Betiltották Brüsszelben a Save Europe Act rendezvényét, de a patrióta aktivisták visszavágnak

Betiltotta a brüsszeli polgármester az illegális migránsok deportálásáról szóló európai polgári kezdeményezés, a Save Europe Act szerdai rendezvényét – adja hírül a szervezet.

Szerdán a főszervezők, Eva Vlaardingerbroek holland és Martin Sellner osztrák patrióta aktivista vezetésével a nemrég ötszázezer aláírást összegyűjtött kezdeményezés aláírói fizikai aláírásaikkal együt vonultak volna fel Brüsszelben, de erre végül nem kerülhet sor.

A döntés rövid idő alatt a második csapás, ami a kezdeményezést éri: júniusban az Európai Bizottság lengette be, hogy ha a Save Europe Actet formálisan is benyújtják európai polgári kezdeményezésként, azt „faji és etnikai diszkrimináció” miatt elutasíthatják.