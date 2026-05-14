05. 14.
csütörtök
LMBT Lengyelország Varsó Európai Unió Donald Tusk melegházasság

Elindult a lavina Lengyelországban: engedtek az Európai Unió Bíróságának, örülnek az LMBT-szervezetek

2026. május 14. 19:51

Varsóban bejegyezték az első azonos nemű házasságot.

null

Rafal Trzaskowski, Varsó polgármestere csütörtökön bejelentette, hogy a lengyel főváros hivatala bejegyezte az első azonos nemű házasságot az anyakönyvébe, eleget téve a nemzetközi bírósági ítéleteknek.

„Ma reggel kiadtuk az első házassági anyakönyvi kivonatot egy azonos nemű párnak, a bírósági ítéleteknek megfelelően” – jelentette ki Trzaskowski, hozzátéve, hogy Varsó a hasonló kérelmeket gyorsan fel fogja dolgozni.

Az LMBT-szervezetek „történelminek” nevezték a lépést a katolikus hagyományú országban.

Az ügy egy olyan párt érint, amely külföldön kötött törvényes házasságot, ám azt a megfelelő jogszabályok hiánya miatt Lengyelországban eddig nem lehetett bejegyezni.

Donald Tusk miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a kormány hamarosan rendeletet fogad el a más országokban kötött azonos nemű házasságok elismeréséről.

Ugyanakkor leszögezte: „szeretném hangsúlyozni, hogy sem a rendelet kiadásáról szóló döntés, sem a jövőbeli jogalkotási munka semmilyen módon nem nyit utat az örökbefogadás előtt”.

Az Európai Unió Bírósága 2025 novemberében kimondta, hogy az uniós tagállamoknak el kell ismerniük a más uniós országban törvényesen megkötött azonos nemű házasságokat, még akkor is, ha a saját jogszabályaik nem teszik lehetővé az ilyen jellegű házasságokat. Az ítéletet követően a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság (NSA) elrendelte több azonos nemű pár házasságának átvezetését a lengyel anyakönyvbe – eddig összesen hetet. Az LMBT-közösség jogait védő szervezetek becslései szerint 30 000 és 40 000 közé tehető azon, külföldön kötött ilyen jellegű házasságok száma, amelyekben legalább az egyik fél lengyel állampolgár.

(MTI)

Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. május 14. 20:48
Európa demográfiai katasztrófa elött áll, és közben sponzorálja a gyermektelenséget.
lemez
2026. május 14. 20:38
Ez is egy katolikos ország volt.Tuskó elveszi soros alexandrát
you-brought-2-too-many
2026. május 14. 20:28
A béka kísérlet : Dobd bele a forró vízbe, kiugrik egyből. Tedd bele hideg vízbe és lassan melegítsd a vizet a lábasban. A béka szép lassan megfő. Itt is ez történik velünk. Lassan bekeretezem az egykori graffitit: Stop the world, I wanna get off.
nemmondom-3
2026. május 14. 20:17
Ilyen és hasonló "csodákkal" fogják fogadni a tisza vezért is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!