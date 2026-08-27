Ft
Ft
30°C
16°C
Ft
Ft
30°C
16°C
08. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 27.
csütörtök
irány jámbor andrás újjáépítés baloldal

Jámbor András elindítja az Irányt, a baloldal újjáépítését célozza

2026. augusztus 27. 13:45

A baloldal újjáépítéséről közölt írást a magát tartalomgyártóként meghatározó Jámbor András, a Párbeszéd korábbi országgyűlési képviselője csütörtökön a Substack online publikációs platformon.

2026. augusztus 27. 13:45
null

„Elindítjuk az Irányt”, aminek az a célja, hogy „elkezdjük létrehozni azt a politikai, közösségi és kulturális teret”, amely ma hiányzik a magyar baloldal mögül – írta a volt képviselő az Indul az Irány, kezdjük el a baloldal újjáépítését! címmel megjelent írásában.

Kifejtette, egy olyan közéleti beszélgetés- és fesztiválsorozatot szeretnének, ahol baloldali és progresszív emberek, szervezetek, szakszervezetek, civilek, kutatók, politikusok, kulturális szereplők és közéleti influenszerek találkozhatnak egymással.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Szerinte erre azért van szükség, mert „valójában ezeknek a személyes találkozásoknak ma nincsen tere”.

Mi olyan teret akarunk, ahol egy szakszervezeti szervező, egy politikus, egy kutató, egy influenszer, egy civil aktivista és egy egyszerűen csak érdeklődő ember nemcsak látja egymást az interneten, hanem találkozik is. Ahol lehet beszélgetni. És főleg: ahol lehet vitatkozni”

– írta.

Leszögezte, az Irány nem egy párt és „nem is lesz az”.

Hozzátette, közéleti szerepvállalásának nem abszolút célja egy új párt, mozgalom vagy politikai erő létrehozása, mivel szerinte ezekhez nem egy vezető vagy egy politikus akarata kell, hanem társadalmi igény.

„Ezt persze lehet segíteni, de akkor jó, ha valós talapzatra épül. Valós közösségekre, valós együttműködésekre” – fogalmazott.

Jámbor András írásában kitért arra is:

olyan problémákat akarnak elővenni, amelyek szakpolitikai szempontból bonyolultabbak egy-két soros Facebook-posztoknál, de közben érintik az emberek mindennapi életét.

Ilyenek az energia- vagy a lakhatási válságról, a sztrájkról, a nők helyzetéről, a közbiztonságról vagy a klímaválságról szóló társadalmi viták, azaz a Irány témáit a magyar társadalom valódi és aktuális konfliktusai adják – fűzte hozzá.

Terveik szerint az Irány havonta legalább egy közéleti vitából vagy beszélgetésből áll majd, emellett három nagyobb, egész napos programot tartanak, nyáron pedig fesztivált rendeznek; a nagyobb eseményeken a politika mellett kulturális, zenei és közösségi programokat egyaránt szerveznek.

Jámbor András megjegyezte:

teret akarnak adni baloldali és progresszív megszólalóknak és gondolatoknak, illetve szeretnék segíteni azokat a baloldali közösségeket, civil és szakszervezeteket, akik másként nem jutnak platformhoz.

Az első Irány-rendezvényt csütörtökön tartják meg, amelyen a klímaválság, a vízhiány és az energiaválság kérdéseiről lesz szó.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. augusztus 27. 16:55
Szélsőbal lesz az. De mi van az eddigi pártjával?
Válasz erre
1
0
doors1960
2026. augusztus 27. 16:27
Ez nem a kneszetbe van?🤣
Válasz erre
1
0
Türelem
2026. augusztus 27. 16:26
Jámbor, Thürmer Gyulával, az utolsó baloldalival tárgyal egy új kormányzati program kidolgozásáról...a tárgyalásokba bevonták Gyurcsányt, s Dobrev Klárát is. A hangsúly a rabló imperializmus elleni harc újraindítására, a jelenlegi kormány által megtévesztett munkások, proletárok burzsujok elleni végső győzelem iránti elkötelezettsége újjáélesztésére irányul....Hétfőtől munkás menetek fogják ellepni az utcákat vörös zászlókkal...munkát és kenyeret követelve.....
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. augusztus 27. 16:24
A demokráciában és a jogállamiság terén a deficit jelentősen nőtt Magyar Péter alatt.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!