Közleményben szólította fel a Fidesz Magyar Pétert és a Tiszát, hogy nyilatkozzanak a „pedofilbotrányról”

„Tegnap este olyan információk láttak napvilágot, ami arra enged következtetni, hogy a Fidesz-KDNP politikusaival szemben a Tisza Párt tudatosan egy hazug pedofilkampányt épített fel a hatalom megszerzése érdekében” – írta a Fidesz frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hozzátették, hogy ha a közzétett információk igazolást nyernek, „az a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre”.