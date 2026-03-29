jogállamiság Lengyelország Jaroslaw Kaczynski Donald Tusk

Súlyos kijelentések hangzottak el a lengyel jogállamiságról Jarosław Kaczyński exkluzív interjújában

2026. március 29. 19:36

Kíméletlen ítéletet mondott Donald Tusk kormányzásáról Jarosław Kaczyński a Mandiner Maxima című műsorában. A lengyelországi helyzet szerinte odáig fajult, hogy felszámolták a jogállamiságot, és a jog csak a hatalom akarata szerint érvényesül.

Jarosław Kaczyński a Mandiner Maxima című műsorában rendkívül kemény bírálatot fogalmazott meg a Donald Tusk vezette kormánnyal szemben, és a lengyelországi állapotokat válságosnak nevezte. A Jog és Igazságosság párt elnöke szerint az országban nemcsak politikai, hanem jogi és pénzügyi krízis is kibontakozott, miközben a jelenlegi hatalom nem a lengyel, hanem a német érdekeket szolgálja.

A lengyel jobboldal veterán vezetője úgy fogalmazott: 

Lengyelországban válságban van, fel van számolva a jogállamiság.

Hozzátette, szerinte a helyzet még annál is súlyosabb, mint amire korábban számítottak. Kaczyński az interjúban arról beszélt, hogy szerinte mára odáig jutott a helyzet, hogy Lengyelországban a jog csak addig érvényes, ameddig az megfelel a jelenlegi kormánynak. Úgy látja, a valóság még a korábban elképzelt legrosszabb forgatókönyveken is túlmutat.

A PiS elnöke nemcsak az intézményrendszer állapotát bírálta, hanem a Donald Tusk vezette kabinet alkalmasságát is megkérdőjelezte. Szerinte egy olyan csoport irányítja az országot, amely nem képes megbirkózni sem a kialakult nehézségekkel, sem általában az állam vezetésével.

Kaczyński azt is hangsúlyozta, hogy megítélése szerint a kormány nem a lengyel érdekeket képviseli, hanem külső, elsősorban német érdekeket szolgál, amit a jelenlegi politikai működés egyik alapvető problémájának tart.

Lengyelország számára pénzügyileg is súlyos a helyzet

A volt miniszterelnök szerint a Tusk-kormány alatt nemcsak a jogállami keretek sérültek, hanem a gazdasági helyzet is romlani kezdett. Úgy látja, pártja a korábbi kormányzás végén stabil állapotban adta át az országot, még a járvány és a háború okozta nehézségek ellenére is.

Ehhez képest most azt tapasztalja, hogy gyors ütemben nő az államadósság, és egy olyan kedvezőtlen folyamat indult el, amely ugyan még nem érte el a görög válság szintjét, de komoly kockázatot jelent Lengyelország számára.

Kaczyński szerint mindez politikai változást tesz szükségessé. Arról beszélt, hogy pártja offenzívába lépett, és ennek már érzékelhetők az eredményei. Bízik abban, hogy a következő választások után újra megkezdődhet a jogállamiság újjáépítése Lengyelországban, még ha a pénzügyi helyzet rendezését ennél is nehezebb feladatnak tartja.

A teljes interjút itt lehet megtekinteni:

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. március 29. 21:55
Hát, ez elég gyengére sikerült...
Jajdejónekünk
2026. március 29. 21:22
Ez is Orbán hibája.
hexahelicene
•••
2026. március 29. 20:42 Szerkesztve
Tusk és Sikorski 2 daganat Lengyelország szervezetében. Amíg nem vágják ki azokat, a polákok ne számítsanak jóra.
neszteklipschik
2026. március 29. 20:08
"Lengyelországban válságban van, fel van számolva a jogállamiság." A lengyelek ezt nem így látják. Ugyanis ha így látnák, milliós tömegtüntetéseken állnának ki a helyreállításáért. De nem teszik, tehát nem ez az általános vélemény. Sajnálatos szerintem, de ez van.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!