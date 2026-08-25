„Műhiszti” – már most áll a bál az NVVH körül, Magyar Péter kiborult a 444 kritikáján

Már vissza is lépett az egyik jelölt a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökjelöltségétől
„Egyre inkább úgy gondolom, hogy ide most egy kérlelhetetlen pitbull kell” – indokolta döntését Jancsics Dávid.
„A legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza” – ezzel a címmel publikálta cikkét a liberális lap, ami nyilvánvalóan nem nyerte el a miniszterelnök tetszését.
Ismert, a pénteki rendkívüli parlamenti ülésen választják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit, ám az eljárást övező politikai és szakmai csatározások miatt máris áll a bál: a 444 éles kritikával illette a kiválasztási folyamatot, kifogásolva, hogy a Tisza Párt frakciója utólag nevezte meg saját jelöltjét, Sárvári Nicholast. „A legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza” – ezzel a címmel publikálta cikkét a liberális lap.
„Megvan a három jelölt, erre a Tisza frakciója utólag jelentkezik, hogy hoppá, hát nekünk is lenne egy. És ha a Mi Hazánk is utólag jelentkezett volna? Aztán a nyolc tiszás bizottsági tag meg majd legyen okos, hogy mit kezdjen a saját, 141 fős frakciójuk jelöltjével. Sehogy se néz ki ez majd jól” – írta a 444 a Facebookon.
Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel Facebook-kommentben „műhisztinek” nevezte a 444 felvetéseit, és szerinte teljesen félreértik a jogi eljárást.
Csak egyszer élnénk meg, hogy a műhiszti helyett esetleg a lényegre koncentráltok…( pl. hogy jó jelöltek vannak…). Ráadásul totál félreértitek az eljárást” – írta a miniszterelnök.
A botrányt tovább tetézi, hogy a szakmai jelöltek listája hétfő este váratlanul megcsonkult. Jancsics Dávid kutató, aki a tisztség egyik várományosa volt, hivatalosan visszalépett az elnöki posztra benyújtott pályázatától. Döntését hosszas mérlegelés után azzal indokolta, hogy a jelenlegi rendkívüli időszakban a vagyonvisszaszerzéshez inkább egy ügyészi és nyomozói szemléletű, kérlelhetetlen „pitbullra” van szükség. A szakember jelezte, hogy a jövőben egy tartós antikorrupciós rendszer kiépítésében látja a saját szerepét.
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„Egyre inkább úgy gondolom, hogy ide most egy kérlelhetetlen pitbull kell” – indokolta döntését Jancsics Dávid.
Jancsics kiesésével a parlamenti igazságügyi és alkotmányügyi bizottságnak szűkebb mezőnyt kell meghallgatnia a pénteki szavazás előtt. A hivatalos pályázók közül így Ligeti Miklós és Unger Anna maradtak versenyben a Tisza Párt által utólag bedobott kanadai-magyar kettős állampolgár Sárvári Nicholas mellett.
Nyitókép: Facebook