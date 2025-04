Párizsban nem hiszik el, mit művelt a 40 éves magyar játékos (VIDEÓ)

Mint beszámoltunk róla, azok után, hogy hazai pályán még egy góllal kikapott, Párizsban 10-zel nyert az OTP Bank-Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a PSG ellen, így összesítésben mondhatni simán, 9 góllal jutott be a negyeddöntőbe. A szegediek történelmi sikert arattak több szempontból is: soha nem jutottak még tovább hazai vereség után – és soha nem verték még ki a francia topcsapatot a BL-ből.

Szegedi oldalon mindenki fantasztikusan játszott, de volt, aki kiemelkedett a mezőnyből.

Például Mikler Roland, aki 40 évesen 15(!) védést mutatott be a mérkőzésen.

Nem csoda, hogy a legnagyobb francia sportnapilap, a L'Équipe is a 247-szeres magyar válogatott kapus teljesítményén ámuldozik.

Amikor valaki végre lőni tudott, a hihetetlen Mikler parádésan hárított

– írják a tudósításban, de a párizsiak játékosát, Elohim Prandit is arról kérdezték, mennyire viselte meg a kapus teljesítménye:

Nekünk nem ment olyan jól a védés, de nem hibáztatok senkit. Volt egy nagyon jó Miklerük. Ez is hozzátartozik a játékhoz.

Arra, hogy összességében mi vezetett a 10 gólos vereséghez, azt mondta:

„Sokkal jobban akarták, mint mi.”

A szegedi sikert az is különlegessé teszi, hogy a Tisza-partiak vasárnap óriási meglepetésre kikaptak az újonc Győrtől a bajnokságban, így még a Veszprém elleni bajnoki döntő is veszélybe került – ezek után búcsúztatták a világ egyik legjobb csapatát és jutottak be a BL-negyeddöntőbe.