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liberális szamizdat szívhangrendelet terhesség abortusz Megadja Gábor

Magyarországon végső soron sohasem volt abortuszvita

2026. augusztus 25. 16:13

Általában azok ellenzik elvi alapon a halálbüntetést gyilkosok és erőszaktevők esetében – esetleg a kotorékvadászatot –, akik szent szabadságjognak tekintik a magzatok trancsírozását.

2026. augusztus 25. 16:13
szívhangrendelet
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Szamizdat

„Magyarországon végső soron sohasem volt abortuszvita. Az 1990-es években Kis Jánosék próbálkoztak ezzel, de a mérkőzést még annak kezdete előtt megnyerték az abortuszpártiak, mert ez az álláspont hallgatólagos egyetértéssel találkozott a többség részéről, és nem valószínű, hogy ez a közeljövőben változni fog. Sokak gondolkodásában a terhesség megszakítása gyakorlatilag azonos szinten van egy ciszta eltávolításával vagy egy fogászati beavatkozással. Ehelyütt most szükségtelen tárgyalni ennek történeti előzményeit. A lényeg annyi, hogy azok, akik balgaságnak tartják a szuverenitást mondjuk egy nemzetre vonatkoztatva, azok annak teljességét követelik az autonóm egyénre nézvést, a liberális metafizika alapvetésének megfelelően. Hasonlóképpen általában azok ellenzik elvi alapon a halálbüntetést gyilkosok és erőszaktevők esetében – esetleg a kotorékvadászatot –, akik szent szabadságjognak tekintik a magzatok trancsírozását.

(...)

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A terhesség megszakítása melletti érvek döntő többsége általában az anya esetleges veszélyeztetettségét emeli ki, ám ezeket a meglévő szabályozások tartalmazzák. Épp ezért a honi pártállami influenszerek is igyekeznek leugrani erről a paciról, és olyasmikről beszélnek, hogy mi van, ha a gyerek csóró lesz vagy nem kívánt gyermek, így majd szeretethiányos, esetleg bántalmazó környezetben kell élnie. Ezek valóban nem vágyott viszonyok, ezért a liberális humanisták meg is találták a megfelelő megoldást, hogy ilyen állapotokat senkinek ne kelljen elszenvednie: öljük meg őket.

(...)

A kellemetlenségek feloldására az a megoldás tűnt kézenfekvőnek, hogy a sejtcsomó x (az x szabadon választható, mint látjuk) trimeszter 23.59-ig nem emberi lény, ezért az elpusztítása nem minősül trancsírozásnak. A szívhang sajnos visszakopog kellemetlenkedni, mert amely sejtcsomónak van szívhangja, az valószínűleg él. Elképzelhető, hogy a szívhang a rossz lelkiismeret férgeként jelenik meg. Aki pedig lelkiismeret-furdalást okozna, az nyilvánvalóan egy odakinn járó szörnyeteg, elnyomó fasiszta. Ez esetben sokkal egyszerűbb, humánusabb és modernebb megoldás féreghajtót alkalmazni, mint bíbelődni vele.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
aaabbbccc
2026. augusztus 25. 17:09
mi van, hogyha nem a terhesseg alatt derul ki, hogy szeretethianyos vagy csoro ? mi abban a logika, hogy a szuletes utan nem lehet emiatt abortalni ?
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rasdi1
2026. augusztus 25. 17:08
Őszinte részvétem azoknak az orvosoknak, akiket valamilyen munkajogi előírás arra kényszerít, hogy olykor saját meggyőződésük ellenére hivatali kötelesség okán abortuszt vagy eutanáziát kellene elvégezniük.
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hernadvolgyi-2
2026. augusztus 25. 17:07
medve-allatka 2026. augusztus 25. 17:00 "FOGAMZÁSGÁTLÁS. Amiről az abortuszellenes szentfazekak valahogy mindig hallgatnak." Szóltál "LYukasGumi", ufff!
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medve-allatka
2026. augusztus 25. 17:00
FOGAMZÁSGÁTLÁS. Amiről az abortuszellenes szentfazekak valahogy mindig hallgatnak.
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