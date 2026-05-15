Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tripoli tüntetés zavargások Líbia

Elszabadultak az indulatok, a tömeg kormányzati épületet gyújtott fel Tripoliban (VIDEÓK)

2026. május 15. 19:11

Erőszakos zavargások törtek ki egy futballmérkőzés után Tripoliban és környékén. A líbiai összecsapások során tüntetők felgyújtották a nemzeti egységkormány egyik épületét, többen pedig megsérültek.

2026. május 15. 19:11
null

A nyugat-líbiai Tarhúna városában tört ki az erőszak egy futballmérkőzés után, majd a zavargások Tripolira is átterjedtek – számolt be róla az Euronews. A helyi hatóságok szerint többen megsérültek, miközben a tüntetők felgyújtották a Nemzeti Egységkormány egyik épületét is.

Az összecsapások csütörtökön kezdődtek a Tripolihoz tartozó Al-Ittihad SCSC és a miszrátai Asswehly SC mérkőzését követően. A líbiai élvonal rájátszásához tartozó találkozót zárt kapuk mögött rendezték meg Tarhúnában, mintegy 80 kilométerre a fővárostól.

A mérkőzést nem sokkal a lefújás előtt félbeszakították, miután az Al-Ittihad játékosai vitattak egy büntetőgyanús esetet. A LANA líbiai hírügynökség szerint ezt követően a stadionon kívül összecsapások alakultak ki a szurkolók és a biztonsági erők között.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A líbiai zavargások Tripoliban is pusztítottak

A Tripoliban működő Nemzeti Egységkormány a helyzet megfékezésére a 444-es Harci Dandárt vezényelte ki, amely az egyik legerősebb fegyveres alakulatnak számít az országban. Arab nyelvű sajtóbeszámolók szerint a dandár egyik tagja életét vesztette a lövöldözésben, a szervezet pedig elismerte, hogy éles lőszert használt a tüntetők ellen. A katona halálát ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg.

A zavargásokban játékosok és újságírók is megsérültek, emellett több járművet is felgyújtottak, köztük egy líbiai sportcsatorna közvetítőkocsiját.

A Líbiai Elnöki Tanács szerint a tüntetők megrongálták és felgyújtották a minisztertanács tripoli központját. A helyi sajtó beszámolói alapján az épületben több iroda is kigyulladt, a lángokat azonban rövid időn belül sikerült eloltani.

A testület vizsgálatot sürgetett az ügyben, és hangsúlyozta, hogy a sérelmeket jogi úton kell rendezni, nem erőszakos cselekményekkel.

Az Euronews szerint az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb zavargása tört ki Tripoliban. Május elején a Tripolihoz tartozó Závíja városában is fegyveres összecsapások zajlottak, amelyekben kilenc ember meghalt, huszonhárman pedig megsérültek.

Nyitókép: X / Micky Jnr

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandala-3
•••
2026. május 15. 19:24 Szerkesztve
Szeretettel várjuk a futball menekültek az akadémiáinkon van szabad hely ! Üdvözlettel : Miniszter elnök Magyar Péter!
Válasz erre
0
0
néhai Ch.Pilot
•••
2026. május 15. 19:19 Szerkesztve
Ja? Tripoliban? Már majdnem mentem pezsgőt bontani...
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. május 15. 19:15
Ez lesz Budapesten is legkésőbb 126 nap múlva. Poloskáék mennek a gecibe!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!