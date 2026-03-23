Ha így folytatjuk, szinte biztosan éremesélyesek leszünk az olimpián – Madaras Norbert a Mandinernek

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
A kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert 2022 óta a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. A nemzeti csapat közelmúltbeli világversenyeiről, a jövő évi hazai rendezésű világbajnokságról és a jelenlegi sporttámogatási rendszer előnyeiről beszélgettünk a 340-szeres válogatott pólóssal.
A felnőtt női és férfiválogatott is ezüstérmet szerzett a tavalyi világbajnokságon és az idei Európa-bajnokságon is. Ezt az eredménysort más magyar csapatsportág meg sem tudja közelíteni. Elégedett?
Alapvetően az vagyok. Döntőt játszani mindig nagyon jó. Minimális hiányérzetem nyilván van, hiszen a négy fináléból egyiket sem nyertük meg, de ettől eltekintve elégedettek lehetünk. Lehet, hogy nem a miénk a legjobb csapat, de a fiúk és a lányok is kihozták a maximumot ezekből a tornákból. Újjáépülő válogatottakról beszélünk olyan fiatalokkal, akik közül többen ezeken a világversenyeken debütáltak. Beleálltak, előre tudtak lépni, nem volt többéves visszaesés, ami gyakran előfordul a generációváltás során. Kívánhatnék ennél többet?
Persze, győzelmeket, amihez a magyar közvélemény hozzá van szokva.
A Sydney-ben, Athénban és Pekingben szerzett olimpiai aranyéremben a tizenkét év alatt annyi minden összeállt, nem biztos, hogy ez valaha újból meg fog történni.
Mi, magyarok mindig olimpiai ciklusokban gondolkodunk. Ebben a tekintetben hogy állunk?
Kétfelé osztottuk a négy évet, az első kettő főleg az építkezésről szólt, de azért szerettünk volna eredményeket is elérni. Sikerült. A második kettő viszont már Los Angeles jegyében telik – és ne feledkezzünk meg a jövő évi budapesti világbajnokságról sem. Látszik, hogy jó úton haladunk, de mindig el szoktam mondani: ez nem jelenti azt, hogy ennél rosszabb sosem lesz. Nüanszok döntenek a meccseken, ezenkívül a többi csapat is dolgozik és fejlődik.
A közelmúltbeli eredmények alapján ki lehet jelenteni, hogy mindkét válogatottunk éremesélyes lesz az olimpián?
Messze van még, de az a cél, hogy azok legyünk: olyan csapatokat szeretnénk összerakni mindkét nemben a 2028-as nyári játékokra, amelyek a végső győzelemre is esélyesek. Sokszor persze hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy amíg egy színésznek elég felmondani egy szöveget, addig a sportban ellenfél is van, aki el akarja rontani a játékodat. A napi forma számít. Ne feledjük, a férfiak az Eb-n a négy közé egy megnyert ötöspárbajjal jutottak be, a nőknél pedig az elődöntőt és a finálét is büntetők döntötték el. Ez is mutatja, mennyire egy szinten van az élmezőny. Abban ugyanakkor igaza van, ha így folytatjuk, szinte biztosan éremesélyesek leszünk.