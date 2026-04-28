Ennek nemcsak a magyarok nem örülnek majd: az iráni konfliktus hatása a drogériák polcain is megjelenhet

Az Ariel, Gillette, Jar, Olay és Head & Shoulders, valamint más, a magyar vásárlók körében is ismert globális háztartási márkák tulajdonosa 21,2 milliárd dolláros nettó árbevételt ért el a harmadik negyedévben. Ez éves szinten hét százalékos növekedést jelent, miközben az organikus értékesítés három százalékkal emelkedett – derült ki a P&G (Procter & Gamble) negyedéves pénzügyi jelentéséből, amelyről az Origo is beszámolt. Ugyanakkor kiemelték, hogy a vállalat rendkívül óvatos a kilátásokkal kapcsolatban, elsősorban az iráni háború okozta költségemelkedések miatt.

Erősödik az iráni háború hatása?

A cég arról is beszámolt, hogy az értékesített mennyiségek két százalékkal nőttek, ami egy év után az első vállalatszintű volumennövekedést jelenti. Ez arra utal, hogy a kereslet kezd stabilizálódni, miután a vásárlók a tartós megélhetési költségnyomás miatt visszafogták a mindennapi háztartási termékekre fordított kiadásaikat.