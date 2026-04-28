marco rubio irán egyesült államok donald trump

Amerikai külügyminiszter: az iráni rakéták fele elfogyott, gyártani nem tudnak, de életben van még a vallási vezetőjük

2026. április 28. 07:04

Látszik a vége a háborúnak.

2026. április 28. 07:04
null

Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már mintegy a felét felhasználta a perzsa állam elleni amerikai-izraeli katonai művelet kezdete óta. Marco Rubio arról is beszélt a Fox Newsnak adott interjújában, hogy 

az amerikai kormányzat feltételezése szerint életben van Modzstaba Hamenei, Irán vallási és politikai vezetője.

A külügyminiszter megfogalmazása szerint Iránnak „most már csak a rakéták mintegy fele maradt.” Marco Rubio állítása szerint egyébként Teheránnak már nincs haditermelési kapacitása és haditengerészete sem.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Egy kérdésre válaszolva a amerikai külügyminiszter nyilvánvalónak mondta, hogy Irán azt állítja: életbe van az ország vallási és politikai vezetője. „Ennek ellenkezőjére nincs bizonyítékunk” – mondta Marco Rubio.

Az Irán elleni háború első napján végrehajtott bombázásokban életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, az ország akkori legfőbb vezetője. Röviddel később fiát, Modzstaba Hameneit választották meg utódjául, de ő azóta, március eleje óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt és folyamatos találgatások folynak az egészségi állapotával kapcsolatban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette az interjúban, hogy soha nem volt kapcsolatban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított háborút Irán ellen. Április 7-én Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet hirdetett. Irán szerint 3375 iráni halt meg az amerikai-izraeli csapásokban a háború 40 napja alatt. Április 11-én Teherán és Washington tárgyalásokat folytatott Iszlámábádban, de számos nézeteltérés miatt nem sikerült megállapodniuk. Április 21-én 

az amerikai elnök bejelentette szándékát, hogy meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal. Teherán viszont jelezte, hogy nem ismeri el az egyoldalú amerikai tűzszünet-hosszabbítást, 

és saját érdekeinek megfelelően cselekszik.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Carlos Lemos

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
baronet
2026. április 28. 07:51
Amerikai rakétakészletek hogy állnak? :) Amúgy, baszhatod, mindig lesz új vallási vezetőjük, akárhányat kilőhetnek az izraeli spanok. Amíg oda nem mentek katonával, csak az ugatérozás lesz. Ahhoz meg gyávák vagytok.
orokkuruc-2
2026. április 28. 07:51
Ez a nyilatkozó hallott Afganisztánról és hogy hogyan kapott több milliárd dollárnyi fegyvert? Na és Kínáról, na és arról, hogy az irániak egy másik vallási vezetője már meghalt, mégis harcolnak? Trumpie csipkézett fülcimpájára mondom, ez kamuhír (ángliusul szólva: ez a fék nyúz)
wadcutter
2026. április 28. 07:43
kapnak majd a Pufitól úgyis ki akarta már rég próbálni azokat
franciscofranco
2026. április 28. 07:35
B_kanya 2026. április 28. 07:24 Akik kimaradtak észosztáskor: - Orbán véleményét kikérte Trump Irán kapcsán, Viktor azt javasolta, ne is kezdjen bele - Ellenben mondott valami rejtélyeset, ami lehet úgy értelmezni, hogy közvetített az USA és Irán között. Ultrahang-interjú. Ott mondott még olyanokat, milyen válság felé halad a világ. A hangok a fejedben fidesz patKánya. :)))))))))))))))))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!