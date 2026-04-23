Egyre több indiai áll be Farage mögé: ez nem az az Anglia, ahová emigráltunk

Az The Guardian beszámolója szerint meglepő, de egyre erősödő trend rajzolódik ki: brit indiai bevándorlók nyíltan vállalják, hogy Nigel Farage politikájában látják azt az irányt, amely visszahozhat valamit abból az Angliából, amely miatt egykor ideköltöztek. Savitha Prakash, indiai születésű NHS-orvos, aki ma már Harrowban a Reform UK helyi vezetője, egészen egyértelműen fogalmaz:

Ez nem az az Anglia, ahová érkeztem.

A Mysore-ból származó nő 2003-ban költözött az Egyesült Királyságba, és saját tapasztalata alapján jutott arra a következtetésre, hogy az ország „visszafelé halad”, sőt egyes tekintetben az indiai viszonyokra kezd hasonlítani.