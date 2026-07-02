Üzent Sikorski: Magyarország megvonta a menedékjogot két lengyel ellenzéki politikustól, de van egy csavar a történetben

Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész később az X-en azt írta: az illetékes lengyel szervek most amerikai partnereikhez fordulnak azzal a kérdéssel, hogy az érvénytelen úti okmányokkal rendelkező személyek továbbra is az Egyesült Államokban maradhatnak-e.

A lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter május elején erősítette meg, hogy feleségével együtt elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes tartózkodási helyéről nincsenek hivatalos adatok.

Mindkét politikust az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette lengyel kormány idején létrehozott Igazságosság Alap ügyében gyanúsították meg, egyebek mellett szervezett bűncsoportban való részvétellel. Ziobro és Romanowski, valamint a PiS vezető politikusai politikai indíttatásúnak minősítették az eljárást.