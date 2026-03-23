Ha így folytatjuk, szinte biztosan éremesélyesek leszünk az olimpián – Madaras Norbert a Mandinernek

Mi, magyarok mindig olimpiai ciklusokban gondolkodunk. Ebben a tekintetben hogy állunk?

Kétfelé osztottuk a négy évet, az első kettő főleg az építkezésről szólt, de azért szerettünk volna eredményeket is elérni. Sikerült. A második kettő viszont már Los Angeles jegyében telik – és ne feledkezzünk meg a jövő évi budapesti világbajnokságról sem. Látszik, hogy jó úton haladunk, de mindig el szoktam mondani: ez nem jelenti azt, hogy ennél rosszabb sosem lesz. Nüanszok döntenek a meccseken, ezenkívül a többi csapat is dolgozik és fejlődik.

A közelmúltbeli eredmények alapján ki lehet jelenteni, hogy mindkét válogatottunk éremesélyes lesz az olimpián?

Messze van még, de az a cél, hogy azok legyünk: olyan csapatokat szeretnénk összerakni mindkét nemben a 2028-as nyári játékokra, amelyek a végső győzelemre is esélyesek. Sokszor persze hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy amíg egy színésznek elég felmondani egy szöveget, addig a sportban ellenfél is van, aki el akarja rontani a játékodat. A napi forma számít. Ne feledjük, a férfiak az Eb-n a négy közé egy megnyert ötöspárbajjal jutottak be, a nőknél pedig az elődöntőt és a finálét is büntetők döntötték el. Ez is mutatja, mennyire egy szinten van az élmezőny. Abban ugyanakkor igaza van, ha így folytatjuk, szinte biztosan éremesélyesek leszünk.