Kaczynskinál is betelt a pohár: a lengyel ellenzék vezető politikusai visszaadják az ukrán állami kitüntetéseiket

Hat vezető lengyel ellenzéki politikus, köztük Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke visszaadja a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket a lengyel–ukrán történelmi vita miatt – derül ki a közösségi médiában pénteken közzétett bejegyzésekből.

Marek Kuchcinski volt házelnök, a lengyel–magyar parlamenti baráti tagozat elnöke egy közös, Zbigniew Rau volt külügyminiszter és Mariusz Blaszczak volt nemzetvédelmi miniszter által is jegyzett nyilatkozatot tett közzé pénteken a Facebookon. A három politikus közli: a kitüntetésekről a volhíniai mészárlás áldozatai iránti tiszteletből mondanak le.