Elindult a lavina Lengyelországban: engedtek az Európai Unió Bíróságának, örülnek az LMBT-szervezetek

Rafal Trzaskowski, Varsó polgármestere csütörtökön bejelentette, hogy a lengyel főváros hivatala bejegyezte az első azonos nemű házasságot az anyakönyvébe, eleget téve a nemzetközi bírósági ítéleteknek.

„Ma reggel kiadtuk az első házassági anyakönyvi kivonatot egy azonos nemű párnak, a bírósági ítéleteknek megfelelően” – jelentette ki Trzaskowski, hozzátéve, hogy Varsó a hasonló kérelmeket gyorsan fel fogja dolgozni.