Kettészakadt az ország: a hegyekben havazik, keleten kitart a tavasz

A Dunántúlon, valamint északkeleten többfelé tartósan viharos, sőt nyugaton erősen viharos lökésekre kell számítani.
Pénteken télies időjárás köszöntött be a Dunántúl legmagasabb pontjain. A Bakonyban és a a Kőszegi-hegységben is néhány centis hótakaró is kialakult – írta az Időkép.
Egy olvasójuk arról tájékoztatta az időjárási portált, hogy Zirc környékén nagyjából 450 méteres magasság fölött kezd egyre havasabbá válni a táj. Éjjel erősen havazott, és vékony, összefüggő hótakaró alakult ki a térségben, amelynek vastagsága helyenként az 5 centimétert is megközelítette. Azonban a hó folyamatosan olvad a fagypont feletti hőmérsékletek, melegebb talajfelszín miatt.
Hozzátették, jelenleg is előfordul havazás a Bakony magasabb, 500 méter fölötti hegycsúcsain, illetve a Mátrában és a Bükkben is megjelentek a hópelyhek. Jelentősebb a hótakaró kialakulása azonban nem valószínű.
Balatonmáriafürdőn óránkénti 105,8 kilométeres szelet regisztráltak – derült ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből. Azt írták: az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél csütörtökön, és a Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek óránkénti 90 kilométert meghaladó széllökéseket.
Hozzátették:
az északi széllel a hideg légtömeg is inkább a nyugati országrészbe tört be és amíg a Dunától keletre tavaszi idő volt 14-18 Celsius-fokkal, a nyugati határszélen 4-6 fokot mértek.
Éjszaka tovább csökkent a hőmérséklet, ami miatt az Alpokalja és a Bakony magasabb részein már megmaradt a hó.
Írtak arról is, hogy a keleti tájakon csak elszórtan fordult elő záporos csapadék, a Dunántúlon azonban helyenként kiadós mennyiség esett, részben vegyes halmazállapotban.
A bejegyzéshez készített infografikák szerint
a legnagyobb, 105,8 kilométer/órás szelet Balatonmáriafürdőn mérték. A legtöbb csapadék, 39,4 milliméter Sümegen esett.
Csütörtökön a legmelegebb Túrkevén volt, 18,3 fok, a leghidegebb pedig Sopronban, a Kuruc-dombon, 4,7 fok. Péntek hajnalban a leghidegebb a Bakonyban, a Kab-hegyen volt, mínusz 0,8 fok, a legmelegebb a keleti határ mentén fekvő Csengerben, 8,3 fok.
A Hungaromet előrejelzése szerint pénteken általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti felén lehetnek szakadozások, vékonyodások a felhőzetben, arrafelé a nap is előbukkanhat.
Az ország délnyugati felén további tartós esőre lehet számítani, eleinte a Nyugat-Dunántúlon és a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Síkvidéken megmaradó hórétegnek kicsi az esélye, nyugaton a hegyvidéki területeken ugyanakkor jelentősebb mennyiség is összejöhet.
Nyugaton, délnyugaton kiadós csapadékösszegre van kilátás, míg az ország északkeleti felén kisebb a csapadék esélye, száraz területek is maradhatnak.
Az északias szelet a Dunántúlon valamint északkeleten többfelé tartósan viharos, sőt nyugaton erősen viharos lökések kísérhetik. A csúcsérték a Dunántúlon 4 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Késő este 3 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk.
Mandiner/MTI
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay