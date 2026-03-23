03. 23.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
európa bajnokság sydney madaras norbert vízilabda

Ha így folytatjuk, szinte biztosan éremesélyesek leszünk az olimpián – Madaras Norbert a Mandinernek

2026. március 23. 06:00

A kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert 2022 óta a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. A nemzeti csapat közelmúltbeli világversenyeiről, a jövő évi hazai rendezésű világbajnokságról és a jelenlegi sporttámogatási rendszer előnyeiről beszélgettünk a 340-szeres válogatott pólóssal.

Nagy-Pál Tamás

A felnőtt női és férfiválogatott is ezüstérmet szerzett a tavalyi világbajnokságon és az idei Európa-bajnokságon is. Ezt az eredménysort más magyar csapatsportág meg sem tudja közelíteni. Elégedett?

Alapvetően az vagyok. Döntőt játszani mindig nagyon jó. Minimális hiányérzetem nyilván van, hiszen a négy fináléból egyiket sem nyertük meg, de ettől eltekintve elégedettek lehetünk. Lehet, hogy nem a miénk a legjobb csapat, de a fiúk és a lányok is kihozták a maximumot ezekből a tornákból. Újjáépülő válogatottakról beszélünk olyan fiatalokkal, akik közül többen ezeken a világversenyeken debütáltak. Beleálltak, előre tudtak lépni, nem volt többéves visszaesés, ami gyakran előfordul a generációváltás során. Kívánhatnék ennél többet?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

 Persze, győzelmeket, amihez a magyar közvélemény hozzá van szokva. 

A Sydney-ben, Athénban és Pekingben szerzett olimpiai aranyéremben a tizenkét év alatt annyi minden összeállt, nem biztos, hogy ez valaha újból meg fog történni.

Az ezüstérmes magyar csapat a belgrádi férfivízilabda-Európa-bajnokság eredményhirdetésén a Belgrade Arenában január 25-én / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mi, magyarok mindig olimpiai ciklusokban gondolkodunk. Ebben a tekintetben hogy állunk?

Kétfelé osztottuk a négy évet, az első kettő főleg az építkezésről szólt, de azért szerettünk volna eredményeket is elérni. Sikerült. A második kettő viszont már Los Angeles jegyében telik – és ne feledkezzünk meg a jövő évi budapesti világbajnokságról sem. Látszik, hogy jó úton haladunk, de mindig el szoktam mondani: ez nem jelenti azt, hogy ennél rosszabb sosem lesz. Nüanszok döntenek a meccseken, ezenkívül a többi csapat is dolgozik és fejlődik.

A közelmúltbeli eredmények alapján ki lehet jelenteni, hogy mindkét válogatottunk éremesélyes lesz az olimpián?

Messze van még, de az a cél, hogy azok legyünk: olyan csapatokat szeretnénk összerakni mindkét nemben a 2028-as nyári játékokra, amelyek a végső győzelemre is esélyesek. Sokszor persze hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy amíg egy színésznek elég felmondani egy szöveget, addig a sportban ellenfél is van, aki el akarja rontani a játékodat. A napi forma számít. Ne feledjük, a férfiak az Eb-n a négy közé egy megnyert ötöspárbajjal jutottak be, a nőknél pedig az elődöntőt és a finálét is büntetők döntötték el. Ez is mutatja, mennyire egy szinten van az élmezőny. Abban ugyanakkor igaza van, ha így folytatjuk, szinte biztosan éremesélyesek leszünk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
rugbista
2026. március 23. 06:29
Na! Azt hiszem, ez a minimum elvárás! Lassan közelítünk a Montreal és Sydney közötti 24 éves aranyszünethez.
