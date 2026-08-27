Jámbor András elindítja az Irányt, a baloldal újjáépítését célozza

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A baloldal újjáépítéséről közölt írást a magát tartalomgyártóként meghatározó Jámbor András, a Párbeszéd korábbi országgyűlési képviselője csütörtökön a Substack online publikációs platformon.
„Elindítjuk az Irányt”, aminek az a célja, hogy „elkezdjük létrehozni azt a politikai, közösségi és kulturális teret”, amely ma hiányzik a magyar baloldal mögül – írta a volt képviselő az Indul az Irány, kezdjük el a baloldal újjáépítését! címmel megjelent írásában.
Kifejtette, egy olyan közéleti beszélgetés- és fesztiválsorozatot szeretnének, ahol baloldali és progresszív emberek, szervezetek, szakszervezetek, civilek, kutatók, politikusok, kulturális szereplők és közéleti influenszerek találkozhatnak egymással.
Szerinte erre azért van szükség, mert „valójában ezeknek a személyes találkozásoknak ma nincsen tere”.
Mi olyan teret akarunk, ahol egy szakszervezeti szervező, egy politikus, egy kutató, egy influenszer, egy civil aktivista és egy egyszerűen csak érdeklődő ember nemcsak látja egymást az interneten, hanem találkozik is. Ahol lehet beszélgetni. És főleg: ahol lehet vitatkozni”
– írta.
Leszögezte, az Irány nem egy párt és „nem is lesz az”.
Hozzátette, közéleti szerepvállalásának nem abszolút célja egy új párt, mozgalom vagy politikai erő létrehozása, mivel szerinte ezekhez nem egy vezető vagy egy politikus akarata kell, hanem társadalmi igény.
„Ezt persze lehet segíteni, de akkor jó, ha valós talapzatra épül. Valós közösségekre, valós együttműködésekre” – fogalmazott.
Jámbor András írásában kitért arra is:
olyan problémákat akarnak elővenni, amelyek szakpolitikai szempontból bonyolultabbak egy-két soros Facebook-posztoknál, de közben érintik az emberek mindennapi életét.
Ilyenek az energia- vagy a lakhatási válságról, a sztrájkról, a nők helyzetéről, a közbiztonságról vagy a klímaválságról szóló társadalmi viták, azaz a Irány témáit a magyar társadalom valódi és aktuális konfliktusai adják – fűzte hozzá.
Terveik szerint az Irány havonta legalább egy közéleti vitából vagy beszélgetésből áll majd, emellett három nagyobb, egész napos programot tartanak, nyáron pedig fesztivált rendeznek; a nagyobb eseményeken a politika mellett kulturális, zenei és közösségi programokat egyaránt szerveznek.
Jámbor András megjegyezte:
teret akarnak adni baloldali és progresszív megszólalóknak és gondolatoknak, illetve szeretnék segíteni azokat a baloldali közösségeket, civil és szakszervezeteket, akik másként nem jutnak platformhoz.
Az első Irány-rendezvényt csütörtökön tartják meg, amelyen a klímaválság, a vízhiány és az energiaválság kérdéseiről lesz szó.
(MTI)
Nyitókép: Facebook