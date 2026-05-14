Elindult a lavina Lengyelországban: engedtek az Európai Unió Bíróságának, örülnek az LMBT-szervezetek

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Varsóban bejegyezték az első azonos nemű házasságot.
Rafal Trzaskowski, Varsó polgármestere csütörtökön bejelentette, hogy a lengyel főváros hivatala bejegyezte az első azonos nemű házasságot az anyakönyvébe, eleget téve a nemzetközi bírósági ítéleteknek.
„Ma reggel kiadtuk az első házassági anyakönyvi kivonatot egy azonos nemű párnak, a bírósági ítéleteknek megfelelően” – jelentette ki Trzaskowski, hozzátéve, hogy Varsó a hasonló kérelmeket gyorsan fel fogja dolgozni.
Az LMBT-szervezetek „történelminek” nevezték a lépést a katolikus hagyományú országban.
Az ügy egy olyan párt érint, amely külföldön kötött törvényes házasságot, ám azt a megfelelő jogszabályok hiánya miatt Lengyelországban eddig nem lehetett bejegyezni.
Donald Tusk miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a kormány hamarosan rendeletet fogad el a más országokban kötött azonos nemű házasságok elismeréséről.
Ugyanakkor leszögezte: „szeretném hangsúlyozni, hogy sem a rendelet kiadásáról szóló döntés, sem a jövőbeli jogalkotási munka semmilyen módon nem nyit utat az örökbefogadás előtt”.
Az Európai Unió Bírósága 2025 novemberében kimondta, hogy az uniós tagállamoknak el kell ismerniük a más uniós országban törvényesen megkötött azonos nemű házasságokat, még akkor is, ha a saját jogszabályaik nem teszik lehetővé az ilyen jellegű házasságokat. Az ítéletet követően a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság (NSA) elrendelte több azonos nemű pár házasságának átvezetését a lengyel anyakönyvbe – eddig összesen hetet. Az LMBT-közösség jogait védő szervezetek becslései szerint 30 000 és 40 000 közé tehető azon, külföldön kötött ilyen jellegű házasságok száma, amelyekben legalább az egyik fél lengyel állampolgár.
(MTI)
Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP