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Általában azok ellenzik elvi alapon a halálbüntetést gyilkosok és erőszaktevők esetében – esetleg a kotorékvadászatot –, akik szent szabadságjognak tekintik a magzatok trancsírozását.
„Magyarországon végső soron sohasem volt abortuszvita. Az 1990-es években Kis Jánosék próbálkoztak ezzel, de a mérkőzést még annak kezdete előtt megnyerték az abortuszpártiak, mert ez az álláspont hallgatólagos egyetértéssel találkozott a többség részéről, és nem valószínű, hogy ez a közeljövőben változni fog. Sokak gondolkodásában a terhesség megszakítása gyakorlatilag azonos szinten van egy ciszta eltávolításával vagy egy fogászati beavatkozással. Ehelyütt most szükségtelen tárgyalni ennek történeti előzményeit. A lényeg annyi, hogy azok, akik balgaságnak tartják a szuverenitást mondjuk egy nemzetre vonatkoztatva, azok annak teljességét követelik az autonóm egyénre nézvést, a liberális metafizika alapvetésének megfelelően. Hasonlóképpen általában azok ellenzik elvi alapon a halálbüntetést gyilkosok és erőszaktevők esetében – esetleg a kotorékvadászatot –, akik szent szabadságjognak tekintik a magzatok trancsírozását.
(...)
A terhesség megszakítása melletti érvek döntő többsége általában az anya esetleges veszélyeztetettségét emeli ki, ám ezeket a meglévő szabályozások tartalmazzák. Épp ezért a honi pártállami influenszerek is igyekeznek leugrani erről a paciról, és olyasmikről beszélnek, hogy mi van, ha a gyerek csóró lesz vagy nem kívánt gyermek, így majd szeretethiányos, esetleg bántalmazó környezetben kell élnie. Ezek valóban nem vágyott viszonyok, ezért a liberális humanisták meg is találták a megfelelő megoldást, hogy ilyen állapotokat senkinek ne kelljen elszenvednie: öljük meg őket.
(...)
A kellemetlenségek feloldására az a megoldás tűnt kézenfekvőnek, hogy a sejtcsomó x (az x szabadon választható, mint látjuk) trimeszter 23.59-ig nem emberi lény, ezért az elpusztítása nem minősül trancsírozásnak. A szívhang sajnos visszakopog kellemetlenkedni, mert amely sejtcsomónak van szívhangja, az valószínűleg él. Elképzelhető, hogy a szívhang a rossz lelkiismeret férgeként jelenik meg. Aki pedig lelkiismeret-furdalást okozna, az nyilvánvalóan egy odakinn járó szörnyeteg, elnyomó fasiszta. Ez esetben sokkal egyszerűbb, humánusabb és modernebb megoldás féreghajtót alkalmazni, mint bíbelődni vele.”