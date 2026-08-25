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tisza párt mi hazánk nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal Magyar Péter 444

„Műhiszti” – már most áll a bál az NVVH körül, Magyar Péter kiborult a 444 kritikáján

2026. augusztus 25. 08:18

„A legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza” – ezzel a címmel publikálta cikkét a liberális lap, ami nyilvánvalóan nem nyerte el a miniszterelnök tetszését.

2026. augusztus 25. 08:18
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Ismert, a pénteki rendkívüli parlamenti ülésen választják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit, ám az eljárást övező politikai és szakmai csatározások miatt máris áll a bál: a 444 éles kritikával illette a kiválasztási folyamatot, kifogásolva, hogy a Tisza Párt frakciója utólag nevezte meg saját jelöltjét, Sárvári Nicholast. „A legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza” – ezzel a címmel publikálta cikkét a liberális lap.

„Megvan a három jelölt, erre a Tisza frakciója utólag jelentkezik, hogy hoppá, hát nekünk is lenne egy. És ha a Mi Hazánk is utólag jelentkezett volna? Aztán a nyolc tiszás bizottsági tag meg majd legyen okos, hogy mit kezdjen a saját, 141 fős frakciójuk jelöltjével. Sehogy se néz ki ez majd jól” – írta a 444 a Facebookon.

Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel Facebook-kommentben „műhisztinek” nevezte a 444 felvetéseit, és szerinte teljesen félreértik a jogi eljárást.

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Csak egyszer élnénk meg, hogy a műhiszti helyett esetleg a lényegre koncentráltok…( pl. hogy jó jelöltek vannak…). Ráadásul totál félreértitek az eljárást” – írta a miniszterelnök.

A botrányt tovább tetézi, hogy a szakmai jelöltek listája hétfő este váratlanul megcsonkult. Jancsics Dávid kutató, aki a tisztség egyik várományosa volt, hivatalosan visszalépett az elnöki posztra benyújtott pályázatától. Döntését hosszas mérlegelés után azzal indokolta, hogy a jelenlegi rendkívüli időszakban a vagyonvisszaszerzéshez inkább egy ügyészi és nyomozói szemléletű, kérlelhetetlen „pitbullra” van szükség. A szakember jelezte, hogy a jövőben egy tartós antikorrupciós rendszer kiépítésében látja a saját szerepét.

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Jancsics kiesésével a parlamenti igazságügyi és alkotmányügyi bizottságnak szűkebb mezőnyt kell meghallgatnia a pénteki szavazás előtt. A hivatalos pályázók közül így Ligeti Miklós és Unger Anna maradtak versenyben a Tisza Párt által utólag bedobott kanadai-magyar kettős állampolgár Sárvári Nicholas mellett. 

Nyitókép: Facebook

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Összesen 63 komment

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zabszem
2026. augusztus 25. 09:26
Khmm... Propagandisták egymás között... A kormánypárti 444-es propagandisták nem azt írják meg, hogy milyen jogállammal ellenes egy ilyen hivatal létrehozása, a többi párhuzamos hatóság mellett stb.... Ráadásul a "miniszterelnök" olyanokat "kommentel" az újságnak, hogy "totál félreértitek". Hogy mennyire visszázs, hogy hány "vezetője" van a hivatalnak. Hogy mennyi lesz a fizetésük és mennyibe kerülnek. Á.... Nem... Ha ezt Orbán csinálta volna, már 20 000 propaganda cikket gyártottak volna szakmányba, végigfuttatva a FOS, kormánypárti, kitartott propaganda oldalakon... Á.... Dehogy.... "Beszélgetnek" a felszopott gyogyós bántalmazóval..... Olyan szép ez az "újságíró" és " miniszterelnöki" szint....
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sziszi-994
2026. augusztus 25. 09:19
A jelszo a kovetkezo - "Aljas , mocskos senkik vagytok , hazaarulok" - es miutan mar nyertunk most "mindent lehet " - a pitbult ezennel elengedjuk
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trd127
2026. augusztus 25. 09:19
Van egy mesterargumentum. Amikor valaki bizonyítja, micsoda gigantikus vagyont loptak el a Roncsfideszek, akkor azt kell mondani: "Te irigy vagy!" A mesterargumentum érdekessége, hogy csak egy irányban működik. Amikor ugyanis Kapitány vagy más, nem Roncsfideszes vagyoni helyzetéről van szó, akkor azt kell mondani: "Luxusbaloldal!" Zseniális!
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Kétes
2026. augusztus 25. 09:13
Hát már a 444 sem érti, hogy Peti ebből is kommunikációs szart csinál? Már régen megvan az elnők Ligeti a szarpszírozó internáci. De azt is be kell mutatni, a frakció önálló entitás (haha). Persze itt is kell a Radnai csavar, hát persze, hogy az idegen/kettős állampolgárság nevű gumicsontot is be kell dobni. Ennyire egyszerűek ezek! Persze azt gondolom, hogy a végelemzésében a 444 a színjáték része! MP+1G!
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