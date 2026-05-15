Elszabadultak az indulatok, a tömeg kormányzati épületet gyújtott fel Tripoliban (VIDEÓK)

Erőszakos zavargások törtek ki egy futballmérkőzés után Tripoliban és környékén. A líbiai összecsapások során tüntetők felgyújtották a nemzeti egységkormány egyik épületét, többen pedig megsérültek.
A nyugat-líbiai Tarhúna városában tört ki az erőszak egy futballmérkőzés után, majd a zavargások Tripolira is átterjedtek – számolt be róla az Euronews. A helyi hatóságok szerint többen megsérültek, miközben a tüntetők felgyújtották a Nemzeti Egységkormány egyik épületét is.
Az összecsapások csütörtökön kezdődtek a Tripolihoz tartozó Al-Ittihad SCSC és a miszrátai Asswehly SC mérkőzését követően. A líbiai élvonal rájátszásához tartozó találkozót zárt kapuk mögött rendezték meg Tarhúnában, mintegy 80 kilométerre a fővárostól.
A mérkőzést nem sokkal a lefújás előtt félbeszakították, miután az Al-Ittihad játékosai vitattak egy büntetőgyanús esetet. A LANA líbiai hírügynökség szerint ezt követően a stadionon kívül összecsapások alakultak ki a szurkolók és a biztonsági erők között.
A Tripoliban működő Nemzeti Egységkormány a helyzet megfékezésére a 444-es Harci Dandárt vezényelte ki, amely az egyik legerősebb fegyveres alakulatnak számít az országban. Arab nyelvű sajtóbeszámolók szerint a dandár egyik tagja életét vesztette a lövöldözésben, a szervezet pedig elismerte, hogy éles lőszert használt a tüntetők ellen. A katona halálát ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg.
A zavargásokban játékosok és újságírók is megsérültek, emellett több járművet is felgyújtottak, köztük egy líbiai sportcsatorna közvetítőkocsiját.
A Líbiai Elnöki Tanács szerint a tüntetők megrongálták és felgyújtották a minisztertanács tripoli központját. A helyi sajtó beszámolói alapján az épületben több iroda is kigyulladt, a lángokat azonban rövid időn belül sikerült eloltani.
A testület vizsgálatot sürgetett az ügyben, és hangsúlyozta, hogy a sérelmeket jogi úton kell rendezni, nem erőszakos cselekményekkel.
Az Euronews szerint az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb zavargása tört ki Tripoliban. Május elején a Tripolihoz tartozó Závíja városában is fegyveres összecsapások zajlottak, amelyekben kilenc ember meghalt, huszonhárman pedig megsérültek.
