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patrióta eva vlaardingerbroek martin sellner save europe act brüsszel illegális migráns

Betiltották Brüsszelben a Save Europe Act rendezvényét, de a patrióta aktivisták visszavágnak

2026. július 15. 09:51

A kezdeményezés az illegális migránsok deportálásáról szól.

2026. július 15. 09:51
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Betiltotta a brüsszeli polgármester az illegális migránsok deportálásáról szóló európai polgári kezdeményezés, a Save Europe Act szerdai rendezvényét – adja hírül a szervezet.

Szerdán a főszervezők, Eva Vlaardingerbroek holland és Martin Sellner osztrák patrióta aktivista vezetésével a nemrég ötszázezer aláírást összegyűjtött kezdeményezés aláírói fizikai aláírásaikkal együt vonultak volna fel Brüsszelben, de erre végül nem kerülhet sor.

A döntés rövid idő alatt a második csapás, ami a kezdeményezést éri: júniusban az Európai Bizottság lengette be, hogy ha a Save Europe Actet formálisan is benyújtják európai polgári kezdeményezésként, azt „faji és etnikai diszkrimináció” miatt elutasíthatják.

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„Azonnal visszavágunk. Ügyvédeket fogadunk, megtámadjuk ezt a felháborító döntést, és megvédjük minden európai jogát a szabad szóláshoz és a békés gyülekezéshez” – írja a Save Europe Act hírlevelében.

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 15. 10:43
Ukránok deportálása a halálba az jogállami cselekedet, terrorista muszlimok hazaküldése diktatrikus
Válasz erre
1
0
optimista-2
2026. július 15. 10:33
Be lehet tiltani ? Akkor a Pride-t is. Orbán megelőzte a brüsszeli polgármestert. Fenyőfa (Karácsony) most nem áll ki a szólásszabadságért ? És a Kanegér ? Bódis Kriszta ne aludj !
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2
0
templar62
2026. július 15. 10:24
Hajrá RN . ( francia Nemzeti Tömörülés ).
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0
0
templar62
•••
2026. július 15. 10:23 Szerkesztve
Hajrá AfD .
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1
0
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