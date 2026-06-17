Kínkeserves meccsen nyertek az osztrákok – még a 102. percre is maradt egy gól

A fordulás után Jordánia egyenlített, de Marko Arnautovic pályára küldéséből nagyot profitáltak az osztrákok. A 134-szeres, osztrák gólcsúcsot tartó csatár a 67. percben betalált, de ezt a gólját egy korábbi kezezés miatt még nem adták meg. Aztán a 76. percben veszélyesen érkezett egy szögletre, s bár a labda nem róla, hanem egy jordán játékosról került a kapuba, így is oroszlánrészt vállalt a találatban.

Arnautovic később a hosszabbításban eldönthette volna a meccset, de a kapus bravúrral védett. Amikor pedig már elkönyveltük volna a 2–1-et, nagyjából 40 másodperccel a tíz perces hosszabbítás vége előtt elkezdtek videózni a VAR-szobában, ugyanis a labda a bevetődő jordán játékos kezéről pattant ki szögletre. A játékvezetőt ki is hívták, hogy nézze vissza az esetet, és büntetőt ítélt, amit a 102. percben Arnautovic értékesített – így alakult ki a 3–1-es végeredmény.

Ausztria tehát győzött, de Jordánia tisztesen helytállt, sőt, több szerencsével akár pontot is szerezhetett volna.