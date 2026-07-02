Ft
Ft
29°C
24°C
Ft
Ft
29°C
24°C
07. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Magyarország politikai menedékjog

Üzent Sikorski: Magyarország megvonta a menedékjogot két lengyel ellenzéki politikustól, de van egy csavar a történetben

2026. július 02. 20:40

A lengyel külügyminiszter „írásbeli megerősítést” említ konkrét magyar intézmény megnevezése nélkül.

2026. július 02. 20:40
null

Magyarország megerősítette, hogy megvonta az előző kormány által megadott politikai menedékjogot Zbigniew Ziobro és Marcin Romanowski lengyel ellenzéki politikusoktól, valamint Ziobro feleségétől is – közölte Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter csütörtökön az X-en.

Sikorski a bejegyzésben „írásbeli megerősítést” említ konkrét magyar intézmény megnevezése nélkül. A magyar hatóságok érvénytelenítették a Ziobro házaspár és Romanowski úti okmányait

– tette hozzá a külügyminiszter.

Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész később az X-en azt írta: az illetékes lengyel szervek most amerikai partnereikhez fordulnak azzal a kérdéssel, hogy az érvénytelen úti okmányokkal rendelkező személyek továbbra is az Egyesült Államokban maradhatnak-e.

A lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter május elején erősítette meg, hogy feleségével együtt elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes tartózkodási helyéről nincsenek hivatalos adatok.

Mindkét politikust az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette lengyel kormány idején létrehozott Igazságosság Alap ügyében gyanúsították meg, egyebek mellett szervezett bűncsoportban való részvétellel. Ziobro és Romanowski, valamint a PiS vezető politikusai politikai indíttatásúnak minősítették az eljárást.

Romanowski 2024 végén, Ziobro tavaly ősszel menekült Magyarországra az esetleges őrizetbe vétel elől.

Ziobro lengyelországi körözését februárban rendelték el. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban az európai elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, az ügyben azonban még nem született döntés.

Romanowski ellen a lengyel hatóságok 2024 végén adtak ki európai elfogatóparancsot, amelyet az illetékes lengyel bíróság viszont tavaly decemberben törölt, majd idén februárban a varsói kerületi bíróság egy újabb európai elfogatóparancsot adott ki ellene.

Ziobro a TV Republika lengyel konzervatív hírtévének csütörtök este elmondta: 

még nem ismeri a Sikorski által ismertetett magyar döntés indoklását, de tárgyalni akar róla az őt Magyarországon képviselő ügyvéddel. A hivatalos indoklás gyakran teljesen eltér a valóditól

– jegyezte meg a politikus, de hozzátette, hogy az ügyben „van még fellebbezési lehetőség”.

A Polsat News lengyel kereskedelmi hírtévében csütörtök este bemutatott másik, még Sikorski bejelentése előtt Washingtonban rögzített interjúban Ziobro úgy vélekedett: az Egyesült Államokban esetlegesen elindítandó kiadatási eljárásnak az volna az előnye, hogy Waldemar Zurek és Donald Tusk lengyel kormányfő ott „nem manipulálhatja a bíróságot”. Hangsúlyozta: nem fél független bíróság elé állni, és ha erre lehetőség nyílik hazájában, „szívesen visszatér” Lengyelországba.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. július 02. 23:14
" What happened today before the District Court in Warsaw in the case of my defenders' appeals against the district court's application of temporary arrest confirms the political nature of this case. The decision to uphold the temporary arrest was made even before the hearing began. Today's proceedings were purely a facade and provided concrete examples of abuses and double standards. ...." -->> x.com/ZiobroPL/status/2072431303807402490?s=20 Ezt írta Ziobro tegnap .... ( " A mai napon a varsói kerületi bíróságon az ügyvédjeim által a kerületi bíróság ideiglenes letartóztatásra vonatkozó határozata ellen benyújtott fellebbezések tárgyában lezajlott események megerősítik ennek az ügynek a politikai jellegét. Az ideiglenes letartóztatás fenntartásáról szóló döntés már a tárgyalás megkezdése előtt megszületett. A mai eljárás pusztán látszat volt, és konkrét példákat szolgáltatott a visszaélésekre és a kettős mércére. " )
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. július 02. 22:57
:-D Azt honnan lehet tudni hogy síkhülye elvtárs nem hazudik?? ... Tehát, hogy kifejtette-e az igazság összes szálát?? :-))
Válasz erre
1
0
selyemmajom
2026. július 02. 22:14
Tuskó, Magyar, dwa bratanki A jogállamot együtt nyírják ki.
Válasz erre
2
0
Takagi
•••
2026. július 02. 22:04 Szerkesztve
Buta, korrupt nácibarát f..fej.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!