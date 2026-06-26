Hivatalos: augusztustól sokkal drágább lesz taxiba ülni Budapesten

Augusztus elsejétől drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra,

a kilométerdíj 440-ről 521-re,

percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő,

továbbá lesz 800 forintos reptéri díj.

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek – kiemelten a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület – valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot.