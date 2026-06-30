Szakály Sándor: Balatoni nyarak I.

Idén még biztosan mínuszos lesz a Sziget, jövőre majd talán nem
A jövő évi cél a nullszaldó elérése, amelyhez komoly stratégiai lépésekre lesz szükség.
Vacsorázni a Motel étterembe jártam, ahol a Kati és a Kerek Perec együttes zenélt.
1974 és 1991 között két esztendő kivételével Balatonföldváron töltöttem a nyaraimat. Na nem a Neptun, a Fesztivál vagy a Juventus szállóban, nem a pártüdülőben, hanem a Keleti strandon, majd a Flekken csárdában, később pedig a Parti vendéglőben, amelyet a tulajdonosa után általában Pintér vendéglőnek neveztek. A strandon zöldséges voltam, a kőröshegyi Jobb Élet Mgtsz. – a helyiek csak Jobblétnek nevezték – alkalmazottja, a Flekken csárdában pedig a Pannónia Vendéglátóipari Vállalat munkavállalója.
S hogy mikor kezdődött? 1974-ben, abban az esztendőben, amikor az érettségi bizonyítványokba megfelelt, illetve nem megfelelt beírás került. A dicsérettel megfelelt amolyan plusz-, hiúsági dolognak számított.
Az ELTE Bölcsészettudományi Karára jelentkeztem, nappali tagozatra, történelem-könyvtár szakra. Szüleimnek azt mondtam, Balatonföldváron jól fel tudnék készülni a felvételire, és a nagybátyám utazási irodák által kiadott lakását is felügyelhetném. Egy szoba az enyém volt, kettőbe vendégek jöttek. Egy konyha, egy fürdőszoba, egy vécé. Az 1970-es évek Balatonja.
Szülői jóváhagyással és némi zsebpénzzel indultam Balatonföldvárra. A felkészülés ment-mendegélt, a zsebpénz pedig fogyott. Munka után néztem. Egy napig jégkrémet árultam a Keringő presszó előtt, mivel az addigi árusító rám bízta az üzletet. Neki a barátnőjével volt dolga. Este őt és engem is munkanélkülivé tettek.
Egy közeli ismerősöm megpróbált kabinosállást szerezni a Keleti strandon, azonban már betöltötték. A strand vezetője ekkor azt mondta, hogy a zöldségboltocska eladója néhány napja eltűnt, s vitte a kasszát is, menjek Kőröshegyre, a téeszirodába, ott biztos lesz valami lehetőség. Lett is.
Zöldséges lettem. Az őszibarack volt a sláger. Később a görög- és a sárgadinnye, némi paradicsom és paprika.
Pontosan mértem és számoltam. Meg is kérdezték tőlem a vásárlók: „Ugye maga nem zöldséges?” Ennek ellenére minden este volt 100-150 forint pluszom. Kiderült, miért. A téesz a saját gyümölcsöséből hozta az őszibarackot, és egyszer lemértek egy ládát: 5,5 kiló volt. Ezzel kellett elszámolnom. 10 forint volt egy kiló, de a ládákban általában 6-6,5 kiló is volt. Naponta tizenöt-húsz ládával adtam el.
Vacsorázni a Motel étterembe jártam, ahol a Kati és a Kerek Perec együttes zenélt. A gumimatracomat, amelyet használni nem volt időm, kikölcsönöztem. A strandon nem volt semmiféle kölcsönző. Nem kértem biztosítékot, és meghatározott ár sem volt. Általában 10–50 forintot kaptam fél napra. Hamarosan vettem még kettőt. 200 forint körül volt egy gumimatrac ára. Ha egy üzlet beindul…
A strandon lévő Lepke bisztró szakácsával jó volt az együttműködésem. Ő barackot, dinnyét kapott, én meg a személyzeti koszt helyett azt, amit választottam, megemelt mennyiségben, délben.
Így telt el 1974, 1975 és 1976 nyara. 1974-ben érettségizett diákként, 1975-ben a Magyar Néphadsereg leszerelés előtt álló egyetemi előfelvételiseként vittem az üzletet – mivel a századírnokunk júliusra „összehozott” nekem vagy három hét szabadságot –, 1976-ban pedig már egyetemi hallgatóként.
A pincérkedés ezt követően jött, 1979-től 1992-ig, de az már egy másik történet, amit ugyancsak szívesen megosztok majd.
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