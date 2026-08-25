„Magyarországon végső soron sohasem volt abortuszvita. Az 1990-es években Kis Jánosék próbálkoztak ezzel, de a mérkőzést még annak kezdete előtt megnyerték az abortuszpártiak, mert ez az álláspont hallgatólagos egyetértéssel találkozott a többség részéről, és nem valószínű, hogy ez a közeljövőben változni fog. Sokak gondolkodásában a terhesség megszakítása gyakorlatilag azonos szinten van egy ciszta eltávolításával vagy egy fogászati beavatkozással. Ehelyütt most szükségtelen tárgyalni ennek történeti előzményeit. A lényeg annyi, hogy azok, akik balgaságnak tartják a szuverenitást mondjuk egy nemzetre vonatkoztatva, azok annak teljességét követelik az autonóm egyénre nézvést, a liberális metafizika alapvetésének megfelelően. Hasonlóképpen általában azok ellenzik elvi alapon a halálbüntetést gyilkosok és erőszaktevők esetében – esetleg a kotorékvadászatot –, akik szent szabadságjognak tekintik a magzatok trancsírozását.

(...)