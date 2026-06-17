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átlagkereset központi statisztikai hivatal bruttó átlagkereset

Kiderült, mennyit keresnek a magyarok – itt vannak a KSH friss számai

2026. június 17. 10:35

A bruttó kereset mediánértéke 616 000, a nettó kereset mediánértéke 436 400 forintot ért el, 9,1, illetve 11,1 százalékkal magasabb a tavaly áprilisinál.

2026. június 17. 10:35
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Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200, a nettó átlagkereset 541 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó kereset mediánértéke 616 000, a nettó kereset mediánértéke 436 400 forintot ért el, 9,1, illetve 11,1 százalékkal magasabb a tavaly áprilisinál.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése – emelte ki a KSH jelentése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 400 forint volt, ami 8,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 705 000, a költségvetésben 720 200, a nonprofit szektorban 747 000 forintot tett ki, 8,0 és 9,8, illetve 7,9százalékkal nőtt egy év alatt.

A pénzügyi, biztosítási szektorban 1 419 100 forint volt az áprilisi bruttó átlagkereset, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén pedig 491 ezer forint. A bányászatban 22,8 százalékos emelkedéssel 961 500 forintra nőttek a bruttó keresetek, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén tavaly áprilishoz képest csökkent a bruttó kereset 1,0 százalékkal, de így is majdnem 1,1 millió forintot ért el.

(MTI)

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

 

Összesen 8 komment

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hegyivadász
2026. június 17. 12:04
Az meg mondjuk egészen nonszensz, hogy a nonprofit (!!!!) szektorban a legmagasabb a rendszeres bruttó átlagkereset.
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hegyivadász
2026. június 17. 12:03
Ez mind azért van, mert az Orbánék az emberek zsebébe lopták a pénzt! Na, de majd most, a rendszerváltás után máshogy lesz! Meglássátok!
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Reszelő Aladár
2026. június 17. 11:55
Tavaly ilyenkor volt 400 az EUR most 350. Vagyis csak az árfolyam változása miatt a nettó medián 1091 EUR-ról 1247-re nőtt Ami viszont évi 15.000,- EUR nettó jövedelmet jelent, ami EU szinten sem mutat már rosszul. Kommunikációs szempontból csórók is csak a kormányváltásig voltunk, ez az "EU legszegényebb tagállama" kategóriából hetek alatt lettünk középmezőny. Köszönjük dr Bütyök miniszterelnök. Ehhez is te kellettél. De mostmár tele a buksza, ideje megfizetni mindenkinek a diktatúra eltakarítását.
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nuevas-reglas
2026. június 17. 11:14
Sikerult igazi kapitalizmust epiteni szarbaneknak, a legrosszabbul a maganszektorban keresel, felette az allami, afelett a nonprofit. Aha
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