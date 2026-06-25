„Ha egyszer átadod az EU-nak a hatalmat, nagyon nehéz visszaszerezni” – kutató a Mandinernek

Emellett rengeteg szavazatot szereznek a frusztrált baloldali választóktól is, akik a munkásosztályhoz tartoznak, vagy legalábbis a társadalom alsó harmadába tartoznak. Munkásosztálybeli környékeken élnek. Látják, hogy a gyerekeik osztályai átalakulnak, ahol a saját gyermekeik kisebbségben vannak, hogy az anyanyelvük kisebbségi nyelvnek számít, és látják, hogy a kórházak is nehézségekkel küszködnek. Látják a bevándorló fiatalok rossz viselkedését a tömegközlekedésben, amelyre kénytelenek támaszkodni, mert nem engedhetik meg maguknak a saját autót” – magyarázta.
Ezzel szemben a jómódú környékeken – ahol a bevándorlók többsége asszimilálódott – az emberek nem érzik úgy, hogy a bevándorlás problémát jelentene.
Európa születési rátái folyamatosan csökkennek, és a politikusok gyakran használják ezt érvként a bevándorlás mellett. Georg Menz szerint ez nem oldja meg a problémát, mert valójában nem foglalkozik a mélyebb okokkal. „Már az 1970-es évek óta nagyon alacsony születési rátákkal szembesülünk, legalábbis Európa nagy részén, akkor kezdtek csökkenni. Egyáltalán nem gondolom, hogy a bevándorlás megoldás lenne, mert ez egy nagyon technokratikus világnézet” – mondta Menz.