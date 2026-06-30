Több ezren vonultak utcára Dél-Afrikában, hogy az illegális bevándorlók ellen tüntessenek

Dolgozni mentek, az ukrán fronton kötöttek ki a tőrbe csalt afrikaiak
Egyre több afrikai számol be arról, hogy Oroszországban munkát ígértek nekik, de végül a háborúba kényszerítették őket.
A helyieknek elegük van, hogy a bevándorlók elveszik tőlük a munkát.
Egyre nagyobb a feszültség Dél-Afrikában, ahol az év eleje óta már 40 ezer illegális bevándorlót állítottak elő, ugyanakkor ez az adat sem volt elég ahhoz, hogy lenyugtassa a feldühödött helyieket, akik több ezres tömeggel vonultak utcára Durbanban.
Az European Conservative cikke szerint az ország elnöke, Cyril Ramaphosa sietett lehűteni a kedélyeket az állami tévének adott nyilatkozatában, viszont azt is megjegyezte, hogy sok külföldi él Dél-Afrikában legálisan, akik ott dolgoznak, tanulnak, gyereket nevelnek és hozzájárulnak a helyi gazdasághoz is.
Sokan elégedetlenek az országban, mivel szerintük a külföldiek elveszik tőlük a munkát.
Dél-Afrikában a munkanélküliségi ráta eléri a 30 százalékot.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre több afrikai számol be arról, hogy Oroszországban munkát ígértek nekik, de végül a háborúba kényszerítették őket.
Emiatt több helyen is erőszakba torkolltak a tüntetések, volt, ahol késekkel és botokkal estek nekik a migránstáboroknak a dél-afrikaiak, többen már életüket is vesztették ezekben az összecsapásokban. Nemrég kétezer bevándorló menekült el Durbanból egy ottani táborból. A rendőrség közölte, minden erővel fellépnek majd a bűncselekmények megfékezésére.
A helyiek ennek ellenére a hírek szerint egyre drasztikusabb eszközökhöz fognak nyúlni a hírek szerint, több csoport is felszólította a bevándorlókat, hogy hagyják el Dél-Afrikát, erre pedig június végéig adtak időt. Johannesburgban a boltok többsége bezárt, mivel attól tartanak a tulajdonosok, hogy hamarosan ott is zavargásokba torkollhatnak majd a tüntetések.
Nyitókép: RAJESH JANTILAL / AFP