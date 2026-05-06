Nagy dobásra készül a népszerű üzletlánc, ennek a vevők is örülni fognak

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.
Az Aldi kínálatában a saját márkás termékek aránya továbbra is mintegy 90 százalék marad, a friss áruk zömét pedig magyar beszállítóktól szerzik be – ismertette az ügyvezető igazgató.
Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója interjút adott a Portfoliónak. Ebben többek között elárulta, hogy az Aldi új üzletkoncepcióval alakítja át magyarországi boltjainak mintegy háromnegyedét.
Az átalakítás – amely belső átrendezést jelent, nem alapterület-változást – egy évek óta készülő globális terv része.
A kínálatban a saját márkás termékek aránya továbbra is mintegy 90 százalék marad, a friss áruk zömét pedig magyar beszállítóktól szerzik be.
A vállalat a lapnak leszögezte azt is, hogy a bejelentés időzítése nincs összefüggésben a hazai politikai helyzettel.
Haider többek között elárulta, hogy az Aldi célja egyértelmű: „megkérdőjelezhetetlenül” a legolcsóbbak szeretnének lenni a piacon. „Minden döntésünket ennek a célnak rendeljük alá. Az új koncepció is ezt szolgálja: úgy alakítjuk át az üzleteinket, hogy a vásárlónak könnyebb legyen tájékozódni, gyorsabb legyen a bevásárlás, miközben munkatársainknak egyszerűbb legyen az üzletek működtetése és az árufeltöltés.
Az üzletekben, a logisztikában vagy a beszerzésben elért működési és költséghatékonyságot visszaforgatjuk az árakba, és közvetlenül a polci áraink csökkentésére fordítjuk”
– húzta alá.
Elhangzott, hogy az új üzletkoncepción már évek óta dolgoznak. Az Aldi Südnél folyamatosan tesztelik az innovációkat, amelyek egyszerre javítják a vásárlói élményt és a működési hatékonyságot.
Az ügyvezető igazgató elmondta, az elmúlt másfél évben több magyarországi üzletüket is átalakították, és ezek tapasztalatait beépítették a globális koncepcióba, amelyet minden országban bevezetnek. Leszögezte: az időzítés egy korábban meghatározott terv szerint történik, Svájcban, Olaszországban és Szlovéniában már jórészt így működnek a boltjaik. A magyarországi átalakítás megindításáról is már tavaly döntés született, így nincs összefüggésben sem a politikai helyzettel, sem a választások eredményével.
„Hangsúlyoznám, hogy 2008 óta már több mint 285 milliárd forintot ruháztunk be Magyarországon, és a mostani fejlesztésünk is erősíti elköteleződésünket a magyar piac iránt” – jelentette ki Bernhard Haider.
Majd ismertette, hogy
az átalakítások után egyszerűbbé, gyorsabbá és még olcsóbbá válik a bevásárlás az Aldi-üzletekben, minden az alacsony árakat szolgálja.
Az eladótérben egy helyre csoportosítják az összetartozó termékeket,
„A nem élelmiszer jellegű, úgynevezett középső soros termékek kisebb helyet foglalnak el, így több tér jut az élelmiszereknek. A szárazárutermékek esetében nagy számban helyezünk át termékeket a polcokról raklapra, ami javítja az elérhetőséget és növeli a hatékonyságot:
egyszerre nagyobb mennyiséget biztosítunk, ritkábban szükséges az árufeltöltés, ami a munkatársak számára időmegtakarítást jelent.
Minél egyszerűbb és hatékonyabb az üzlet működése, annál alacsonyabb árakat tudunk biztosítani” – magyarázta az országos ügyvezető igazgató.
Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP