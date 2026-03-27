03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bakony időjárás balaton ország tavasz

Kettészakadt az ország: a hegyekben havazik, keleten kitart a tavasz

2026. március 27. 11:30

A Dunántúlon, valamint északkeleten többfelé tartósan viharos, sőt nyugaton erősen viharos lökésekre kell számítani.

Pénteken télies időjárás köszöntött be a Dunántúl legmagasabb pontjain. A Bakonyban és a a Kőszegi-hegységben is néhány centis hótakaró is kialakult – írta az Időkép

Egy olvasójuk arról tájékoztatta az időjárási portált, hogy Zirc környékén nagyjából 450 méteres magasság fölött kezd egyre havasabbá válni a táj. Éjjel erősen havazott, és vékony, összefüggő hótakaró alakult ki a térségben, amelynek vastagsága helyenként az 5 centimétert is megközelítette. Azonban a hó folyamatosan olvad a fagypont feletti hőmérsékletek, melegebb talajfelszín miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátették, jelenleg is előfordul havazás a Bakony magasabb, 500 méter fölötti hegycsúcsain, illetve a Mátrában és a Bükkben is megjelentek a hópelyhek. Jelentősebb a hótakaró kialakulása azonban nem valószínű.

Hatalmas széllökéseket mértek a Balatonnál

Balatonmáriafürdőn óránkénti 105,8 kilométeres szelet regisztráltak – derült ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből. Azt írták: az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél csütörtökön, és a Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek óránkénti 90 kilométert meghaladó széllökéseket.

Hozzátették: 

az északi széllel a hideg légtömeg is inkább a nyugati országrészbe tört be és amíg a Dunától keletre tavaszi idő volt 14-18 Celsius-fokkal, a nyugati határszélen 4-6 fokot mértek.

 Éjszaka tovább csökkent a hőmérséklet, ami miatt az Alpokalja és a Bakony magasabb részein már megmaradt a hó.

Írtak arról is, hogy a keleti tájakon csak elszórtan fordult elő záporos csapadék, a Dunántúlon azonban helyenként kiadós mennyiség esett, részben vegyes halmazállapotban.

A bejegyzéshez készített infografikák szerint 

a legnagyobb, 105,8 kilométer/órás szelet Balatonmáriafürdőn mérték. A legtöbb csapadék, 39,4 milliméter Sümegen esett.

Csütörtökön a legmelegebb Túrkevén volt, 18,3 fok, a leghidegebb pedig Sopronban, a Kuruc-dombon, 4,7 fok. Péntek hajnalban a leghidegebb a Bakonyban, a Kab-hegyen volt, mínusz 0,8 fok, a legmelegebb a keleti határ mentén fekvő Csengerben, 8,3 fok.

Keleten kitart a tavasz

A Hungaromet előrejelzése szerint pénteken általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti felén lehetnek szakadozások, vékonyodások a felhőzetben, arrafelé a nap is előbukkanhat.

Az ország délnyugati felén további tartós esőre lehet számítani, eleinte a Nyugat-Dunántúlon és a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Síkvidéken megmaradó hórétegnek kicsi az esélye, nyugaton a hegyvidéki területeken ugyanakkor jelentősebb mennyiség is összejöhet.

Nyugaton, délnyugaton kiadós csapadékösszegre van kilátás, míg az ország északkeleti felén kisebb a csapadék esélye, száraz területek is maradhatnak.

Az északias szelet a Dunántúlon valamint északkeleten többfelé tartósan viharos, sőt nyugaton erősen viharos lökések kísérhetik. A csúcsérték a Dunántúlon 4 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Késő este 3 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk.

Mandiner/MTI

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 27. 11:58
Keleten NINCS tavaszias idő, már reggel óta esik az eső és szeles az idő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!