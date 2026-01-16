Szomszédot szomszéd ellen, gratulálok a zseniális kampányötlethez Magyar Péternek!

Nem vagyok benne biztos, hogy a kezdeményezés elindítói kellőképpen átgondolták, mivel járhat mindez. Vagy, ha igen, akkor az valami egészen döbbenetes cinizmusról árulkodik.

Maradjunk csak annál a tiszta esetnél, hogy valaki a saját kertesházának kertjébe, ablakaiba kiteszi a plakátot. Természetesen az ő döntése, hogy ráhúzza a saját otthonára azt a mocskot, amit a ma politikai kampánya jelent, eddig rendben van. Bár, mondjuk, aki eléggé – hogy fejezzem ki magam szépen? – lelkes ahhoz, hogy feladja a magánszféráját és kampányeszközzé lobogózza fel az otthonát (innen ugyebár ne takarodjanak ki a politikusok),

az gondolkodásmódban jelentős átfedést mutathat azokkal, akik szerint műanyag hó esik, az oltásban chipek vannak, minderről pedig az az Orbán tehet,

aki egy izraeli káeftébe szervezte ki Magyarországot a mogyoróspele-emberekkel, és – pszt! – az igazi neve nem is Orbán, hanem Lakatos. Mármint nem Márk, ő a jó Lakatos, hanem, tudod, olyan. És – ami a legfontosabb – emberünk arról is meg van győződve, hogy őt mindezért a kivételes tudásáért a kormány megfigyeli, utána kémkedik, és direkt keresztbe tesz neki.