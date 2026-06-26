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Lengyelország Jaroslaw Kaczynski ukrajna

Kaczynskinál is betelt a pohár: a lengyel ellenzék vezető politikusai visszaadják az ukrán állami kitüntetéseiket

2026. június 26. 19:23

A PiS elnöke közölte, hogy lemond a neki odaítélt ukrán Bölcs Jaroszláv-rendről.

2026. június 26. 19:23
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Hat vezető lengyel ellenzéki politikus, köztük Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke visszaadja a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket a lengyel–ukrán történelmi vita miatt – derül ki a közösségi médiában pénteken közzétett bejegyzésekből.

Marek Kuchcinski volt házelnök, a lengyel–magyar parlamenti baráti tagozat elnöke egy közös, Zbigniew Rau volt külügyminiszter és Mariusz Blaszczak volt nemzetvédelmi miniszter által is jegyzett nyilatkozatot tett közzé pénteken a Facebookon. A három politikus közli: a kitüntetésekről a volhíniai mészárlás áldozatai iránti tiszteletből mondanak le.

Az etnikai tisztogatást az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) követte el a lengyel népességen 1943 és 1945 között.

Kuchcinski, Rau és Blaszczak a Karol Nawrocki lengyel elnök iránti szolidaritást is döntésük további indokaként nevezték meg, valamint azt, hogy tiltakozni akarnak a lengyel–ukrán konfliktusnak „az ukrán politikai elit által történő eszkalálása ellen”.

Adam Bielan, a PiS európai parlamenti képviselője pénteken szintén a Facebookon tájékoztatott a kitüntetés visszaadásáról. A lépés „nem az ukrán nemzet ellen irányul” – hangsúlyozta. Hozzátette: továbbra is támogatni kell Ukrajnát az Oroszországgal folytatott harcban.

Az ellenség Moszkvában van”

– fogalmazott a politikus.

Jaroslaw Kaczynski volt kormányfő, a PiS elnöke már csütörtökön közölte, hogy lemond a neki 2022-ben odaítélt ukrán Bölcs Jaroszláv-rendről.

Hangsúlyozta: eddig a Kijev és Varsó között kialakult konfliktus további mélyítése ellen állt ki. „Csakhogy a másik fél keményen kiélezi azt” – jegyezte meg.

Hétfőn lemondott két ukrán állami kitüntetéséről Michal Kaminski szenátusi alelnök is, akit egy kisebb kormánykoalíciós tömörülés listájáról választottak meg.

Az említett politikusok arra reagáltak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május végén az „UPA hőseiről” nevezte el az ukrán hadsereg egyik alakulatát.

Karol Nawrocki lengyel elnök múlt héten közölte: az ügy miatt visszavonja Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet.

Ukrán részről, Nawrocki döntésére válaszul lemondott a Fehér Sas-rendről három volt ukrán elnök, Leonyid Kucsma, Viktor Juscsenko és Petro Porosenko is. Más lengyel állami kitüntetésekről lemondott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője, Ihor Zsovkva, Budanov helyettese, valamint Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet is.

A vita miatt Zelenszkij lemondta részvételét a Gdanskban rendezett, pénteken záruló nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferencián, amelyen az ukrán küldöttséget Julija Szviridenko miniszterelnök vezeti.

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(MTI)

Fotó: Sergei Gapon/AFP

Összesen 21 komment

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NewWorldOrder
2026. június 26. 21:14
Én sem szívesen égetném magam azzal, hogy szaros ukrán náci plecsniket viseljek.
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1
0
magor62-2
2026. június 26. 21:11
Közös történelmük folyamán kölcsönösen és serényen gyilkolászták ezek egymást folyamatosan. Nem történt semmi különös, csak visszaáll a világ rendje, ahogy szokott.
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0
0
sanya55-2
•••
2026. június 26. 20:59 Szerkesztve
Majd odaadják az ukik Petinek, neki biztos jól áll majd mind és meg is érdemli
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2
0
ittésmost
•••
2026. június 26. 20:37 Szerkesztve
Nem is értem, hogy tudtak dvabratankiék eddig szemet húnyni a múltbéli ukrán öldöklés felett!
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2
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