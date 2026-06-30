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keleti strand balatoni nyarak fesztivál zöldséges

Szakály Sándor: Balatoni nyarak I.

2026. június 30. 17:58

Vacsorázni a Motel étterembe jártam, ahol a Kati és a Kerek Perec együttes zenélt.

2026. június 30. 17:58
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Szakály Sándor

1974 és 1991 között két esztendő kivételével Balatonföldváron töltöttem a nyaraimat. Na nem a Neptun, a Fesztivál vagy a Juventus szállóban, nem a párt­üdülőben, hanem a Keleti strandon, majd a Flekken csárdában, később pedig a Parti vendéglőben, amelyet a tulajdonosa után általában Pintér vendéglőnek neveztek. A strandon zöldséges voltam, a kőröshegyi Jobb Élet Mgtsz. – a helyiek csak Jobblétnek nevezték – alkalmazottja, a Flekken csárdában pedig a Pannónia Vendéglátóipari Vállalat munkavállalója. 

S hogy mikor kezdődött? 1974-ben, abban az esztendőben, amikor az érettségi bizonyítványokba megfelelt, illetve nem megfelelt beírás került. A dicsérettel megfelelt amolyan plusz-, hiúsági dolognak számított. 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karára jelentkeztem, nappali tagozatra, történelem-könyvtár szakra. Szüleimnek azt mondtam, Balatonföldváron jól fel tudnék készülni a felvételire, és a nagybátyám utazási irodák által kiadott lakását is felügyelhetném. Egy szoba az enyém volt, kettőbe vendégek jöttek. Egy konyha, egy fürdőszoba, egy vécé. Az 1970-es évek Balatonja. 

Szülői jóváhagyással és némi zsebpénzzel indultam Balatonföldvárra. A felkészülés ment-mendegélt, a zsebpénz pedig fogyott. Munka után néztem. Egy napig jégkrémet árultam a Keringő presszó előtt, mivel az addigi árusító rám bízta az üzletet. Neki a barátnőjével volt dolga. Este őt és engem is munkanélkülivé tettek. 

Egy közeli ismerősöm megpróbált kabinosállást szerezni a Keleti strandon, azonban már betöltötték. A strand vezetője ekkor azt mondta, hogy a zöldségboltocska eladója néhány napja eltűnt, s vitte a kasszát is, menjek Kőröshegyre, a téeszirodába, ott biztos lesz valami lehetőség. Lett is.

Zöldséges lettem. Az őszibarack volt a sláger. Később a görög- és a sárgadinnye, némi paradicsom és paprika.

Pontosan mértem és számoltam. Meg is kérdezték tőlem a vásárlók: „Ugye maga nem zöldséges?” Ennek ellenére minden este volt 100-150 forint pluszom. Kiderült, miért. A téesz a saját gyümölcsöséből hozta az őszibarackot, és egyszer lemértek egy ládát: 5,5 kiló volt. Ezzel kellett elszámolnom. 10 forint volt egy kiló, de a ládákban általában 6-6,5 kiló is volt. Naponta tizenöt-húsz ládával adtam el. 

Vacsorázni a Motel étterembe jártam, ahol a Kati és a Kerek Perec együttes zenélt. A gumimatracomat, amelyet használni nem volt időm, kikölcsönöztem. A strandon nem volt semmiféle kölcsönző. Nem kértem biztosítékot, és meghatározott ár sem volt. Általában 10–50 forintot kaptam fél napra. Hamarosan vettem még kettőt. 200 forint körül volt egy gumi­matrac ára. Ha egy üzlet beindul… 

A strandon lévő Lepke bisztró szakácsával jó volt az együttműködésem. Ő barackot, dinnyét kapott, én meg a személyzeti koszt helyett azt, amit választottam, megemelt mennyiségben, délben. 

Így telt el 1974, 1975 és 1976 nyara. 1974-ben érettségizett diákként, 1975-ben a Magyar Néphadsereg leszerelés előtt álló egyetemi előfelvételiseként vittem az üzletet – mivel a századírnokunk júliusra „összehozott” nekem vagy három hét szabadságot –, 1976-ban pedig már egyetemi hallgatóként. 

A pincérkedés ezt követően jött, 1979-től 1992-ig, de az már egy másik történet, amit ugyancsak szívesen megosztok majd.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 18 komment

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kobi40
2026. június 30. 18:46
Mi az Aranyhíd presszó kerthelyiségébe jártunk. Akkoriban tele volt németekkel a Balaton. A pincérek szinte szóba sem álltak a magyar vendégekkel. Egy alkalommal 6-an ültünk egy asztalnál, söröztünk. 10 h felé szóltunk, hogy fizetnénk. Majd ismét vagy ötször. Ránk se hederített. Fölálltunk, álltunk egy darabig, aztán eljöttünk. Nem érdekelte őket. Márkában fizettek, busás borravalók, tettek a magyarokra. Kemény megvágások voltak a vendéglátóknál. Pofátlan gengszterek voltak a pincérek a magyarokkal.
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5
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kobi40
•••
2026. június 30. 18:34 Szerkesztve
Stimmel. Ott csöveztünk, a kempingben. 20-Ft volt egy 4 személyes sátorhely. A kerítésnél “táboroztunk le”. Este aztán 3-4-en még átmásztak, és így-úgy 5-6-an a sátorban, sátor előtt, a füvön. Volt egy grillsütős is. Hajnalban a közért előtt rakták le a szállítók a zacskós tejeket, zsömlés ládákat. Szerényen csentünk 1-1 zsemlét. Ketté törtük, s az egyetemista haver belemártotta nekünk a lecsepegett grillcsirke-szaftba.
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T. Péter
2026. június 30. 18:17
Sándor, neked lehet, hogy nosztalgia és szép emlék, de muszáj szólnunk, mielőtt belelovallnád magad: érdektelen. Nem méltó a nyilvánosságra. Nincs benne semmi, ami azzá tenné, rajtad kívül még pont négymillió-hatszáztizenötezer-négyszázharminckilenc hasonló eset volt. Vagy tudsz valamit, amit érdemes mások elé tárni, vagy itt hagyd abba.
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