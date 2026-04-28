Óriásberuházás a szomszédban: 50 milliárd euróból épül Európa új központja

Horvátország történetének legnagyobb beruházását tervezik a Sziszek-Monoszló megyei Topusko térségében, ahol mesterségesintelligencia-fejlesztési és innovációs központot építenek mintegy 50 milliárd euróért – írta a Jutarnji List című horvát napilap kedden, amely beszámolója szerint betekinthetett a Pantheon-projektbe és látványterveket is közölt.

A Pantheon-projektben egy adatközpont és technológiai kampusz létrehozását tervezik: a létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet,

és messze a legnagyobb beruházásnak számítana Horvátország történetében – hangsúlyozta a lap. A projekt horvát vezetője Jako Andabak vállalkozó, a műszaki tervezésért pedig a zágrábi születésű Mislav Crnogorac mérnök felel, aki korábban több nemzetközi technológiai vállalatnál, köztük az Amazon Web Servicesnél dolgozott adatközpont-projektek fejlesztésén.