Elszabadultak az indulatok, a tömeg kormányzati épületet gyújtott fel Tripoliban (VIDEÓK)

A nyugat-líbiai Tarhúna városában tört ki az erőszak egy futballmérkőzés után, majd a zavargások Tripolira is átterjedtek – számolt be róla az Euronews. A helyi hatóságok szerint többen megsérültek, miközben a tüntetők felgyújtották a Nemzeti Egységkormány egyik épületét is.

Az összecsapások csütörtökön kezdődtek a Tripolihoz tartozó Al-Ittihad SCSC és a miszrátai Asswehly SC mérkőzését követően. A líbiai élvonal rájátszásához tartozó találkozót zárt kapuk mögött rendezték meg Tarhúnában, mintegy 80 kilométerre a fővárostól.

A mérkőzést nem sokkal a lefújás előtt félbeszakították, miután az Al-Ittihad játékosai vitattak egy büntetőgyanús esetet. A LANA líbiai hírügynökség szerint ezt követően a stadionon kívül összecsapások alakultak ki a szurkolók és a biztonsági erők között.