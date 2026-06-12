Nem vicc: kiborultak a helyiek a Boci-boci tarka miatt – már az Etyektej dolgozóit is fenyegetik

Egy ártatlan gyerekdal miatt került kellemetlen helyzetbe az Etyektej márka tulajdonosa, a Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. – írja a Világgazdaság.

A cég közleménye szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak azok a panaszok, kérések, sőt fenyegetések is, amelyek a tejesautós kollégáikat érik amiatt, hogy érkezésüket a jól ismert Boci-boci tarka dallammal jelzik. A társaság leszögezi: a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem hogy ezzel jelezzék a vásárlóknak, hogy megérkezett a mozgóbolt. Sok településen ugyanis a vásárlók éppen a rövid zenés jelzésből tudják, hogy a közelben van az árus.