Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter momentum Orbán Viktor

Szomszédot szomszéd ellen, gratulálok a zseniális kampányötlethez Magyar Péternek!

2026. január 16. 12:00

A semleges, politikamentes terek elfoglalása, pillanatnyi többségérzet, ellenség- és áldozatképzés – nem pont a Csúnya, Leváltandó Kormányt szoktátok ezzel vádolni, amit most éppen csináltok?

2026. január 16. 12:00
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Akaszd, szúrjad, ragaszd a plakátot, elvtárs, aki velünk, az nincs ellenünk. Új mozgolódás van a legnagyobb ellenzéki pártnál, most éppen arra kérik a szimpatizánsaikat, hogy

„ajánlják fel” az ablakukat, erkélyüket, kerítésüket vagy kertjüket egy TISZA-molinónak.

Van belőle földbe szúrható, felragasztható, felfüggeszthető. Sőt, az ember az ismerőseit is vegzálhatja ezzel a remek ötlettel, biggyesztik oda a poszt végére, molinó van, ingyen küldik postafordultával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Hát igen. Hatékony kezdeményezésnek tűnik, legalábbis abban, hogy átmozgatja az aktivistákat. Meg aztán az ablakokból mosolyog majd a szebb és szeretettelibb jövő Magyar Péter képében az egyszeri járókelőre – vagy esetleg azokra a karaktergyilkos plakátokra, amiket a Tisza verőember-alakulatává züllött Momentum pakoltatott ki jobbos influenszerekről. Végülis,

ha már a karácsonyi vacsoraasztalnál nem sikerült betiszásítani a nagyit, akár az üzenőfala meghekkelésével, akár kioktatással, majd ezzel biztosan menni fog.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem vagyok benne biztos, hogy a kezdeményezés elindítói kellőképpen átgondolták, mivel járhat mindez. Vagy, ha igen, akkor az valami egészen döbbenetes cinizmusról árulkodik.

Maradjunk csak annál a tiszta esetnél, hogy valaki a saját kertesházának kertjébe, ablakaiba kiteszi a plakátot. Természetesen az ő döntése, hogy ráhúzza a saját otthonára azt a mocskot, amit a ma politikai kampánya jelent, eddig rendben van. Bár, mondjuk, aki eléggé – hogy fejezzem ki magam szépen? – lelkes ahhoz, hogy feladja a magánszféráját és kampányeszközzé lobogózza fel az otthonát (innen ugyebár ne takarodjanak ki a politikusok),

az gondolkodásmódban jelentős átfedést mutathat azokkal, akik szerint műanyag hó esik, az oltásban chipek vannak, minderről pedig az az Orbán tehet,

aki egy izraeli káeftébe szervezte ki Magyarországot a mogyoróspele-emberekkel, és – pszt! – az igazi neve nem is Orbán, hanem Lakatos. Mármint nem Márk, ő a jó Lakatos, hanem, tudod, olyan. És – ami a legfontosabb – emberünk arról is meg van győződve, hogy őt mindezért a kivételes tudásáért a kormány megfigyeli, utána kémkedik, és direkt keresztbe tesz neki.

Innentől kezdve tehát minden rossz már nemcsak azért történik vele, mert Orbán, hanem azért is, mert ő felvállalta, hogy tiszás.

Ha a háza előtti kátyút, ami harminc éve ott van, nem tömik ki holnap, akkor ez személyesen a miniszterelnök bosszúja; ha nem engedi előre a sorban a Lidlben a pimasz fiatal, akkor biztos azért, mert látta az ő bátor kiállását. Persze az elmeállapot nem feltétlenül függ össze a pártszimpátiával, vagy egyáltalán a politikai érdeklődéssel, de innentől kezdve, ha két utcabolondja összeverekszik, és az egyik melldöngetős-tiszás, akkor belőle ott politikai áldozat lesz, aki mellett nagybetűs Facebook-posztokkal áll majd ki a párt teljes vezérkara, nagybetűkkel, könnyes videókkal, meg amivel kell az erőszak ellen. Ezzel már fel lehet korbácsolni a lincshangulatot,

egymás ellen fordítani azokat az embereket is, akik ennél egy fokkal kevésbé terhelt viszonyt ápolnak a valósággal,

és jól megvédeni az áldozatot, amíg lehet fejni szimpátiaszavazatokért meg lájkokért.

De menjünk tovább egy lépéssel: mi van akkor, ha emberünk egy társasházban lakik? Mi a helyzet, ha a társasház alapító okirata – akár esztétikai okokból, akár annak a csodás négy évtizednek az emlékére, amikor például a vörös zászló kötelezően ajánlott dísz volt pártállami ünnepeken – mondjuk tiltja politikai szimbólumok megjelenítését a ház tulajdonát képező külső falon? Ó, nagyon egyszerű:

akkor jön majd a fideszes házmesterezés, meg a cenzúra miatti menetrendszerű kiakadás,

pusztán azért, mert mondjuk a közösség szeretné megőrizni a politikasemleges tereit. Ha elég sok elszánt tiszás van a házban, akit fel lehet hergelni az amúgy mindenkire érvényes szabályok ellen, akkor egy közgyűlés-puccs után az egész házat fülétől a farkáig fel lehet lobogózni Magyar Péterrel, főleg, ha a többi ember a fellépők erőszakossága miatt inkább enged.

Ez egyébként egy nagyon fontos üzenet ebben a kampányban. „Ha szeretnéd, hogy a városodban, az utcádban, a házadból is látszódjon, hogy milyen sokan vagyunk, akik változást akarunk, ajánld fel az ablakod, erkélyed, kerítésed vagy kerted egy TISZA-molinónak”. Az elvileg semleges terek belakása folyamatos. A világosan leírt szabályok ellenére például a budapesti kerületi csoportokban megy a folyamatos kormányellenes hergelés és a nettó Tisza-propaganda,

aki pedig ezt szóvá meri tenni, hogy amúgy ez a „Támfalak és virágok Pestszentandrás és környéke” csoport, ahol szabályellenes politizálni, arra rászabadul a virtuális lincstábor.

Érthető, hogy egyre kevesebben mernek nyilvánosan szembeszállni ezzel az egésszel, az aktivisták pedig egyre természetesebbnek veszik, hogy övék minden talpalattnyi föld a virtuális térben. Ezt Elisabeth Noelle-Neumann német politológusasszony a hallgatás spiráljának nevezte – minél inkább azt érzékeli valaki, hogy a környezete egy politikai irányt támogat, annál kevésbé meri felvállalni, hogy ő másként gondolja, ezzel tovább erősítve az adott politikai irányvonal egyeduralmát, amíg már senki nincs, aki szólni merne. 

Így egyébként remekül létre lehet hozni egy pillanatnyi látszat-többséget a virtuális térben, pláne, ha ezt az irányt támogatja bizonyos okokból az algoritmus, és különösen, ha a belső kritikus hangokat is sikerül elfojtani, például annak tekintetében, hogy

miért is hasonlítgatja az MSZMP-hez a Fideszt az, aki az „aki nincs velünk, az ellenünk van” rákosista logika szerint rohanja le a nyilvánosságot,

és csuklóztatja még a hozzá végletekig lojális ellenzéki sajtót is, ha nem arról vagy úgy ír, mint a médiaszabadság várva-várt megmentője szeretné. Vajon lesznek plakátfelelősök is a kommunista zászlófelelős népnevelők mintájára? Vajon szólni fog a mégtiszásabb szomszéd, ha valaki csak igényelte, de mégsem tette ki a plakátot?

Hát mi lenne, ha baja esne valamelyik plakátnak? Megannyi kínzó kérdés.

Talán jobb lenne bele sem kezdeni. Talán beláthatná mindenki, tiszás, fideszes, jobbos, balos, kritikus, lelkes és frusztrált, hogy a világ nem ebből a mesterségesen és virtuálisan előállított, pillanatnyi csoportosulásból áll, amit legfeljebb kampányközösségnek lehet nevezni, közösségnek akkor sem, ha éppen ez a Facebook-csoportja neve. S hogy valahol ott hátul és legbelül tartsa azért észben, hogy április 13-án, amikor véget ér ez az egész rettenetes választási pogrom, az ő kopogtatásával és kiállásával kufárkodó, felháborodását ingyen munkaórákba és szavazatokba csatornázó, most őt éppen lelkesen keblükre ölelgető, egyszer szeretetországozó, másszor uszító politikusok – eredménytől tökfüggetlenül –

már holnap eltűnnek majd mellőle, lerázós email-címek, sajtósok és titkárnők mögé bújva.

De a szomszéd, akivel sikerült összeveszni azért, hogy kikerülhessen a társasházi liftbe a megváltáspropaganda, vagy azon, hogy kinek a politikusa lapátolja jobban a havat, na, ő ott marad. Holnap és holnapután is.

***

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Most győzzön az igazi szeretet!

Igen, látom a földtől elrugaszkodott megnyilvánulásokat. A mélységes gyűlöletet, a frusztrációt, a vergődést, végső soron: a megnyerhetetlen küzdelmet a valósággal. S mégis.

(Nyitókép forrása: a molinó-igényő form)

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

BRÉKING: Összeomlott a magyar állam, és már csak Magyar Péter mentheti meg!

Hollandia hóban biciklizik, a német Zöldek sózzák a járdát és izzítják a szénerőműveket – mi ilyenkor a biztos választás?

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 87 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2026. január 16. 14:37
Nadrágszíjas Magyar Péter van ? Olyat kérek
Válasz erre
0
0
Héja
2026. január 16. 14:26
A tiszások felőlem a közvécékbe is kihetik. Ott a helyük.
Válasz erre
4
0
Héja
2026. január 16. 14:14
A tiszások jó, hogy nem vörös zászlót tétetnek ki... Szánalmas.
Válasz erre
5
0
nyolcadikutasagyozo
2026. január 16. 14:02
Úgy látom most minden fideszvéglény itt tobbzódik .😁😁😁😁😁👍👍👍
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!