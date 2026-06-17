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labdarúgás jordánia foci vb 2026 világbajnokság Ausztria

Kínkeserves meccsen nyertek az osztrákok – még a 102. percre is maradt egy gól

2026. június 17. 08:56

Ausztria két góllal legyőzte Jordániát. A sógorok alaposan megszenvedtek a három pontért.

2026. június 17. 08:56
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Ha nem is könnyen, de Ausztria 3–1-re legyőzte Jordániát a labdarúgó-világbajnokság első csoportfordulójában.

Foci vb 2026: Ausztria győzelemmel kezdett
Foci vb 2026: Ausztria győzelemmel kezdett (Fotó: Joe Klamar/AFP, archív)

A jordánoknak több nagy helyzetük is volt az első félidőben, a kapufát is eltalálták, de a vezetést az osztrákok szerezték meg egy átlövésből. Ez volt az első játékrészben az egyetlen kaput eltalált osztrák kísérlet.

A fordulás után Jordánia egyenlített, de Marko Arnautovic pályára küldéséből nagyot profitáltak az osztrákok. A 134-szeres, osztrák gólcsúcsot tartó csatár a 67. percben betalált, de ezt a gólját egy korábbi kezezés miatt még nem adták meg. Aztán a 76. percben veszélyesen érkezett egy szögletre, s bár a labda nem róla, hanem egy jordán játékosról került a kapuba, így is oroszlánrészt vállalt a találatban.

Arnautovic később a hosszabbításban eldönthette volna a meccset, de a kapus bravúrral védett. Amikor pedig már elkönyveltük volna a 2–1-et, nagyjából 40 másodperccel a tíz perces hosszabbítás vége előtt elkezdtek videózni a VAR-szobában, ugyanis a labda a bevetődő jordán játékos kezéről pattant ki szögletre. A játékvezetőt ki is hívták, hogy nézze vissza az esetet, és büntetőt ítélt, amit a 102. percben Arnautovic értékesített – így alakult ki a 3–1-es végeredmény.

Ausztria tehát győzött, de Jordánia tisztesen helytállt, sőt, több szerencsével akár pontot is szerezhetett volna.

Foci vb 2026: az osztrákok Messiék ellen folytatják

Ebben a csoportban még Argentína és Algéria szerepel, a második fordulóban az osztrákok Messiék ellen játszanak – ott a pontszerzéshez jobb játékra lesz szükségük, mint amit a jordánok ellen mutattak.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
J-csoport
Ausztria–Jordánia 3–1 (Schmid 21, Al-Arab 76. – öngól, Arnautovic (90+12. – 11-esből), ill. Olvan (50.)
Korábban
Argentína–Algéria 3–0 (Messi 17., 60., 76.)

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Nyitókép: Joe Klamar/AFP, archív

 

Összesen 3 komment

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brokenwoodi3
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2026. június 17. 10:04 Szerkesztve
Legalább kijutottak Mi szar lehet 3-1 re nyerni.
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Dixtroy
2026. június 17. 09:31
Ettől a sógorozástól hányok. Nem vagyunk a labanctallérokkal rokoni kapcsolatban.
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Bitrex®
2026. június 17. 09:04
Tízből kilenc futballista össze-vissza van tetoválva. Mert a proli, 80-as IQ-ú bunkóknak az a menő.
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