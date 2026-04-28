Amerikai külügyminiszter: az iráni rakéták fele elfogyott, gyártani nem tudnak, de életben van még a vallási vezetőjük

Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már mintegy a felét felhasználta a perzsa állam elleni amerikai-izraeli katonai művelet kezdete óta. Marco Rubio arról is beszélt a Fox Newsnak adott interjújában, hogy

az amerikai kormányzat feltételezése szerint életben van Modzstaba Hamenei, Irán vallási és politikai vezetője.

A külügyminiszter megfogalmazása szerint Iránnak „most már csak a rakéták mintegy fele maradt.” Marco Rubio állítása szerint egyébként Teheránnak már nincs haditermelési kapacitása és haditengerészete sem.