A fiataloknak újra kell tanulniuk élni

Hogyan törhető meg a képernyő bűvölete? Kucsera Gábor világbajnok kajakos és Gór Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó a legújabb Vekkerben keresték a kiutat a digitális fogságból. Szó esik a sport jellemformáló erejéről, a szülő-tanár-edző szövetségről és arról, miért a valódi közösség az ellenszere a figyelemvadász algoritmusoknak.
A mai világban szinte minden digitális platform a fiatalok figyelmére vadászik, ebben a zajos környezetben kereste a megoldást a A Vekker legújabb adásában Gyürky Enikő és Csuti a két legendás sportolóval. Kucsera Gábor, az FTC kajak-kenu szakosztályának vezetője döbbenetes tapasztalatot osztott meg a saját táboraival kapcsolatban: elmesélte, hogy volt olyan, hogy a gyerekek annyira elszoktak a személyes jelenléttől, hogy
„a táborban az első napon nem tudtak egymással kommunikálni, nem tudtak egymásnak mit mondani.”
Ez a némaság is jelzi, hogy a sport és a közösség erejére nagyobb szükség van, mint valaha. Gór-Nagy Miklós, aki az MCC Nevelési és közösségfejlesztési igazgatója, rámutatott a telefonhasználat mögött meghúzódó csapdára is, hiszen sokan pótcselekvésként nyúlnak a kijelzőhöz:
„Ha egy kicsit rossz kedvem van, feldobom magam dopaminfröccsökkel. Ha nem ezt csinálják, rájönnek, hogy tök jó”
– utalt arra, hogy a sport és a valódi kapcsolódások sokkal mélyebb elégedettséget adnak, mint az átmeneti digitális ingerek.
A beszélgetés során mindketten hangsúlyozták, hogy a kifogásoknak nincs helye, hiszen a környezet adott a változáshoz. Gór-Nagy Miklós kiemelte:
„Magyarországon olyan lehetőségek vannak a sportra, olyan infrastruktúra épült az utóbbi 16 évben, hogy párját ritkítja.”
A tárgyi feltételek mindenki számára biztosítottak. A feladat most a szülők, az iskola és az edzők kezében van, akiknek szövetséget alkotva kell elérniük, hogy a gyereknek ne a telefon kézbevétele legyen az alapvető reflex. Ha a fiatal felnőttek újra megtanulnak közösséget építeni és élni a lehetőségeikkel, nemcsak a testük, de a mentális szabadságuk is visszatérhet.