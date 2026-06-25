„Ha egyszer átadod az EU-nak a hatalmat, nagyon nehéz visszaszerezni” – kutató a Mandinernek

„Vannak olyan országok, amelyek nem csupán méretük vagy gazdasági erejük tekintetében különböznek egymástól, hanem a bevándorlással kapcsolatos tapasztalataik tekintetében is. Vannak olyan országok, amelyek évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a bevándorlás terén, és különböző időszakokban mindig viszonylag liberális politikát folytattak. Vannak más országok, amelyeknek nagyon-nagyon korlátozott tapasztalatuk van, és valódi érdeklődést tanúsítanak a bevándorlás iránt; és különösen ebben a régióban vannak olyan országok, amelyeknek gyakorlatilag nincs tapasztalatuk a bevándorlás terén, és többségükben nincs is szándékuk ezt a helyzetet megváltoztatni.” A professzor hozzátette: ezt a három csoportot nem könnyű egymás felé terelni.

Az EU igyekezett direktívákat adni, de soha nem tudott mit kezdeni az országok sokszínű hozzáállásával. A Bizottságról elmondta: hagyományosan liberális irányba húznak.