Több ezren vonultak utcára Dél-Afrikában, hogy az illegális bevándorlók ellen tüntessenek

Egyre nagyobb a feszültség Dél-Afrikában, ahol az év eleje óta már 40 ezer illegális bevándorlót állítottak elő, ugyanakkor ez az adat sem volt elég ahhoz, hogy lenyugtassa a feldühödött helyieket, akik több ezres tömeggel vonultak utcára Durbanban.

Az European Conservative cikke szerint az ország elnöke, Cyril Ramaphosa sietett lehűteni a kedélyeket az állami tévének adott nyilatkozatában, viszont azt is megjegyezte, hogy sok külföldi él Dél-Afrikában legálisan, akik ott dolgoznak, tanulnak, gyereket nevelnek és hozzájárulnak a helyi gazdasághoz is.