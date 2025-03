Szeged–PSG – Eggyel vezetnek a szünetben vendégek, megjósolhatatlan a vége!

Teljesen megtelt a mérkőzésre a Pick Aréna lelátója, így pokoli hangulat fogadta a francia csapatot, amely ennek ellenére megszerezte a vezetést éppen a korábbi veszprémi, Jahja Omar góljával. Az 5. percig kellett várni az első hazai gólra, szerencsére még nem volt nagy a hátrány, Smárason csökkentette egygólosra a különbséget, majd Magnus Röd egyenlített!

Bánhidi a 10. percben lőtte szokásos helyéről az első gólját – ez ismét az egálhoz kellett. 5–5-re is ő egyenlített nem sokkal később, ez a forgatókönyv állandosult egy időre – egy gólnál többel nem tudtak meglépni a vendégek, de a szegedik sem tudták átvenni a vezetést. A 16. percben jött az első igazi lehetőség erre, amivel rögtön élt is a Szeged: Mario Sostaric büntetőből egyenlített, majd az emberelőnyt kihasználva egy indítás után is betalált, így a duplájával meg is fordította a meccset (8–7).

Ezzel pedig a forgatókönyv is megfordult, innentől kezde már a PSG futott az eredmény után, de meglépni nem hagyta Bodóékat. Aztán megint fordult a kocka – kiegyenlített küzdelmet láthatott tehát a közönség a pályán. A magyar csapat először a 25. percben került emberhátrányba Jeremy Toto nyakra ütése miatt, ráadásul a büntetőt is belőtték, hiába állt be a kapuba Mikler Roland – jött is az első magyar időkérés (12–13).

Nem segített, hosszú idő után ismét kettővel mentek a vendégek, de aztán egyenlő létszámnál jött Bodó Richárd, és egy óriási átlövéssel szépített, majd Tobias Thulin védett, de hiába: a következő támadás kimaradt. Az utolsó fél percben a PSG támadhatott, ezalatt vezetőedzője, Raúl González kétszer(!) is időt kért, előbb 29:40-nél, majd 29:57-nél is, de mindhiába: Thulin ismét fogta a lövést, így egygólos vendég előnnyel mentek pihenőre a csapatok, teljesen nyílt maradt a párharc egy félidő után (13–14).

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

OTP Bank-Pick Szeged–Paris Saint-Germain (francia) 13–14

(Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)