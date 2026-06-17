Közleményben szólította fel a Fidesz Magyar Pétert és a Tiszát, hogy nyilatkozzanak a „pedofilbotrányról”

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
„A rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányáról” írnak.
„Tegnap este olyan információk láttak napvilágot, ami arra enged következtetni, hogy a Fidesz-KDNP politikusaival szemben a Tisza Párt tudatosan egy hazug pedofilkampányt épített fel a hatalom megszerzése érdekében” – írta a Fidesz frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Hozzátették, hogy ha a közzétett információk igazolást nyernek, „az a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre”.
A szálak a Tisza Pártig és egészen a miniszterelnök testvéréig vezetnek”
– írták.
Végül a Fidesz felszólította a miniszterelnököt: „a Tisza Pártnak és személyesen Magyar Péternek haladéktalanul nyilatkoznia kell, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejáratókampányban”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert