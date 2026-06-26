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fővárosi közgyűlés taxisok érdekvédelmi szervezete karácsony gergely

Hivatalos: augusztustól sokkal drágább lesz taxiba ülni Budapesten

2026. június 26. 16:13

2023 márciusában emeltek utoljára a díjakon.

2026. június 26. 16:13
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Augusztus elsejétől drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

  • Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, 
  • a kilométerdíj 440-ről 521-re, 
  • percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, 
  • továbbá lesz 800 forintos reptéri díj.

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek – kiemelten a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület – valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot. 

Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt három évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták” 

– olvasható az elfogadott előterjesztésben.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 9 komment

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nyafika
2026. június 26. 16:44
Ki nem fossa le a belpesti beltenyészet libsiket? Egy szójalattéval kevesebbet zabálnak...
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Nagyhuba1
•••
2026. június 26. 16:40 Szerkesztve
Eddig se ültem,ezután se fogok.Lehet menni dolgozni.
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laszltorok
2026. június 26. 16:34
A munkakerülők jobban akarnak keresni.
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1
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survivor
2026. június 26. 16:33
Évek óta nem ültem taxiba. (tiszasok köszönjétek Peti bohócnak... )
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1
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