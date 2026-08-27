Jámbor András elindítja az Irányt, a baloldal újjáépítését célozza

„Elindítjuk az Irányt”, aminek az a célja, hogy „elkezdjük létrehozni azt a politikai, közösségi és kulturális teret”, amely ma hiányzik a magyar baloldal mögül – írta a volt képviselő az Indul az Irány, kezdjük el a baloldal újjáépítését! címmel megjelent írásában.

Kifejtette, egy olyan közéleti beszélgetés- és fesztiválsorozatot szeretnének, ahol baloldali és progresszív emberek, szervezetek, szakszervezetek, civilek, kutatók, politikusok, kulturális szereplők és közéleti influenszerek találkozhatnak egymással.