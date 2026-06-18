Így lett egy 56-os magyar menekültből az Egyesült Államok diplomatája – interjú Nagy Tiborral

az Afrika-politikát mindig is a fejlesztési segélyek és az NGO-k irányították. Ezért ezt a kereskedelemre és a befektetésekre átállítani nagyon-nagyon nehéz volt.

2018-ban csatlakoztam a csapathoz, majd 2020-ban kitört a COVID, 2021 pedig teljes egészében a COVID jegyében telt. De voltak valódi eredményeink. Bevezettünk egy rendszert, amelyben minden egyes amerikai nagykövetség, és a nagykövetség minden egyes munkatársa felelős volt az üzleti megállapodások és a tranzakciók elősegítéséért. Elindítottunk egy Prosper Africa nevű szervezetet, amely az Afrikával folytatott kereskedelmet előmozdító összes amerikai kormányzati tevékenységet egy szervezet alá vonta össze. Emellett jelentősen megnöveltük a Development Finance Corporation méretét, amely az afrikai üzletkötéseket támogatja.

Trump a második elnöksége alatt ezt még sokkal tovább vitték. Most minden az üzleten alapul. Nincs rendszer benne. Nagyon tranzakciós jellegű lett. És a vezérmotívum, szerintem, az, hogy „úgy fogunk foglalkozni Afrikával, amilyen, nem pedig amilyennek szeretnénk, hogy legyen.” Ez sokkal inkább hasonlít ahhoz, amit a kínaiak csinálnak. És az afrikai politikánk elsődleges prioritása az most, hogy az az Amerikai Egyesült Államok érdekeit szolgálja-e egy döntés. És a másik lényeges pont, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem jótékonysági szervezet.

Mit gondol a USAID körüli viharról?

Már a zambiai kinevezésem óta úgy gondoltam, hogy az USAID-nek a Külügyminisztérium részét kellene képeznie, mert ha megnéztem, azt mondtam: Igen, a segítségnyújtás a külpolitika része kellene legyen, de az ügynökség nagyon független volt. Megvolt a maga módszere a dolgok intézésére.

Nagykövetként pedig láttam, hogy az USAID igazgatójának nekem kellene dolgoznia, de ez nem mindig így volt. Tehát teljes mértékben támogattam a kezdeményezést, de a végrehajtás szörnyű volt.

Embertelen, kegyetlen, hatástalan és ostoba módon csinálták. Helyesen cselekedtek, de rosszul hajtották végre. Másrészt igen, csökkent a támogatás, de az Egyesült Államok továbbra is a legnagyobb adományozója Afrikának. Meg kell jegyezni, hogy voltak valóban elképesztően ostoba programok, főleg Biden idején, mert megpróbálták ráerőltetni az amerikai szociálpolitikát a kontinensre.

Még Afrikában is?

Igen, a legvallásosabb, legkonzervatívabb kontinensen. Ez nagy ostobaság volt. De sajnos a Trump adminisztráció sok hasznos programot is megszünetetett. De szükség volt a változásra, mert Afrikában sokan úgy gondolták, hogy a segélyek mindig jönni fognak, és egyes vezetők meggazdagodtak, és nem a saját népükre költötték a pénzt.

Mostanában sok szó esik arról, hog Kína és Oroszország egyre nagyobb befolyásra tesz szert a kontinensen. Ön hogy látja ezt?

Kína bizonyos dolgokat sokkal jobban csinál, mint mások. De ők mindent a saját érdekükben tesznek: sok betonjuk, sok acéljuk van, rengeteg a mérnökük és nagyon jól tudnak pénzt csinálni.

Oroszország rendkívül opportunista Afrikában. Ha van olyan hely, ahová zsoldosokat lehet küldeni, akkor zsoldosokat fognak küldeni, és cserébe megállapodást kötnek aranybányákról és hasonló dolgokról.

Az amerikai erősség sokkal inkább abban rejlik, amit „soft power”-nek neveznek. Bizonyos típusú szolgáltatások, technológia, oktatás stb.

Visszatérve Kínára. Afrika kapcsán a kritikus fontosságú nyersanyagok rendkívül fontosak, mert jelenleg Kína ezekenek legalább 80–90%-át ellenőrzi, de ezt nem az afrikai országok előnyére teszik.

Kongói bányászok. Fotó: Jospin Mwisha / AFP

Mi az oka, hogy Afrika egy ásványkincsekben gazdag kontinens, de mégis szegénységgel küzd?

A világ leggazdagabb országa a Kongói Demokratikus Köztársaság. 37 billió dollárnyi ásványkincsük van. De az ország soha nem volt sem demokratikus, sem pedig köztársaság.

Ha a kormányzás borzalmas, addig hiába ők a világ leggazdagabb országa, ott élnek a legszegényebb emberek is.

A kormányoknak felelősséget kell vállalniuk olyan társadalmi rendszerek megvalósításáért, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek részesedjenek a javakban. Ez nem a kommunizmus, nem a szocializmus, nem a marxizmus, hanem a valódi, jó kormányzás. És van néhány példa arra, ahol ez már jobban működik. De a legtöbb esetben szörnyű a korrupció, és hatalmas gazdagság párosul a nyomorúságos szegénységgel.

Európai szemmel az egyik legnagyobb aggodalom Afrikával kapcsolatban az, hogy egy nap hatalmas menekülthullám indul a kontinens felé. Erről mit gondol?

Ez egy jogos félelem. Olyan lesz, mintha egy szökőárt akarnánk megállítani. Ha az afrikai fiataloknak nincsenek lehetőségeik, akkor elindulhatnak. Ha valaki egyszer menekült volt, az soha többé nem akar menekült lenni. Én jól éreztem magam Magyarországon. Magyarul beszéltem. Szerettem a magyar ételeket. Szerettem a magyar zenét. Nem akartam menni, de muszáj volt. Ugyanez a helyzet Afrikában is. Azért mennek el, mert nincsenek lehetőségeik.