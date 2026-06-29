Sulyok Tamás Lengyelországban járt – közös nyilatkozatot írtak alá Nawrockival (VIDEÓ)

Hetven éve, 1956 júniusában Poznanból egy jelzés indult, hogy a munkások készen állnak szabadságuk védelmére, ez a jel hamarosan a Dunához ért – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök vasárnap este Poznanban, az 1956-os poznani munkásfelkelés 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

A megemlékezésen jelen volt Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök, valamint Bajram Begaj albán és Edgars Rinkevics lett államfő is. Az ünnepség során a négy elnök aláírt egy, az évfordulóhoz fűződő közös nyilatkozatot.

A közép- és kelet-európai nemzeteknek nem kell tanítani, mi volt az 1945 utáni szovjet imperializmus, és „mit jelent az Oroszországi Föderáció posztszovjet imperializmusa”, mert a térség nemzetei ezt „tökéletesen ismerik” – hangsúlyozta a beszédében Nawrocki.