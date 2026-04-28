Nem ússza meg Trump új merénylője: élete végéig börtönbe kerülhet

Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkosság kísérlete is szerepel a Cole Allen ellen emelt vádak között – jelentette be Todd Blanche amerikai megbízott igazságügyi miniszter hétfőn.

A miniszter a hivatalos bírósági vádemelést követő sajtótájékoztatón számolt be az eljárás állásáról a szombaton este Washingtonban, a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen történt támadás ügyében.