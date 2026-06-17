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lejáratókampány Tisza Párt Fidesz

Közleményben szólította fel a Fidesz Magyar Pétert és a Tiszát, hogy nyilatkozzanak a „pedofilbotrányról”

2026. június 17. 10:20

„A rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányáról” írnak.

2026. június 17. 10:20
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„Tegnap este olyan információk láttak napvilágot, ami arra enged következtetni, hogy a Fidesz-KDNP politikusaival szemben a Tisza Párt tudatosan egy hazug pedofilkampányt épített fel a hatalom megszerzése érdekében” – írta a Fidesz frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hozzátették, hogy ha a közzétett információk igazolást nyernek, „az a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre”.

A szálak a Tisza Pártig és egészen a miniszterelnök testvéréig vezetnek”

– írták.

Végül a Fidesz felszólította a miniszterelnököt: „a Tisza Pártnak és személyesen Magyar Péternek haladéktalanul nyilatkoznia kell, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejáratókampányban”.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 50 komment

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Sorrend:
indaniso
2026. június 17. 12:03
Az ellenzéknek közösen fel kell hívni minden gyárakat, földeket, vállalatokat fölvásárolni készülők figyelmét, hogy a tisza bukása itán mindent visszavesznek, mert ennek az illegitim, csalással hatalomra jutott bűnöző hordának visszamenőleg valamennyi intézkedését érvényzelennek tekintik.
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you-brought-2-too-many
2026. június 17. 12:01
Most őszintén : mekkora esélye van annak h szarosgatya nem tudott arról h testvére, szaros hálóing, miben mesterkedik és miként próbálja besározni a Fideszt?! Ez gyakorlatilag kizárható. Annak viszont messze nagy az esélye, hogy maszar Péter segítette is a csapatot, nem csak tudomása volt a lejárató kampányról. Várom a fejleményeket. 😁
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makapaka2
2026. június 17. 11:53
Ekkora gazemberséget még senki sem csinált eddig ,amit a tiszások ezzel a Zsolti bácsizással. Ezért felelni kell például M.Péter testvérének, ha bebizonyosodik, hogy ő ígért nagy összeget a rágalmazónak.
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balatontihany-25
2026. június 17. 11:43
A tiszás hordának semmi sem volt szent, minden alávalóságot, aljasságot, gyűlöletkeltést és hazudozást bedobtak a hatalom megszerése érdekében. A sok tudatlan, elbódult fiatalnak fogalma nem volt, hogy micsoda söpredék hordára szavaznak...
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