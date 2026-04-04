Van remény Csángóföldön: nagypéntek már talán megvolt, most aztán jöhet a feltámadás

Az enyhülés az egyházi ügyekben is érzékelhető. „Lehet, hogy van mögötte némi finom diplomáciai nyomás is a Vatikán részéről, de az utóbbi időben a jászvásári püspökök sem olyan elutasítók, mint korábban” – meséli Pászkán Zsolt. Felidézi: a karácsonyi magyar betlehemest – micsoda botrány lett volna ez régen! – magyarul adták elő a csángók a püspöknek, aki szívesen fogadta az előadást.
Van enyhülés – ismeri el a „pusztinai boszorkány” is, akiről köztudomású, hogy átmegy a falon is, ha kell, a magyar miséért. A püspök februárban járt Pusztinában viziten, s Tinka el is ment az audienciára panaszt tenni, hogy a 2024-es ígéretekből, miszerint annyit miséznek magyarul, amennyit csak akarnak, nem sok minden valósult meg, hiszen csak úgymond kísérleti jelleggel és csak a miserenden kívül lehetett magyarul misézni, ráadásul csak havonta egyszer.
Még Petru Gherghel, az előző jászvásári püspök vallotta be annak idején Tinkának: attól tartanak, ha Pusztinán engedélyezik, elterjed egész Moldvában. El is kezdett, s nem dőlt össze a világ – nevet Tinka. Azt is hozzáteszi: az MCSMSZ is belátta talán, hogy „a magyar nyelvet nem lehet bezárni a Magyar Házba”, kell a hitélet is.
S nem csak az öregekre lehet támaszkodni, fiatalok is sokan mentek keresztutat imádkozni nagyböjtben. Amikor Antal atya szavaztatta a falut, hogy akar-e magyar misét, ötből négyen igennel feleltek. „Hogy mitől fél még mindig, nem tudni” – vonja meg a vállát Tinka. Huncutul azért hozzáteszi: került Pusztinára a plébános mellé egy kispap is, aki szabófalvi. Ott már senki nem beszél magyarul, de ő elkezdett szorgalmasan nyelvórákra járni a Magyar Házba. Nagypéntek már talán megvolt, most aztán jöhet a feltámadás.
