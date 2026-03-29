Súlyos kijelentések hangzottak el a lengyel jogállamiságról Jarosław Kaczyński exkluzív interjújában

A PiS elnöke nemcsak az intézményrendszer állapotát bírálta, hanem a Donald Tusk vezette kabinet alkalmasságát is megkérdőjelezte. Szerinte egy olyan csoport irányítja az országot, amely nem képes megbirkózni sem a kialakult nehézségekkel, sem általában az állam vezetésével.

Kaczyński azt is hangsúlyozta, hogy megítélése szerint a kormány nem a lengyel érdekeket képviseli, hanem külső, elsősorban német érdekeket szolgál, amit a jelenlegi politikai működés egyik alapvető problémájának tart.

Lengyelország számára pénzügyileg is súlyos a helyzet

A volt miniszterelnök szerint a Tusk-kormány alatt nemcsak a jogállami keretek sérültek, hanem a gazdasági helyzet is romlani kezdett. Úgy látja, pártja a korábbi kormányzás végén stabil állapotban adta át az országot, még a járvány és a háború okozta nehézségek ellenére is.