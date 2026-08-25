„Műhiszti” – már most áll a bál az NVVH körül, Magyar Péter kiborult a 444 kritikáján

Ismert, a pénteki rendkívüli parlamenti ülésen választják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit, ám az eljárást övező politikai és szakmai csatározások miatt máris áll a bál: a 444 éles kritikával illette a kiválasztási folyamatot, kifogásolva, hogy a Tisza Párt frakciója utólag nevezte meg saját jelöltjét, Sárvári Nicholast. „A legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza” – ezzel a címmel publikálta cikkét a liberális lap.

„Megvan a három jelölt, erre a Tisza frakciója utólag jelentkezik, hogy hoppá, hát nekünk is lenne egy. És ha a Mi Hazánk is utólag jelentkezett volna? Aztán a nyolc tiszás bizottsági tag meg majd legyen okos, hogy mit kezdjen a saját, 141 fős frakciójuk jelöltjével. Sehogy se néz ki ez majd jól” – írta a 444 a Facebookon.

Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel Facebook-kommentben „műhisztinek” nevezte a 444 felvetéseit, és szerinte teljesen félreértik a jogi eljárást.