Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 16.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Gór-Nagy Miklós kucsera gábor sport közösség fiatal

A fiataloknak újra kell tanulniuk élni

2026. április 16. 07:46

Hogyan törhető meg a képernyő bűvölete? Kucsera Gábor világbajnok kajakos és Gór Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó a legújabb Vekkerben keresték a kiutat a digitális fogságból. Szó esik a sport jellemformáló erejéről, a szülő-tanár-edző szövetségről és arról, miért a valódi közösség az ellenszere a figyelemvadász algoritmusoknak.

A mai világban szinte minden digitális platform a fiatalok figyelmére vadászik, ebben a zajos környezetben kereste a megoldást a A Vekker legújabb adásában Gyürky Enikő és Csuti a két legendás sportolóval. Kucsera Gábor, az FTC kajak-kenu szakosztályának vezetője döbbenetes tapasztalatot osztott meg a saját táboraival kapcsolatban: elmesélte, hogy volt olyan, hogy a gyerekek annyira elszoktak a személyes jelenléttől, hogy

„a táborban az első napon nem tudtak egymással kommunikálni, nem tudtak egymásnak mit mondani.”

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

 

Ez a némaság is jelzi, hogy a sport és a közösség erejére nagyobb szükség van, mint valaha. Gór-Nagy Miklós, aki az MCC Nevelési és közösségfejlesztési igazgatója, rámutatott a telefonhasználat mögött meghúzódó csapdára is, hiszen sokan pótcselekvésként nyúlnak a kijelzőhöz: 

„Ha egy kicsit rossz kedvem van, feldobom magam dopaminfröccsökkel. Ha nem ezt csinálják, rájönnek, hogy tök jó” 

– utalt arra, hogy a sport és a valódi kapcsolódások sokkal mélyebb elégedettséget adnak, mint az átmeneti digitális ingerek. 

A beszélgetés során mindketten hangsúlyozták, hogy a kifogásoknak nincs helye, hiszen a környezet adott a változáshoz. Gór-Nagy Miklós kiemelte:

 „Magyarországon olyan lehetőségek vannak a sportra, olyan infrastruktúra épült az utóbbi 16 évben, hogy párját ritkítja.”

A tárgyi feltételek mindenki számára biztosítottak. A feladat most a szülők, az iskola és az edzők kezében van, akiknek szövetséget alkotva kell elérniük, hogy a gyereknek ne a telefon kézbevétele legyen az alapvető reflex. Ha a fiatal felnőttek újra megtanulnak közösséget építeni és élni a lehetőségeikkel, nemcsak a testük, de a mentális szabadságuk is visszatérhet.


 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
•••
2026. április 16. 07:51 Szerkesztve
„Ha egy kicsit rossz kedvem van, feldobom magam dopaminfröccsökkel. Ha nem ezt csinálják, rájönnek, hogy tök jó” - utalt rá Gór-Nagy Miklós, a nemsokára megszűnő MCC Nevelési és közösségfejlesztési igazgatója. Kucsera meg kokóval dobja fel magát.
Válasz erre
3
4
vezker
2026. április 16. 07:51
A valóság becsúszott a "közösségi média" alá. Szomorú, de szerintem ez visszafordíthatatlan.
Válasz erre
4
0
bekeev-2025
2026. április 16. 07:50
Kucsera Gábor, nem ő az a drogos kajakos? Hát neki sikerült a valóságtól is elszakadnia, mikor be volt lőve, nem pusztán a digitális fogságtól.
Válasz erre
1
2
szim-patikus
•••
2026. április 16. 07:49 Szerkesztve
Én azt szűrtem le a választási hangulatból és eredményből, hogy jobban tudják mint mi, hogy hogyan kell élni. Én tanultam tőlük. (csendben és halkan és nem fordítva, visítva, vagy ordítva, mint ti.)
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!