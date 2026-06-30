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dél afrika durban afrika ország

Több ezren vonultak utcára Dél-Afrikában, hogy az illegális bevándorlók ellen tüntessenek

2026. június 30. 16:39

A helyieknek elegük van, hogy a bevándorlók elveszik tőlük a munkát.

2026. június 30. 16:39
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Egyre nagyobb a feszültség Dél-Afrikában, ahol az év eleje óta már 40 ezer illegális bevándorlót állítottak elő, ugyanakkor ez az adat sem volt elég ahhoz, hogy lenyugtassa a feldühödött helyieket, akik több ezres tömeggel vonultak utcára Durbanban.

Az European Conservative cikke szerint az ország elnöke, Cyril Ramaphosa sietett lehűteni a kedélyeket az állami tévének adott nyilatkozatában, viszont azt is megjegyezte, hogy sok külföldi él Dél-Afrikában legálisan, akik ott dolgoznak, tanulnak, gyereket nevelnek és hozzájárulnak a helyi gazdasághoz is. 

Sokan elégedetlenek az országban, mivel szerintük a külföldiek elveszik tőlük a munkát. 

Dél-Afrikában a munkanélküliségi ráta eléri a 30 százalékot. 

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Emiatt több helyen is erőszakba torkolltak a tüntetések, volt, ahol késekkel és botokkal estek nekik a migránstáboroknak a dél-afrikaiak, többen már életüket is vesztették ezekben az összecsapásokban. Nemrég kétezer bevándorló menekült el Durbanból egy ottani táborból. A rendőrség közölte, minden erővel fellépnek majd a bűncselekmények megfékezésére. 

A helyiek ennek ellenére a hírek szerint egyre drasztikusabb eszközökhöz fognak nyúlni a hírek szerint, több csoport is felszólította a bevándorlókat, hogy hagyják el Dél-Afrikát, erre pedig június végéig adtak időt. Johannesburgban a boltok többsége bezárt, mivel attól tartanak a tulajdonosok, hogy hamarosan ott is zavargásokba torkollhatnak majd a tüntetések. 

Nyitókép: RAJESH JANTILAL / AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
selyemmajom
2026. június 30. 17:01
Néger négernek négere, vagyis még ott se akarnak még több bevándorlót, de mi persze fogjuk be a pofánkat és örüljünk a "sokszínűségnek".
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Medici
•••
2026. június 30. 16:52 Szerkesztve
Nekem ez nagyon rossz hír. Ha Dél Afrika már nem fogad be menekülteket. Oda akartam költözni! Első szeretnék lenni az Afrika Európa lakosságcserében.
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Kovács József
2026. június 30. 16:50
Pedig pár évtizede még eg virágzó ország volt Dél-Afrika. Aztán jöttek a jogvédők és "felszabadították" őket.
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