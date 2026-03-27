Kettészakadt az ország: a hegyekben havazik, keleten kitart a tavasz

Pénteken télies időjárás köszöntött be a Dunántúl legmagasabb pontjain. A Bakonyban és a a Kőszegi-hegységben is néhány centis hótakaró is kialakult – írta az Időkép.

Egy olvasójuk arról tájékoztatta az időjárási portált, hogy Zirc környékén nagyjából 450 méteres magasság fölött kezd egyre havasabbá válni a táj. Éjjel erősen havazott, és vékony, összefüggő hótakaró alakult ki a térségben, amelynek vastagsága helyenként az 5 centimétert is megközelítette. Azonban a hó folyamatosan olvad a fagypont feletti hőmérsékletek, melegebb talajfelszín miatt.