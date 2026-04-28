Nem ússza meg Trump új merénylője: élete végéig börtönbe kerülhet

Vád alá helyezik a Trumpra tüzet nyitó tanárt, aki videójátékokat tervezett – kések is voltak nála
Cole Allen jelenlegi munkahelye egy tudásgondozással (!) foglalkozó vállalkozás Kaliforniában.
Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkosság kísérlete is szerepel a Cole Allen ellen emelt vádak között – jelentette be Todd Blanche amerikai megbízott igazságügyi miniszter hétfőn.
A miniszter a hivatalos bírósági vádemelést követő sajtótájékoztatón számolt be az eljárás állásáról a szombaton este Washingtonban, a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen történt támadás ügyében.
Todd Blanche elmondta, hogy a három vádpont között szerepel még lőfegyver használata erőszakos bűncselekmény elkövetéséhez, valamint fegyver szállítása szövetségi államok határát átlépve.
Hozzátette, hogy
az elnök elleni merényletkísérlet önmagában életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtható,
a további két vádpontban szereplő bűncselekmények 10 év, illetve 10 évtől életfogytig tartó börtönbüntetéssel járhatnak.
Jeanine Pirro, Washington kerületi szövetségi ügyésze közölte, hogy a három vádpontot továbbiak egészíthetik majd ki a nyomozás előrehaladtával.
Világosnak nevezte, hogy a vádlott, Cole Allen Donald Trump elnök ellen kísérelt meg politikai gyilkosságot, valamint idézett a vádlott által a családtagjainak a bűncselekmény elkövetése előtt küldött üzenetből, ami alátámasztja a vádat.
Előzőleg Cole Allen megjelent a washingtoni szövetségi bíróságon, ahol Matthew Sharbaugh bíró ismertette a vádakat.
A vádlottnak egyelőre nem kellett válaszolnia arra a kérdésre, hogy bűnösnek tartja-e magát,
az egyetlen neki feltett kérdés arról szólt, hogy van-e bármilyen körülmény, ami gátolja, hogy megértse az eljárásról szóló jegyzőkönyvet, amire úgy válaszolt, hogy nincs.
A vádak ismertetésével egy időben nyilvánosságra hozták a rendőrségi büntetőfeljelentést, ami a nyomozás eddigi megállapításait is összefoglalja.
