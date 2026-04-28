Óriásberuházás a szomszédban: 50 milliárd euróból épül Európa új központja

A létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet.
Horvátország történetének legnagyobb beruházását tervezik a Sziszek-Monoszló megyei Topusko térségében, ahol mesterségesintelligencia-fejlesztési és innovációs központot építenek mintegy 50 milliárd euróért – írta a Jutarnji List című horvát napilap kedden, amely beszámolója szerint betekinthetett a Pantheon-projektbe és látványterveket is közölt.
A Pantheon-projektben egy adatközpont és technológiai kampusz létrehozását tervezik: a létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet,
és messze a legnagyobb beruházásnak számítana Horvátország történetében – hangsúlyozta a lap. A projekt horvát vezetője Jako Andabak vállalkozó, a műszaki tervezésért pedig a zágrábi születésű Mislav Crnogorac mérnök felel, aki korábban több nemzetközi technológiai vállalatnál, köztük az Amazon Web Servicesnél dolgozott adatközpont-projektek fejlesztésén.
A tájékoztatás szerint a beruházás több lépcsőben valósulhat meg: egy olyan adatközpont-komplexum jöhet létre, amely a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatási, fejlesztési és számítási kapacitásokat szolgálja ki. A projekt a globálisan gyorsan bővülő MI-infrastruktúra-piacra épül, ahol az elmúlt években rekordösszegű befektetések indultak – mutatott rá a lap.
A Jutarnji List szerint a létesítmény jelentős gazdasági hatással járhat a térségben: az építkezés idején több ezer munkahely jöhet létre,
az üzemelés során pedig mintegy másfél ezer szakember dolgozhat a központban. A fejlesztők számításai szerint a közvetett hatásokkal együtt hatezer új állás is létrejöhet.
A lap emlékeztetett arra is, hogy a beruházás helyszínéért több közép- és kelet-európai ország is versenyben volt, a fejlesztők azonban végül Horvátországot választották. A döntésben szerepet játszott az ország európai uniós és NATO-tagsága, a régió stabilitása, valamint a képzett műszaki munkaerő elérhetősége – írták.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP