Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
cole allen bűncselekmény gyilkosság merénylet donald trump

Nem ússza meg Trump új merénylője: élete végéig börtönbe kerülhet

2026. április 28. 05:54

Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkosság kísérlete is szerepel a dühöngő tanár ellen emelt vádak között.

2026. április 28. 05:54
Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkosság kísérlete is szerepel a Cole Allen ellen emelt vádak között – jelentette be Todd Blanche amerikai megbízott igazságügyi miniszter hétfőn.

A miniszter a hivatalos bírósági vádemelést követő sajtótájékoztatón számolt be az eljárás állásáról a szombaton este Washingtonban, a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen történt támadás ügyében.

Todd Blanche elmondta, hogy a három vádpont között szerepel még lőfegyver használata erőszakos bűncselekmény elkövetéséhez, valamint fegyver szállítása szövetségi államok határát átlépve.

Hozzátette, hogy

 az elnök elleni merényletkísérlet önmagában életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtható, 

a további két vádpontban szereplő bűncselekmények 10 év, illetve 10 évtől életfogytig tartó börtönbüntetéssel járhatnak.

Jeanine Pirro, Washington kerületi szövetségi ügyésze közölte, hogy a három vádpontot továbbiak egészíthetik majd ki a nyomozás előrehaladtával.

Világosnak nevezte, hogy a vádlott, Cole Allen Donald Trump elnök ellen kísérelt meg politikai gyilkosságot, valamint idézett a vádlott által a családtagjainak a bűncselekmény elkövetése előtt küldött üzenetből, ami alátámasztja a vádat.

Előzőleg Cole Allen megjelent a washingtoni szövetségi bíróságon, ahol Matthew Sharbaugh bíró ismertette a vádakat.

 A vádlottnak egyelőre nem kellett válaszolnia arra a kérdésre, hogy bűnösnek tartja-e magát,

az egyetlen neki feltett kérdés arról szólt, hogy van-e bármilyen körülmény, ami gátolja, hogy megértse az eljárásról szóló jegyzőkönyvet, amire úgy válaszolt, hogy nincs.

A vádak ismertetésével egy időben nyilvánosságra hozták a rendőrségi büntetőfeljelentést, ami a nyomozás eddigi megállapításait is összefoglalja.

Nyitókép: MTI/AP/Damian Dovarganes

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mandarin.
2026. április 28. 08:00
Nem sajnálom a merénylőt, jó lenne ha hasonló módon működne az európai igazságszolgáltatás. A Fico elleni támadás elkövetője is a rácsok mögött maradhatna élete végéig.
Válasz erre
1
0
cint04
2026. április 28. 07:58
nem villamosszék?
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. április 28. 06:44
👍👍👍👍👍👍
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!