04. 23.
csütörtök
Reform UK bevándorló Nigel Farage Egyesült Királyság

Egyre több indiai áll be Farage mögé: ez nem az az Anglia, ahová emigráltunk

2026. április 23. 16:33

Az elégedetlenség nemcsak a britek körében erősödik, hanem azok között is, akik új élet reményében érkeztek az országba. Egyre többen fordulnak a Nigel Farage vezette Reform UK felé, mert úgy érzik, a rendszer nem azokat jutalmazza, akik szabályosan érkeztek.

2026. április 23. 16:33
Az The Guardian beszámolója szerint meglepő, de egyre erősödő trend rajzolódik ki: brit indiai bevándorlók nyíltan vállalják, hogy Nigel Farage politikájában látják azt az irányt, amely visszahozhat valamit abból az Angliából, amely miatt egykor ideköltöztek. Savitha Prakash, indiai születésű NHS-orvos, aki ma már Harrowban a Reform UK helyi vezetője, egészen egyértelműen fogalmaz:

Ez nem az az Anglia, ahová érkeztem.

A Mysore-ból származó nő 2003-ban költözött az Egyesült Királyságba, és saját tapasztalata alapján jutott arra a következtetésre, hogy az ország „visszafelé halad”, sőt egyes tekintetben az indiai viszonyokra kezd hasonlítani.

Farage üzenete egyre többeket szólít meg

Prakash szerint Nigel Farage és Narendra Modi között világos párhuzam húzható. Úgy látja, mindketten azt mondják, amit gondolnak, és azt is teszik. Különösen fontosnak tartja azt a gondolatot, hogy a politika a többség érdekeit helyezze előtérbe.

Volt idő, amikor a kisebbségek kedvében járása volt a norma… A mai Nigel ugyanazt mondja. A többségről beszél

– fogalmazott. A számok is alátámasztják a folyamatot: egy oxfordi kutatócsoport szerint a Reform UK támogatottsága a brit indiaiak körében egy év alatt 4 százalékról 13 százalékra nőtt. Bár ez még elmarad az országos átlagtól, az irány egyértelmű. A jelenség mögött kézzelfogható tapasztalatok állnak. Egy londoni pincér például így fogalmazott:

A menedékkérők szállodákban laknak, az állam fizet mindent… míg mi, akik legálisan jöttünk, mindent magunknak fizetünk.

Nem ezt az országot keresték

A történet egyik legérdekesebb fordulata, hogy nem kívülállók, hanem épp bevándorlók fogalmazzák meg a legerősebb kritikát a jelenlegi rendszerrel szemben.

Prakash szerint sokan „hamis álmokat” kaptak az Egyesült Királyságról, és a valóság egészen más lett. Ez a csalódottság pedig politikai irányt vált.

A Reform egyik kulcsjavaslata – az állandó letelepedési jog megszüntetése és szigorúbb feltételek bevezetése – éppen azokat szólítja meg, akik saját útjukat nehéznek, de igazságosnak tartják. Közben a pártot érő rasszizmusvádakat Prakash egyszerűen megfélemlítési kísérletnek nevezi:

Nem tennének ilyen pozícióba engem vagy más kisebbségi hátterű embereket, ha rasszisták lennének.

Sőt, maga Farage is felhívta a figyelmet arra, hogy kisebbségi hátterű jelöltjeiket egészen visszaélések érik az online térben. A harrow-i kampányban azonban ez láthatóan nem tántorít el senkit.

Mindenki ugyanazt mondja most: elég volt az alkalmazkodásból. Nagy-Britanniát kell az első helyre tenni

– fogalmazott Prakash. 

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. április 23. 17:01
De ez a hindu még jogosan szól. A niggák mit keresnek GBr ben, no meg az arabusok ?
survivor
2026. április 23. 17:00
Haha... A hindunak nem tetszik a muszlim paki,meg a nigga... Egy mai 20 éves meccsoda világfelfordulást láthat itt még.... :-)))
egyszeri
2026. április 23. 16:52
Visszanyal a fagyi?
angie1
2026. április 23. 16:44
Beszarok! A migránsnak nem tetszik, amivé tette Angliát?! Parádés! Röhögnék, ha nem lenne szomorú!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!