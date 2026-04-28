Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
beruházás óriásberuházás NATO Horvátország Európai Unió

Óriásberuházás a szomszédban: 50 milliárd euróból épül Európa új központja

2026. április 28. 11:22

A létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet.

2026. április 28. 11:22
Horvátország

Horvátország történetének legnagyobb beruházását tervezik a Sziszek-Monoszló megyei Topusko térségében, ahol mesterségesintelligencia-fejlesztési és innovációs központot építenek mintegy 50 milliárd euróért – írta a Jutarnji List című horvát napilap kedden, amely beszámolója szerint betekinthetett a Pantheon-projektbe és látványterveket is közölt.

A Pantheon-projektben egy adatközpont és technológiai kampusz létrehozását tervezik: a létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet,

és messze a legnagyobb beruházásnak számítana Horvátország történetében – hangsúlyozta a lap. A projekt horvát vezetője Jako Andabak vállalkozó, a műszaki tervezésért pedig a zágrábi születésű Mislav Crnogorac mérnök felel, aki korábban több nemzetközi technológiai vállalatnál, köztük az Amazon Web Servicesnél dolgozott adatközpont-projektek fejlesztésén.

A tájékoztatás szerint a beruházás több lépcsőben valósulhat meg: egy olyan adatközpont-komplexum jöhet létre, amely a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatási, fejlesztési és számítási kapacitásokat szolgálja ki. A projekt a globálisan gyorsan bővülő MI-infrastruktúra-piacra épül, ahol az elmúlt években rekordösszegű befektetések indultak – mutatott rá a lap.

A Jutarnji List szerint a létesítmény jelentős gazdasági hatással járhat a térségben: az építkezés idején több ezer munkahely jöhet létre,

az üzemelés során pedig mintegy másfél ezer szakember dolgozhat a központban. A fejlesztők számításai szerint a közvetett hatásokkal együtt hatezer új állás is létrejöhet.

A lap emlékeztetett arra is, hogy a beruházás helyszínéért több közép- és kelet-európai ország is versenyben volt, a fejlesztők azonban végül Horvátországot választották. A döntésben szerepet játszott az ország európai uniós és NATO-tagsága, a régió stabilitása, valamint a képzett műszaki munkaerő elérhetősége – írták.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
campesino
2026. április 28. 12:47
Nalunk is lehetne, ha Szarbanek nem basszak el ezt is
Válasz erre
0
2
duro_dorka
2026. április 28. 12:47
"Pantheon-projekt" Inkább Babylon projekt. Ugye tudjuk mi történt Babylonnal - a Szentírásból.
Válasz erre
2
0
ekeke1
2026. április 28. 12:46
" mintegy 50 milliárd euróért " Na ne már...
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. április 28. 11:53
"döntésben szerepet játszott " a horvát tengerpart közelsége a fagyos európaiak részéről. Persze savanyú a szőlő, ez nálunk is jól mutatott volna. Pályáztuk? A felét nyilván lenyúlják az ukránok a mesterséges dróntechnológiájukra hivatkozva :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!