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etyektej bicskei mezőgazdasági termelő és szolgáltató zrt etyek

Nem vicc: kiborultak a helyiek a Boci-boci tarka miatt – már az Etyektej dolgozóit is fenyegetik

2026. június 12. 18:47

Egy ártatlan gyerekdal miatt került kellemetlen helyzetbe a márka tulajdonosa.

2026. június 12. 18:47
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Egy ártatlan gyerekdal miatt került kellemetlen helyzetbe az Etyektej márka tulajdonosa, a Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. – írja a Világgazdaság

A cég közleménye szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak azok a panaszok, kérések, sőt fenyegetések is, amelyek a tejesautós kollégáikat érik amiatt, hogy érkezésüket a jól ismert Boci-boci tarka dallammal jelzik. A társaság leszögezi: a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem hogy ezzel jelezzék a vásárlóknak, hogy megérkezett a mozgóbolt. Sok településen ugyanis a vásárlók éppen a rövid zenés jelzésből tudják, hogy a közelben van az árus.

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A cég hangsúlyozta, hogy a legtöbb településen mindössze heti egy alkalommal járnak, és nem órákig tartó zajról van szó, hanem egy rövid, figyelemfelhívó dallamról. A Bicskei Mg. Zrt. arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintett településeken közterület-használati díjat fizetnek. Úgy vélik, ha nem tudják jelezni az érkezésüket, akkor sok vásárló egyszerűen nem veszi észre a tejesautót.

Nyitókép: Facebook/Etyektej

Összesen 48 komment

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Sorrend:
lemez
2026. június 12. 21:05
Nálunk a tollfelvásárló cigány jàrkál ilyen zenèlö kocsival.
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0
0
pollip
2026. június 12. 20:50
Magyar-1977! Egyél master food -ot és igyál rá szentkiralyit. Legyen rajtad drk és tankolj a Shell -nél.
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1
0
Bodzol
2026. június 12. 20:46
A "Szólj anyának adjon pénzt" miért nem zavarja őket? Nálunk Abaújban van "Itt a jégkrém!" is, meg "Nyaljuk a fagylaltot", és "Jaj de jó a habos sütemény! is. Csordában üldözik az emberek. Több, mint 10 éve nem járt nálunk házitejet áruló autó, pedig vennék tőle, és falun is lakom. Egészen piciben. "Jódógában vész meg az ember!"
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2
0
pollip
2026. június 12. 20:45
Hozzánk csütörtökönként jár a "szólj anyádnak hozzon pénzt", senkit nem zavar.
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1
0
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