Boci-boci tarka miatt – már az Etyektej dolgozóit is fenyegetik

Kötélnek állt az egyház, és nem „zavarja” reggeli harangszóval a balatonberényi nyaralókat
Most a kakasokra panaszkodnak a városi nyaralók, miután betiltatták a reggeli harangszót Balatonberényben.
Egy ártatlan gyerekdal miatt került kellemetlen helyzetbe a márka tulajdonosa.
Egy ártatlan gyerekdal miatt került kellemetlen helyzetbe az Etyektej márka tulajdonosa, a Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. – írja a Világgazdaság.
A cég közleménye szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak azok a panaszok, kérések, sőt fenyegetések is, amelyek a tejesautós kollégáikat érik amiatt, hogy érkezésüket a jól ismert Boci-boci tarka dallammal jelzik. A társaság leszögezi: a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem hogy ezzel jelezzék a vásárlóknak, hogy megérkezett a mozgóbolt. Sok településen ugyanis a vásárlók éppen a rövid zenés jelzésből tudják, hogy a közelben van az árus.
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Most a kakasokra panaszkodnak a városi nyaralók, miután betiltatták a reggeli harangszót Balatonberényben.
A cég hangsúlyozta, hogy a legtöbb településen mindössze heti egy alkalommal járnak, és nem órákig tartó zajról van szó, hanem egy rövid, figyelemfelhívó dallamról. A Bicskei Mg. Zrt. arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintett településeken közterület-használati díjat fizetnek. Úgy vélik, ha nem tudják jelezni az érkezésüket, akkor sok vásárló egyszerűen nem veszi észre a tejesautót.
Nyitókép: Facebook/Etyektej