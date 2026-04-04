Van remény Csángóföldön: nagypéntek már talán megvolt, most aztán jöhet a feltámadás

Bár a püspöknél Tinka kiharcolta a magyar misézés lehetőségét,

meglátása szerint Antal atya nem élt elég bátran vele. Asztalborításra pedig semmi ok, mert aki a régi pap helyére jön, ugyancsak nem a románosítás szimbóluma: Măriuț Felix atya volt az egyik első, aki Bákóban az engedélyt követően bátran celebrált magyar miséket is. Évekig volt Budapesten káplán. Csak a neve román, mint a csángók többségének.

Márpedig a csángó nem román. Akárhogy birkózik is vele a román hatalom, nem bírja rávenni, hogy román legyen, hát legyen akkor csak csángó, de magyar semmiképpen. Miután Románia első megtestesülését követően, 1884-től a jászvásári püspökség felügyelete alatt megindult a valláson keresztüli elrománosítás programja, ez a cél. Részben persze sikerrel jártak.

„Ceangăii nu sunt maghiari!”, vagyis a csángók nem magyarok – írja egy csángó eredetről diskuráló Facebook-csoportban egy felhasználó. Valahol szívszorító, ahogy Farcaș, Roca, Totu és Sabău nevű emberek bizonygatják egymásnak, hogy a romános csángó népviselet vagy az archaikus magyar nyelvbe kevert román szavak egyértelmű bizonyíték a csángók román eredetére; mások – talán csak jóindulattal – próbálják újrafogalmazni a csángó identitást valahol a magyar és a román között félúton.

Az egyik kedvenc történelmi magyarázat, hogy még ha volt is magyar telepítés, a tatárjárás elsöpört minden maradékot a milkói püspökséggel együtt – amelynek alapítását ugyebár nem lehet eltagadni. Hát rendben van ez, de akkor hogy éltek volna túl a romanizált dákok, a románság állítólagos ősei hét ilyen népvándorlást, mielőtt hirtelen újra felbukkantak az erdélyi írott forrásokban 1200 körül? Természetesen a csángók különálló identitása, egyáltalán magyar eredete semmilyen szempontból nem kívánatos a román soviniszta történetírás számára. Puszta létük is visszfénye annak a középkori magyar nagyhatalmi erőnek, amelynek sugarai az adriai Tengerfehérvártól Dnyeszterfehérvárig ragyogtak: nemhogy a Kárpátok gerincéig vagy a mai Románia, sőt akár Moldova területére, de még azon túl is keletre. Ehhez úgy viszonyul a román nagyság és ősiség, mint az első generációs bevándorló román Ferdinánd király szobra Szent Lászlóéhoz Nagyváradon.