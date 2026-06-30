Szakály Sándor: Balatoni nyarak I.

1974 és 1991 között két esztendő kivételével Balatonföldváron töltöttem a nyaraimat. Na nem a Neptun, a Fesztivál vagy a Juventus szállóban, nem a párt­üdülőben, hanem a Keleti strandon, majd a Flekken csárdában, később pedig a Parti vendéglőben, amelyet a tulajdonosa után általában Pintér vendéglőnek neveztek. A strandon zöldséges voltam, a kőröshegyi Jobb Élet Mgtsz. – a helyiek csak Jobblétnek nevezték – alkalmazottja, a Flekken csárdában pedig a Pannónia Vendéglátóipari Vállalat munkavállalója.

S hogy mikor kezdődött? 1974-ben, abban az esztendőben, amikor az érettségi bizonyítványokba megfelelt, illetve nem megfelelt beírás került. A dicsérettel megfelelt amolyan plusz-, hiúsági dolognak számított.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karára jelentkeztem, nappali tagozatra, történelem-könyvtár szakra. Szüleimnek azt mondtam, Balatonföldváron jól fel tudnék készülni a felvételire, és a nagybátyám utazási irodák által kiadott lakását is felügyelhetném. Egy szoba az enyém volt, kettőbe vendégek jöttek. Egy konyha, egy fürdőszoba, egy vécé. Az 1970-es évek Balatonja.