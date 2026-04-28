Ennek nemcsak a magyarok nem örülnek majd: az iráni konfliktus hatása a drogériák polcain is megjelenhet

2026. április 28. 07:13

Emelkedhetnek a fogyasztói árak.

Az Ariel, Gillette, Jar, Olay és Head & Shoulders, valamint más, a magyar vásárlók körében is ismert globális háztartási márkák tulajdonosa 21,2 milliárd dolláros nettó árbevételt ért el a harmadik negyedévben. Ez éves szinten hét százalékos növekedést jelent, miközben az organikus értékesítés három százalékkal emelkedett – derült ki a P&G (Procter & Gamble) negyedéves pénzügyi jelentéséből, amelyről az Origo is beszámolt. Ugyanakkor kiemelték, hogy a vállalat rendkívül óvatos a kilátásokkal kapcsolatban, elsősorban az iráni háború okozta költségemelkedések miatt.

Erősödik az iráni háború hatása?

A cég arról is beszámolt, hogy az értékesített mennyiségek két százalékkal nőttek, ami egy év után az első vállalatszintű volumennövekedést jelenti. Ez arra utal, hogy a kereslet kezd stabilizálódni, miután a vásárlók a tartós megélhetési költségnyomás miatt visszafogták a mindennapi háztartási termékekre fordított kiadásaikat.

A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett: a közel-keleti geopolitikai feszültségek bizonytalanabbá tették a kilátásokat, különösen az alapanyagköltségek és a fogyasztói költések alakulása szempontjából.

Andre Schulten pénzügyi igazgató a Retail Gazette szerint közölte, hogy a P&G csak júliusi eredményeinek közzétételekor ad előrejelzést a 2027-es pénzügyi évre.

A cég szerint a negyedik pénzügyi negyedévben mintegy 150 millió dolláros többletköltséggel kell számolni, főként az emelkedő üzemanyagárak miatti magasabb szállítási költségek következtében. Amennyiben a Brent típusú kőolaj ára hordónként 100 dollár körül marad, a P&G éves szinten körülbelül 1 milliárd dolláros, adózás utáni veszteséggel számolhat.

Ez a fogyasztói árak emelkedéséhez vezethet, bár a vállalat jelezte: nem tervez általános, minden termékre kiterjedő áremelést.

Ehelyett várhatóan a prémium termékeknél hajt végre áremeléseket, hogy megőrizze az értékesítési eredményeket, vagyis az áremelkedések ne vessék vissza az eladásokat.

A jelentésből az is kiderül, hogy a csoport szépségápolási üzletága teljesített a legerősebben: a személyes ápolási, bőrápolási és hajápolási termékeknél öt százalékos volumennövekedést mértek. A baba-, női és családi termékek kategóriájában három százalékos bővülést tapasztaltak.

A textil- és háztartási tisztítószerek forgalma is két százalékkal nőtt, ami elsősorban az észak-amerikai Tide iránti erősebb keresletnek köszönhető. Ezzel szemben a borotválkozási termékek és az egészségügyi üzletág gyengébben teljesített: mindkettőnél két százalékos visszaesést regisztráltak.

A fogyasztási cikkeket gyártó óriásvállalat fenntartotta az éves árbevétel-növekedésre vonatkozó, egy és öt százalék közötti előrejelzését, ugyanakkor jelezte: a közel-keleti konfliktus miatt egyre bizonytalanabb, hogy ezen a sávon belül pontosan hol alakul majd a teljesítmény.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyzoltan-2
2026. április 28. 07:25
"Ennek nemcsak a magyarok nem örülnek majd: az iráni konfliktus hatása a drogériák polcain is megjelenhet" Az ilyen írások önmagukban gerjesztik, generálják, elfogadottá teszik az áremelést! Vélem is, hogy ez az áremelési folyamat, nem utolsó sorban a hasonló cikkek megjelenésének hatására, máris beindult..!
billysparks
2026. április 28. 07:25
A szívem szakad meg!
franciscofranco
2026. április 28. 07:21
cint04 2026. április 28. 07:16 Majd meglátjuk hogy az eszetlen gyűlölködés karmestere hogyan fogja kezelni az elszabaduló gyógyszerárakat, meg ami vele jár... Mi a bajod Trumppal?
cint04
2026. április 28. 07:16
Majd meglátjuk hogy az eszetlen gyűlölködés karmestere hogyan fogja kezelni az elszabaduló gyógyszerárakat, meg ami vele jár... SZDSZ + gyórcsány módra receptfelirási díjjal, dögölj meg magyar!
